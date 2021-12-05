அடிக்கடி உடற்பயிற்சி செய்யாதோருக்கு அந்த வார்த்தையைக் கேட்டாலே அலுப்பாக இருக்கும். மிகவும் ஆரோக்கியமாகச் சிக்கென இருப்போரைப் பார்த்து மனந்தளரவும் செய்வர் சிலர்.
ஆனால் இப்படியிருக்கத் தேவையில்லை. அறவே உடற்பயிற்சி செய்யாதவர்கள் உடனடியாக உடற்பயிற்சிக் கூடத்திற்குச் சென்று பெரிய அளவில் வருத்திக்கொள்ள வேண்டாம். மிகவும் சிறிய முயற்சிகளைப் படிப்படியாக எடுத்தால் போதும். இதைச் செய்தால் 20 நிமிட நடை இரண்டே மாதங்களில் 20 நிமிட மெதுவோட்டமாக உருவெடுக்கலாம். நமது முன்னேற்றத்தை நாமே அறிந்திருக்கமாட்டோம்.
விட்டுக்கொடுக்காமல் தூற்றுவோரின் பேச்சைக் கேளாமல் செயலில் மட்டும் முழு கவனத்துடன் இருந்தால் நீங்களும் ஓர் 'ஆரோக்கியசாலியாக' அவதரிக்கலாம், நாளடைவில். மேலும், உடற்பயிற்சி செய்த பிறகு தண்ணீர் பருகுவது உடல் ஆற்றலை அதிகரிக்கும். வெதுவெதுப்பான நீரில் சிறிதளவு எலுமிச்சை சாறு, தேன் கலந்தும் பருகலாம். கிரீன் டீயையும் பருகலாம்.
உடற்பயிற்சி செய்வதற்கு முன்னரும் நிறைய தண்ணீர் குடிக்கவேண்டும். தேசிய சேவையின்போது இது அடிக்கடி வலியுறுத்தப்படும் ஒன்று.
ஆரோக்கியமாக இருப்பது என்பது சில காலத்திற்கானது மட்டுமல்ல. அது நமது வாழ்க்கைமுறையாக மாறவேண்டும். உட்கொள்ளும் உணவையோ அதன் அளவையோ ஒரே நேரத்தில் மாற்றினால் சிரமமாக இருக்கும். ஒரு நாளைக்கு உட்கொள்ளும் உணவின் அளவில் கால் பகுதியைக் குறைத்துப் பாருங்கள். மாற்றம் தெரியும்.