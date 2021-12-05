Home

﻿﻿﻿﻿செய்திக்கொத்து

ரூ.2,756 கோடி கடன் தொகை ரத்து

சென்னை: கடந்த ஏப்ரல் மாதம் நடந்து முடிந்த தமிழ்நாட்டின் 16வது சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு முன்பாக, தாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் ஆட்சி அமைத்த மூன்று மாதத்திற்குள் கூட்டுறவு வங்கியில் மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்கள் பெற்ற கடன்கள் தள்ளுபடி செய்யப்படும் என்று ஆளும் திமுகவினர் அறிவித்திருந்தனர். அதன்படி, மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்கள் பெற்றுள்ள ரூ.2,756 கோடி கடன்தொகை ரத்து செய்யப் பட்டதற்கான அரசாணையை மாநில அரசு வெளியிட்டு உள்ளது. இவ்வாண்டு மார்ச் 31ஆம் தேதி வரையிலான மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்களின் கடன்தொகை தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

குடியிருப்பு பகுதியில் பிடிபட்ட முதலை

கடலூர்: கடலூரின் வெள்ளக்கரை கிராமக் குடியிருப்புப் பகுதிக்குள் காணப்பட்ட ஏறத்தாழ 8 அடி நீள முதலையைப் பொதுமக்கள் பிடித்து வனத்துறையினரிடம் ஒப்படைத்தனர். அவர்கள், முதலையை சிதம்பரம் பகுதியில் உள்ள நீரில் பாதுகாப்பாக விடுவித்தனர். 10 கி.மீ. சுற்றளவுக்கு ஆறுகள் இல்லாத நிலையில், 8 அடி நீள முதலை காணப்பட்டது அங்குள்ள மக்களை வியப்பில் ஆழ்த்தியது. படம்: ஊடகம்

பார்வையிழந்த சிறுவனுக்கு நிதியுதவி

சென்னை: சென்னையில் இறுதி ஊர்வலத்தின்போது வெடிக்கப்பட்ட நாட்டுவெடி அந்தப் பகுதியில் நடந்து சென்று கொண்டிருந்த 14 வயதே ஆன சந்தோஷ் என்ற சிறுவனின் கண்களைப் பலமாகத் தாக்கியதில் சிறுவனின் பார்வை பறிபோனது. எம்.ஜி.ஆர். நகரில் வசிக்கும் சிறுவனின் பெற்றோர் அளித்த புகாரை அடுத்து, வெடியை வெடித்த சண்முகவேல் உள்பட மூவர் கைது செய்யப்பட்டனர். சிறுவனுக்குச் சிகிச்சை வழங்க விருகம்பாக்கம் எம்எல்ஏ பிரபாகர் ராஜா ரூ.1.05 லட்சம் நிதியுதவி அளித்துள்ளார்.

ஜெயலலிதா சமாதியில் அஞ்சலி

சென்னை: முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 5ஆம் தேதி காலமானார். அவர் மறைந்து இன்றுடன் ஐந்தாண்டுகள் நிறைவுபெறும் நிலையில், சென்னை மெரினா கடற்கரையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள ஜெயலலிதாவின் நினைவிடத்தில் ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம், இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆகியோர் தலைமையில் இன்று மலர்தூவி மரியாதை செலுத்தப்பட உள்ளது.