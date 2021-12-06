'தேவை கொடி ஏந்தும் தொண்டர்கள்; தடி எடுக்கும் குண்டர்கள் அல்ல'
சென்னை: அதிமுகவின் ஒருங்கிணைப்பாளர், இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவிக்குப் போட்டியிடுவதற்காக வேட்புமனுவைத் தாக்கல் செய்ய அதிமுக அலுவலகத்துக்கு வந்திருந்த ெதாண்டர்கள் பிரதாப் சிங், ராஜேஷ் ஆகியோர் தாக்கப்பட்டது வேதனையளிப்பதாக மறைந்த ஜெயலலிதாவின் தோழி சசிகலா அறிக்கை வெளியிட்டு உள்ளார். "இனி என்னால் இதையெல்லாம் பார்த்துக் கொண்டு சும்மா இருக்கமுடியாது. எந்த இயக்கமாக இருந்தாலும் தொண்டர்களை மதிக்கவேண்டும். கொடி பிடிக்கும் தொண்டர்கள் நமக்குத் தேவையே ஒழிய தடி எடுக்கும் குண்டர்கள் தேவையல்ல. இன்று தொண்டர்களின் நிலையைக் கண்டு எம்ஜிஆரும் ஜெயலலிதாவும் கண்ணீர் வடிப்பார்கள்," எனவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
ஜெயலலிதா நினைவு தினம்; ஓபிஎஸ், இபிஎஸ், சசிகலா, தினகரன் அஞ்சலி
சென்னை: மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் ஐந்தாம் ஆண்டு நினைவு நாளை ஒட்டி, சென்னை மெரினா கடற்கரையில் உள்ள அவரது நினைவிடத்தில் ஓ.பன்னீர்செல்வம், எடப்பாடி பழனிசாமி உள்ளிட்ட அதிமுகவினர் நேற்று மரியாதை செலுத்தினர்.
அதன்பிறகு, நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தலில் அதிமுக வெற்றிபெறவேண்டும் என உறுதிமொழி ஏற்றனர். அதிமுகவினர் சென்ற பிறகு டிடிவி தினகரன் அஞ்சலி செலுத்தினார். ெதாடர்ந்து, கறுப்பு நிற சேலையில் வந்திருந்த சசிகலா, ஜெயலலிதாவின் சமாதியில் மலரஞ்சலி செலுத்திவிட்டு கண்ணீர் விட்டு அழுதார்.
விவசாயிகள் மயங்கியதால் பதற்றம்
தஞ்சாவூர்: தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் உள்ள மாரனேரி கிராமத்தில் 80 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ஏழை விவசாயிகளுக்கு நிலங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. ஆக்கிரமிப்பு செய்யப்பட்டுள்ள இந்த விவசாய நிலங்களைத் திரும்ப ஒப்படைத்துவிடக் கோரி பொதுப்பணித் துறையினரும் வருவாய்த் துறையினரும் அவர்களுக்கு நெருக்கடி கொடுத்து வந்துள்ளனர்.
இதையடுத்து, பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகள் விவசாய நிலங்களில் இருந்து தங்களை வெளியேற்றுவதை நிறுத்தக் கோரி சாகும்வரை உண்ணாவிரதப் போராட்டம் நடத்தி வந்த நிலையில், ஐந்தாம் நாள் போராட்டத்தில் விவசாயிகள் மயங்கி விழுந்ததால் பதற்றம் நிலவியது.
தடுப்பூசி போடாத 80 லட்சம் இளையர்
சென்னை: சனியன்று நடந்த 13வது தடுப்பூசி முகாமில் ஒரேநாளில் 20 லட்சத்து 98,712 பேருக்கு தடுப்பூசி போடப்பட்டதாக அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்தார். தமிழகத்தில் இன்னும் தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ளாமல் 80 லட்சம் இளைஞர்கள் உள்ளதாக சுகாதாரத் துறை கூறியுள்ளது. இதற்கிடையே, யூனியன் பிரதேசமான புதுச்சேரியில் தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்வது கட்டாயம் என்றும் இதை மீறுபவர்கள் மீது சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் சுகாதாரத்துறை எச்சரித்துள்ளது.