முகம் தெரியாவிட்டாலும் தங்களின் குரலால் யாரையும் மயக்கக்கூடியவர்கள் வானொலி படைப்பாளர்கள். அவர்களின் குரல்களில் உள்ள துடிப்பும் உற்சாகமும் மக்களின் மனத்தில் நீங்கா இடம்பிடித்துவிடும். இதனால் அவர்கள் அடிக்கடி உச்சரிக்கும் வரிகள், படைக்கும் பாணி ஆகியவை காலத்தால் அழியாதவை.
வானொலி படைப்பாளர்கள் எப்பொழுதும் நிகழ்ச்சிகளை நேரடியாக வழங்குவதில்லை. சில நேரங்களில் பேசவேண்டிய வரிகளை முன்கூட்டியே ஒலிப்பதிவு செய்து அவற்றைப் பின்னர் ஒலிபரப்புவர். அண்மைக் காலமாக இது அடிக்கடி நிகழ்ந்துவருகிறது. இப்பொழுது அதையும் தாண்டி படைப்பாளரே இல்லாமலும் வானொலி நிகழ்ச்சிகளைப் படைக்கமுடிகிறது. அமெரிக்காவில் கலிஃபோர்னியா மாநிலத்தின் தெற்குப் பகுதியில் உள்ள வானொலி நிலையம் ஒன்றில் படைப்பாளராக இருக்கிறார் ஏண்டி சேன்லி. 32 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகப் படைப்பாளராக இருக்கும் இவரின் குரல் இப்பொழுது ஒரே நேரத்தில் பல இடங்களில் வானொலிவழி ஒலிக்கிறது.
இவரைப் போல் 50க்கும் அதிகமானோரின் குரல்களைக் கொண்டு செயற்கை நுண்ணறிவு அவதாரங்களை உருவாக்கியுள்ளது சியேட்டல் நகரில் இயங்கும் வெல்செட் எனும் புதிதாகத் தொடங்கப்பட்டுள்ள நிறுவனம். தேர்ந்தெடுக்கும் குரலை ஒலிக்க வைக்க தயாரிப்பாளர் வரிகளை அச்சிட்டால் போதும்.
வானொலிக்கு மட்டுமல்ல. அண்மையில் மனிதரைப்போலவே இருக்கும் விளையாட்டுப் படைப்பாளர் ஒருவரை உருவாக்கியது ராய்ட்டர்ஸ் செய்தி நிறுவனம். இது, தற்போது சோதனைக் கட்டத்தில் மட்டுமே உள்ள ஒரு முயற்சி. சுவீடனில் நிறுவனங்கள் செயற்கை நுண்ணறிவால் உருவான அடிப்படை செய்திகளை வழங்குவதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது. எனினும், உணர்ச்சிபூர்வமாக எழுதவோ படைக்கவோ செயற்கை நுண்ணறிவுக்கு இன்னும் ஆற்றல் இல்லை என்றும் சொல்லப்படுகிறது.