புதிய வானொலி படைப்பாளர்

1 mins read
வானொலி படைப்பாளர்களின் பணியை அடுத்த கட்டத்திற்குக் கொண்டுசெல்லும் செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பம்.படம்: அன்ஸ்பிளாஷ் -

முகம் தெரி­யா­விட்­டா­லும் தங்­க­ளின் குர­லால் யாரை­யும் மயக்­கக்­கூ­டி­ய­வர்­கள் வானொலி படைப்­பா­ளர்­கள். அவர்­க­ளின் குரல்­களில் உள்ள துடிப்­பும் உற்­சா­க­மும் மக்­க­ளின் மனத்­தில் நீங்கா இடம்­பி­டித்­து­வி­டும். இத­னால் அவர்­கள் அடிக்­கடி உச்­ச­ரிக்­கும் வரி­கள், படைக்­கும் பாணி ஆகி­யவை காலத்­தால் அழி­யா­தவை.

வானொலி படைப்பாளர்கள் எப்பொழுதும் நிகழ்ச்சிகளை நேரடியாக வழங்குவதில்லை. சில நேரங்களில் பேசவேண்டிய வரிகளை முன்கூட்டியே ஒலிப்பதிவு செய்து அவற்றைப் பின்னர் ஒலிபரப்புவர். அண்மைக் காலமாக இது அடிக்கடி நிகழ்ந்துவருகிறது. இப்பொழுது அதையும் தாண்டி படைப்பாளரே இல்லாமலும் வானொலி நிகழ்ச்சிகளைப் படைக்கமுடிகிறது. அமெரிக்காவில் கலிஃபோர்னியா மாநிலத்தின் தெற்குப் பகுதியில் உள்ள வானொலி நிலையம் ஒன்றில் படைப்பாளராக இருக்கிறார் ஏண்டி சேன்லி. 32 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகப் படைப்பாளராக இருக்கும் இவரின் குரல் இப்பொழுது ஒரே நேரத்தில் பல இடங்களில் வானொலிவழி ஒலிக்கிறது.

இவ­ரைப் போல் 50க்கும் அதி­க­மா­னோரின் குரல்­க­ளைக் கொண்டு செயற்கை நுண்­ண­றிவு அவ­தா­ரங்­களை உரு­வாக்­கி­யுள்­ளது சியேட்­டல் நக­ரில் இயங்­கும் வெல்­செட் எனும் பு­தி­தா­கத் தொடங்­கப்­பட்­டுள்ள நிறு­வ­னம். தேர்ந்­தெ­டுக்­கும் குரலை ஒலிக்க வைக்க தயா­ரிப்­பா­ளர் வரி­களை அச்­சிட்­டால் போதும்.

வானொ­லிக்கு மட்­டு­மல்ல. அண்­மை­யில் மனி­த­ரைப்­போ­லவே இருக்­கும் விளை­யாட்­டுப் படைப்­பா­ளர் ஒரு­வரை உரு­வாக்­கி­யது ராய்ட்­டர்ஸ் செய்தி நிறு­வ­னம். இது, தற்­போது சோதனைக் கட்­டத்­தில் மட்­டுமே உள்ள ஒரு முயற்சி. சுவீ­ட­னில் நிறு­வ­னங்கள் செயற்கை நுண்­ணறி­வால் உரு­வான அடிப்படை செய்­திகளை வழங்­கு­வ­தாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது. எனி­னும், உணர்ச்சிபூர்­வ­மாக எழு­தவோ படைக்­கவோ செயற்கை நுண்­ண­றி­வுக்கு இன்­னும் ஆற்­றல் இல்லை என்­றும் சொல்­லப்­ப­டு­கிறது.