ஆரோக்கியம்: படிப்படியாகத் தயாராகலாம்

தென்கொரியாவின் சோலில் உடற்பயிற்சிக் கூடம். கோப்புப் படம் / ராய்ட்டர்ஸ் -

அடிக்­கடி உடற்­ப­யிற்சி செய்­யா­தோ­ருக்கு அந்த வார்த்­தை­யைக் கேட்­டாலே அலுப்­பாக இருக்­கும். மிக­வும் ஆரோக்­கி­ய­மா­கச் சிக்­கென இருப்­போ­ரைப் பார்த்து மனந்­த­ள­ர­வும் செய்­வர் சிலர்.

ஆனால் இப்­ப­டி­யி­ருக்­கத் தேவை­யில்லை. அறவே உடற்­ப­யிற்சி செய்­யா­த­வர்­கள் உடனடி­யாக உடற்­ப­யிற்­சிக் கூடத்­திற்­குச் சென்று பெரிய அள­வில் வருத்­திக்­கொள்­ள வேண்டாம். மிக­வும் சிறிய முயற்­சி­க­ளைப் படிப்­ப­டி­யாக எடுத்­தால் போதும். இதைச் செய்­தால் 20 நிமிட நடை இரண்டே மாதங்­களில் 20 நிமிட மெது­வோட்­ட­மாக உரு­வெ­டுக்­க­லாம். நமது முன்­னேற்­றத்தை நாமே அறிந்­தி­ருக்­க­மாட்டோம்.

விட்டுக்கொடுக்காமல் தூற்றுவோரின் பேச்சைக் கேளாமல் செயலில் மட்டும் முழு கவனத்துடன் இருந்தால் நீங்களும் ஓர் 'ஆரோக்கியசாலியாக' அவதரிக்கலாம், நாளடைவில். மேலும், உடற்பயிற்சி செய்த பிறகு தண்ணீர் பருகுவது உடல் ஆற்றலை அதிகரிக்கும். வெதுவெதுப்பான நீரில் சிறிதளவு எலுமிச்சை சாறு, தேன் கலந்தும் பருகலாம். கிரீன் டீயையும் பருகலாம்.

உடற்­ப­யிற்சி செய்­வ­தற்கு முன்­ன­ரும் நிறைய தண்­ணீர் குடிக்­க­வேண்­டும். தேசிய சேவை­யின்­போது இது அடிக்­கடி வலி­யுறுத்­தப்­படும் ஒன்று.

ஆரோக்­கி­ய­மாக இருப்­பது என்­பது சில காலத்­திற்­கா­னது மட்­டு­மல்ல. அது நமது வாழ்க்­கை­மு­றை­யாக மாற­வேண்­டும். உட்­கொள்­ளும் உண­வையோ அதன் அள­வையோ ஒரே நேரத்­தில் மாற்­றி­னால் சிர­ம­மாக இருக்­கும். ஒரு நாளைக்கு உட்­கொள்­ளும் உண­வின் அள­வில் கால் பகு­தி­யைக் குறைத்­துப் பாருங்­கள். மாற்­றம் தெரி­யும்.