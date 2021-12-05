Home

சமைக்க ஆசையா? கொத்தமல்லி ரசத்துடன் தொடங்கலாமே

மணம் வீசும் கொத்தமல்லி ரசம். படம்: பிரசன்னா கிருஷ்ணன் / தமிழ் முரசு -

சமைத்­துப் பார்க்­க­வேண்­டும் என்ற ஆசை இருந்­தா­லும் அதில் இறங்க சிலர் அச்­சம் கொள்­வ­துண்டு, அதி­லும் ஆண்­க­ளுக்கு இந்­நிலை ஏற்­ப­டு­வது ஆச்­ச­ரி­யம் ஒன்­றும் இல்லை. உங்­க­ளுக்கு நம்­பிக்கை வழங்­கிக்­கொள்ள நறு­ம­ணம் கம­ழும் கொத்­த­மல்லி ரசம் செய்­து­பார்க்­க­லாம். குறிப்­பு­கள் இதோ:

அரைப்­ப­தற்­குத் தேவை­யா­னவை:

- 1 காஷ்மீரி சிவப்பு மிளகாய் (காய்ந்த மிளகாயையும் பயன்படுத்தலாம்)

- 1 தேக்கரண்டி சீரகம்

- அறை தேக்கரண்டி மிளகு

- 1 தேக்கரண்டி கொத்தமல்லி விதை

- அரை குவளை (கப்) கொத்தமல்லி இலைகள்

- 2 தக்காளிப் பழங்கள்

ரசம் சமைக்கத் தேவையானவை:

- 1 மேசைக்கரண்டி எண்­ணெய்

- 1 தேக்கரண்டி கடுகு

- 1 பச்சை மிளகாய் (காய்ந்த மிளகாயையும் பயன்படுத்தலாம்)

- சிறிதளவு கருவேப்பிலைகள்

- கால் தேக்கரண்டி மஞ்சள் பொடி

- சிறிதளவு பெங்காயத் தூள்

- 3 மேசைக்கர்ணடி புளி (புளி விழுதையும் பயன்படுத்தலாம்)

- 2.5 குவளைகள் தண்ணீர் (கூடுதல் தண்ணீர் தேவைப்பட்டால் சுவைத்துப் பார்த்துச் சேர்க்கவும்)

- தேவையான அளவு உப்பு

அரைக்கும் முறை:

1. அரைக்­கும் இயந்தி­ரத்­தின் (பிளெண்­ட­ரின்) பாத்­தி­ரத்­தில் 1 காஷ்­மீரி சிவப்பு மிள­காய், 1 தேக்­க­ரண்டி கொத்­த­மல்லி விதை, 1 தேக்­க­ரண்டி சீர­கம், அறை தேக்­க­ரண்டி மிளகு ஆகி­ய­வற்­றைச் சேர்த்து பொடி­யாக மாறு­வரை அறைக்­க­வும்.

2. அரைக்­கப்­பட்ட பொடி­யு­டன் அரை குவளை கொத்­த­மல்லி இலை­க­ளை­யும் நறுக்­கப்­பட்ட 2 தக்­கா­ளி­க­ளை­யும் சேர்க்­க­வும். நீங்­கள் விரும்­பி­னால் மேலும் ஒரு தாக்­கா­ளி­யை­யும் சேர்த்­துக்­கொள்­ள­லாம். இதற்­குப் பிறகு இக்­க­லவை சீரான விழு­தாக மாறும்­வரை அரைக்­க­வும். அரைத்த பிறகு விழு­தைத் தனி­யாக வைக்­க­வும்.

ரசம் சமைக்கும் முறை:

1. முத­லில் 1 மேசைக்­க­ரண்டி எண்­ணெ­யில் 1 தேக்­க­ரண்டி கடுகு, 1 பச்சை மிள­காய் (கூடு­த­லா­க­வும் சேர்க்­க­லாம், காய்ந்த மிள­கா­யை­யும் பயன்­ப­டுத்­த­லாம்), சிறி­த­ளவு கரு­வேப்­பி­லை­கள் ஆகி­ய­வற்றை வறுக்­கவும்.

2. இப்போது அரைக்கப்பட்ட விழுது, கால் தேக்கரண்டி மஞ்சள் பொடி, தேவையான அளவு உப்பு, சிறிதளவு பெருங்காயம் ஆகியவற்றைச் சேர்த்து நன்கு கலக்கவும். அடுப்பில் தீயை குறைவான அளவில் வைத்துக்கொள்ளுங்கள்.

3, அதற்குப் பிறகு 3 மேசைக்கரண்டிகள் அளவு புளியைக் (புளி விழுதையும் பயன்படுத்தலாம்) கலக்கவும். அடுப்பில் தீ குறைவான அளவில் இருக்கவேண்டும்.

4. இப்போது 2 குவளை தண்ணீரைச் சேர்க்கவும். அடுப்பில் தீயை நடுத்தர அளவில் வைத்தபடி நன்கு கலக்கவும்.

5. அடுப்பில் தீயை நடுத்தர அளவில் வைத்தவாறு கலவையைச் சமைக்கவும். கொதிக்க ஆரம்பித்தவுடன் அடுப்பை அணையுங்கள். மூக்குப் பிடிக்க உணவருந்த கொத்தமல்லி ரசம் தயார்.

இந்த ரசத்தின் நறுமணமே உங்களை மேலும் மேலும் சமைக்கச் சொல்லும். https://cuminpeppers.com/coriander-leaves-rasam/ என்ற இணையத்தளத்தில் இடம்பெற்ற குறிப்புகளில் ஒருசில மாற்றங்களுடன் தயார்செய்யப்பட்ட கொத்த மல்லி ரசம் இது (படம்). பொதுவாக ரசம் உடலுக்கு மிகவும் நல்லது என்றும் சொல்வார்கள். இதைத் தயார்செய்ய சுமார் ஒரு மணிநேரம் மட்டுமே தேவை.