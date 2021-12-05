சமைத்துப் பார்க்கவேண்டும் என்ற ஆசை இருந்தாலும் அதில் இறங்க சிலர் அச்சம் கொள்வதுண்டு, அதிலும் ஆண்களுக்கு இந்நிலை ஏற்படுவது ஆச்சரியம் ஒன்றும் இல்லை. உங்களுக்கு நம்பிக்கை வழங்கிக்கொள்ள நறுமணம் கமழும் கொத்தமல்லி ரசம் செய்துபார்க்கலாம். குறிப்புகள் இதோ:
அரைப்பதற்குத் தேவையானவை:
- 1 காஷ்மீரி சிவப்பு மிளகாய் (காய்ந்த மிளகாயையும் பயன்படுத்தலாம்)
- 1 தேக்கரண்டி சீரகம்
- அறை தேக்கரண்டி மிளகு
- 1 தேக்கரண்டி கொத்தமல்லி விதை
- அரை குவளை (கப்) கொத்தமல்லி இலைகள்
- 2 தக்காளிப் பழங்கள்
ரசம் சமைக்கத் தேவையானவை:
- 1 மேசைக்கரண்டி எண்ணெய்
- 1 தேக்கரண்டி கடுகு
- 1 பச்சை மிளகாய் (காய்ந்த மிளகாயையும் பயன்படுத்தலாம்)
- சிறிதளவு கருவேப்பிலைகள்
- கால் தேக்கரண்டி மஞ்சள் பொடி
- சிறிதளவு பெங்காயத் தூள்
- 3 மேசைக்கர்ணடி புளி (புளி விழுதையும் பயன்படுத்தலாம்)
- 2.5 குவளைகள் தண்ணீர் (கூடுதல் தண்ணீர் தேவைப்பட்டால் சுவைத்துப் பார்த்துச் சேர்க்கவும்)
- தேவையான அளவு உப்பு
அரைக்கும் முறை:
1. அரைக்கும் இயந்திரத்தின் (பிளெண்டரின்) பாத்திரத்தில் 1 காஷ்மீரி சிவப்பு மிளகாய், 1 தேக்கரண்டி கொத்தமல்லி விதை, 1 தேக்கரண்டி சீரகம், அறை தேக்கரண்டி மிளகு ஆகியவற்றைச் சேர்த்து பொடியாக மாறுவரை அறைக்கவும்.
2. அரைக்கப்பட்ட பொடியுடன் அரை குவளை கொத்தமல்லி இலைகளையும் நறுக்கப்பட்ட 2 தக்காளிகளையும் சேர்க்கவும். நீங்கள் விரும்பினால் மேலும் ஒரு தாக்காளியையும் சேர்த்துக்கொள்ளலாம். இதற்குப் பிறகு இக்கலவை சீரான விழுதாக மாறும்வரை அரைக்கவும். அரைத்த பிறகு விழுதைத் தனியாக வைக்கவும்.
ரசம் சமைக்கும் முறை:
1. முதலில் 1 மேசைக்கரண்டி எண்ணெயில் 1 தேக்கரண்டி கடுகு, 1 பச்சை மிளகாய் (கூடுதலாகவும் சேர்க்கலாம், காய்ந்த மிளகாயையும் பயன்படுத்தலாம்), சிறிதளவு கருவேப்பிலைகள் ஆகியவற்றை வறுக்கவும்.
2. இப்போது அரைக்கப்பட்ட விழுது, கால் தேக்கரண்டி மஞ்சள் பொடி, தேவையான அளவு உப்பு, சிறிதளவு பெருங்காயம் ஆகியவற்றைச் சேர்த்து நன்கு கலக்கவும். அடுப்பில் தீயை குறைவான அளவில் வைத்துக்கொள்ளுங்கள்.
3, அதற்குப் பிறகு 3 மேசைக்கரண்டிகள் அளவு புளியைக் (புளி விழுதையும் பயன்படுத்தலாம்) கலக்கவும். அடுப்பில் தீ குறைவான அளவில் இருக்கவேண்டும்.
4. இப்போது 2 குவளை தண்ணீரைச் சேர்க்கவும். அடுப்பில் தீயை நடுத்தர அளவில் வைத்தபடி நன்கு கலக்கவும்.
5. அடுப்பில் தீயை நடுத்தர அளவில் வைத்தவாறு கலவையைச் சமைக்கவும். கொதிக்க ஆரம்பித்தவுடன் அடுப்பை அணையுங்கள். மூக்குப் பிடிக்க உணவருந்த கொத்தமல்லி ரசம் தயார்.
இந்த ரசத்தின் நறுமணமே உங்களை மேலும் மேலும் சமைக்கச் சொல்லும். https://cuminpeppers.com/coriander-leaves-rasam/ என்ற இணையத்தளத்தில் இடம்பெற்ற குறிப்புகளில் ஒருசில மாற்றங்களுடன் தயார்செய்யப்பட்ட கொத்த மல்லி ரசம் இது (படம்). பொதுவாக ரசம் உடலுக்கு மிகவும் நல்லது என்றும் சொல்வார்கள். இதைத் தயார்செய்ய சுமார் ஒரு மணிநேரம் மட்டுமே தேவை.