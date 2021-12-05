தென்கொரியாவில் ஆக அதிக கிருமித்தொற்று சம்பவங்கள்
சோல்: தென்கொரியாவில் நேற்று ஆக அதிகமாக 5,352 தொற்று சம்பவங்கள் பதிவாகின. 70 பேர் மாண்டுவிட்டனர். மேலும் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படுவோர் எண்ணிக்கை வேகமாக அதிகரித்து வருகிறது. வெள்ளிக்கிழமை நிலவரப்படி 752 பேர் மோசமாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இதற்கிடையே, மூன்று புதிய ஓமிக்ரான் தொற்று சம்பவங்களும் நேற்று பதிவாகின. நைஜீரியாவில் இருந்து திரும்பிய தம்பதிக்கு நேற்று தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது. இவர்கள் முழுமையாகத் தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டவர்கள் என்று அந்நாட்டின் நோய் கட்டுப்பாட்டு, தடுப்பு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
100 மில்லியன் தடுப்பூசிகளை எட்டுகிறது தாய்லாந்து
பேங்காக்: தேசிய தடுப்பூசி திட்டத்தின்கீழ் தாய்லாந்து
100 மில்லியன் தடுப்பூசிகளை நெருங்குகிறது. இதையடுத்து, அந்நாட்டில் முழுமையாகத் தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டவர்கள் விகிதம் 60 விழுக்காடானது.
ஆனால் கிட்டத்தட்ட 10 மில்லியன் பேர் இன்னமும் முதல் தடுப்பூசியே போட்டுக்கொள்ளவில்லை. ஓமிக்ரான் உருமாறிய தொற்று காரணமாக, தடுப்பூசி திட்டத்தை மேலும் தீவிரப்படுத்த தாய்லாந்து அரசாங்கம் திட்டமிட்டு வருகிறது.
தாய்லாந்தில் கிருமிப் பரவல் கட்டுக்குள் உள்ளதாகக் கூறப்பட்டாலும் தெற்கு பகுதிகளில் கிருமித்தொற்று சம்பவங்கள் தொடர்ந்து அதிகமாகவே பதிவாகி வருகின்றன.
தைவான் விவகாரம்: சீனாவை எச்சரிக்கும் அமெரிக்கா
வாஷிங்டன்: தைவான் மீதான நடவடிக்கைகள் குறித்து சீனத் தலைவர்கள் கவனமாகச் சிந்தத்து செயல்பட வேண்டும் என்றும் மாறாக சீனா நெருக்கடியை ஏற்படுத்தினால் பயங்கரமான விளைவுகள் ஏற்படும் என்றும் அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை செயலாளர் ஆண்டனி பிளிங்கன் எச்சரித்தார்.
சீனாவுடனான பதற்றம் 40 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக மிக மோசமான நிலையில் இருப்பதாக கூறிய தைவான் பாதுகாப்பு அமைச்சர் 2025ஆம் ஆண்டிற்குள் சீனா ஒரு முழுமையான படையெடுப்பை மேற்கொள்ளும் திறன் கொண்டதாக இருக்கும் என்றும் அவர் முன்பு கூறியிருந்தார்.
"சீனா அவ்வாறு செய்ய முடிவெடுத்தால், அது ஒரு பேரழிவு தரக்கூடிய முடிவாக இருக்கும்," என்ற பிளிங்கன், தைவான் தன்னை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்குத் துணை நிற்கும் அமெரிக்காவின் நிலைப்பாட்டை மீண்டும் அவர் உறுதிப்படுத்தினார்.