தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ளாதவர்களுக்கு பொது இடங்களில் அனுமதி இல்லை
பெங்களூரு: கொரோனா தொற்றில் இருந்து தற்காத்துக் கொள்ள இரண்டு தடுப்பூசிகளை போட்டுக் கொள்ளாதவர்கள் இனி பொது இடங்களுக்குச் செல்ல இயலாது என கர்நாடக அரசு அறிவித்துள்ளது. அம்மாநிலத்தில் ஓமிக்ரான் தொற்று கண்டறியப்பட்டதை அடுத்து புதிய கட்டுப்பாடுகளை விதிப்பது குறித்து அரசு ஆலோசித்து வருகிறது. முதற்கட்டமாக இந்த அறிவிப்பு வந்துள்ளது. வெளிநாடுகளில் இருந்து கர்நாடகாவுக்கு வரும் பயணிகள் அனைவருக்கும் விமான நிலையத்தில் நடத்தப்படும் பரிசோதனையே இறுதியானது என்றும் ஆர்டிபிஆர் சோதனையில் தொற்று பாதிப்பு இல்லை என்பது உறுதியானால் மட்டுமே விமான நிலையத்துக்கு வெளியே செல்ல முடியும் என அம்மாநில வருவாய்த்துறை அமைச்சர் ஆர்.அசோக் தெரிவித்துள்ளார்.
வானில் தெரிந்த மர்ம ஒளியால் அச்சம்
சண்டிகர்: பஞ்சாப் மாநிலம் பதன்கோட் பகுதியில் நேற்று முன்தினம் இரவு திடீரென்று வானில் தோன்றிய ஒளியைக் கண்டு அப்பகுதி மக்கள் அச்சம் அடைந்தனர். வானில் சில விளக்குகள் அங்கும் இங்குமாக நகர்வது போன்று அந்த ஒளி தோற்றம் அளித்ததாக பொதுமக்கள் கூறினர். இது குறித்து சமூக வலைத்தளங்களில் ஏராளமானோர் பதிவிட்டதுடன், சில புகைப்படங்களையும் பகிர்ந்தனர். இந்நிலையில், வானில் தெரிந்தது ஒரு செயற்கைக்கோள் என பாதுகாப்புத்துறை வட்டாரங்கள் விளக்கம் அளித்துள்ளன.
ராமேசுவரத்துக்கு கப்பல் போக்குவரத்து: இலங்கை தமிழ் எம்பி வலியுறுத்து
ராமேசுவரம்: இலங்கையின் தலைமன்னார், ராமேசுவரம் இடையே மீண்டும் கப்பல் போக்குவரத்தைத் தொடங்க வேண்டும் என இலங்கையின் தமிழ் தேசியக் கூட்டமைப்பு அந்நாட்டு அரசிடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது. இது தொடர்பாக ஆயத்தப் பணிகளை மேற்கொண்டுள்ளதாகவும் கப்பல் போக்குவரத்துக்கு இந்தியாவின் முழுமையான ஆதரவு உள்ளது என்றும் இந்திய தூதரகம் தெரிவித்துள்ளது. ஆனால், இலங்கை அரசு தரப்பில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது என்று இலங்கை நாடாளுமன்றத்தில் பேசியபோது தமிழ் தேசியக் கூட்டமைப்பின் வன்னி மாவட்ட எம்பி சார்ல்ஸ் நிர்மலநாதன் குறிப்பிட்டார்.
அமெரிக்கா சென்ற விமானத்தில் நடுவானில் உயிரிழந்த பயணி
புதுடெல்லி: டெல்லியில் இருந்து நியூயார்க் நோக்கிச் சென்ற விமானத்தில் பயணி ஒருவர் திடீரென இறந்ததை அடுத்து, புறப்பட்ட மூன்று மணி நேரங்களில் அந்த விமானம் மீண்டும் டெல்லியிலேயே தரையிறங்கியது. இறந்துபோன ஆடவர் அமெரிக்க குடிமகன் என்றும் அவர் தன் மனைவியுடன் பயணம் மேற்கொண்டிருந்தார் என்றும் தெரிய வந்துள்ளது. நேற்று காலை அந்த விமானம் டெல்லி விமான நிலையத்தில் தரையிறங்கியதும் மருத்துவக் குழுவினர் அந்தப் பயணியை முழுமையாக பரிசோதித்தபின் அவர் இறந்துவிட்டதை உறுதிப்படுத்தினர். இது குறித்து டெல்லி காவல்துறைக்கு அனைத்து விவரங்களும் தெரிவிக்கப்பட்டதாக விமான நிலைய அதிகாரி கூறினார்.
மோடி: நாட்டின் வளர்ச்சியை மையமாகக் கொண்டு செயல்படுகிறது பாஜக அரசு
டேராடூன்: மத்தியில் உள்ள பாஜக அரசு நாட்டின் வளர்ச்சியை மட்டுமே மையமாக கொண்டு செயல்படுவதாக பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளார். தமது அரசு வாக்கு வங்கி அரசியலில் ஈடுபடவில்லை என்றும் உத்தரகாண்ட் மாநிலம் டேராடூனில் நடைபெற்ற அரசு விழாவில் பேசும்போது அவர் குறிப்பிட்டார். இவ்விழாவில் 18 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் புதிய திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டியதுடன், நிறைவடைந்த திட்டங்களை தொடங்கி வைத்தார் பிரதமர் மோடி. மேலும், 8,300 கோடி ரூபாய் செலவில் டெல்லி, டேராடூன் பொருளாதார வழித்தடத்திற்கு அவர் அடிக்கல் நாட்டினார்.
மம்தாவை ஆதரிக்கும் அகிலேஷ் யாதவ்
லக்னோ: காங்கிரஸ் அல்லாத மாநில கட்சிகளின் கூட்டணி ஒன்றை உருவாக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ள மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜியை தாம் ஆதரிப்பதாக அகிலேஷ் யாதவ் தெரிவித்துள்ளார். நேற்று ஜான்சியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், மம்தா பானர்ஜி தலைமையிலான அணியில் சேரத் தாம் தயாராக இருப்பதாகக் குறிப்பிட்டார். மேலும், உத்தரப் பிரதேசத்தில் செல்வாக்கு இல்லாத காங்கிரஸ் கட்சியை மக்கள் ஏற்க மாட்டார்கள் என்றார் சமாஜ்வாதி கட்சித் தலைவரான அகிலேஷ். மேலும், காங்கிரஸ் ஓரிடத்தில் கூட வெல்லாது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.