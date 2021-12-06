Home

﻿﻿﻿﻿செய்திக்கொத்து

ஒருநாள் தொற்று மரணம் கூடியது

புதுடெல்லி: கொரோனா தாக்குதலுக்கு இந்தியாவில் 24 மணி நேரத்தில் 2,796 பேர் உயிரிழந்துவிட்டதாக மத்திய சுகாதார அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது. கணக்கில் விட்டுப் போனதாக பீகார் மாநிலம் 2,426 உயிரிழப்புகளையும் கேரள மாநிலம் 263 உயிரிழப்புகளையும் சேர்த்ததைத் தொடர்ந்து ஒருநாள் கொரோனா மரணப் பதிவு அதிகமாகிவிட்டது. இதற்கு முன்னர் ஜூலை 21ஆம் தேதி மகாராஷ்டிர மாநிலம் விட்டுப்போன மரணங்களை சேர்த்ததைத் தொடர்ந்து அன்றைய தினத்தின் மரண எண்ணிக்கை 3,998 என பதிவானது. இதற்கிடையே, 24 மணி நேரத்தில் புதிதாக 8,895 பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

போராட்டத்தைக் கைவிட மறுப்பு

புது­டெல்லி: மூன்று வேளாண் சட்­டங்­களை மத்­திய அரசு திரும்­பப் பெற்ற நிலை­யி­லும் இதர கோரிக்­கை­கள் நிறை­

வே­றும் வரை டெல்லி எல்­லை­யில் நடக்­கும் போராட்­டத்­தைக் கைவிட முடி­யாது என விவ­சாய சங்­கங்­கள் அறி­வித்­துள்­ளன. போராட்­டத்­தில் ஈடு­பட்ட விவ­சா­யி­கள் மீது போடப்­பட்ட வழக்­கு­களைத் திரும்­பப்­பெற வேண்­டும்; போராட்­டத்­தின்­போது உயி­ரி­ழந்த விவ­சா­யி­க­ளின் குடும்­பங்­க­ளுக்கு நிவா­ரண நிதி வழங்க வேண்­டும் என்­பன உள்­ளிட்ட கோரிக்­கை­களை அவர்­கள் வலி­யு­றுத்தி வரு­கின்­ற­னர்.

தேங்காய்க்குப் பதில் சிதறிய சாலை

லக்னோ: உத்­த­ரப் பிர­தேச மாநி­லம் பிஜ்­நூர் பகு­தி­யில் 1.16 கோடி மதிப்­பீட்­டில் புதி­தாக அமைக்­கப்­பட்ட சாலை­யைத் திறந்து வைக்க பாஜக எம்­எல்ஏ சுச்சி மௌசாம் சௌத்ரி வந்­தி­ருக்­கி­றார். அப்­போது நடத்­தப்­பட்ட பூசை­யில் தேங்­காய் உடைக்க, அவர் சாலை­யில் ஓங்கி அடித்­தி­ருக்­கி­றார். தேங்­காய் உடை­வ­தற்­குப் பதி­லாக புதிதா­கப் போடப்­பட்ட சாலை பெயர்ந்து நொறுங்­கி­யது. இத­னால் எம்­எல்­ஏ­வுக்கு தர்­ம­சங்­க­ட­மா­னது. ஆத்திரமடைந்த அவர், விசாரணைக்காக அதிகாரிகளை வரவழைத்தார். அதற்காக அவர் அந்த இடத்தில் மூன்று மணி நேரம் காத்திருந்தார். இந்தச் சம்­ப­வம் சமூக ஊட­கங்­களில் காணொளியாக வெளி­யா­கி­ய­தைத் தொடர்ந்து கடும் விமர்­ச­னங்­கள் எழுந்­துள்­ளன.

பாம்பைக் காட்டி பணம் பறிப்பு

ஹைதராபாத்: தெலுங்கானாவில் பாம்பை கழுத்தில் சுற்றிக்கொண்டு, பொதுமக்களை மிரட்டி பணம் பறித்த ஆடவரை காவல்துறையினர் எச்சரித்து அனுப்பினர். சங்காரெட்டி காவல் எல்லைக்கு உட்பட்ட பாரதி நகர் பகுதி யில் ஆறடி நீளப் பாம்பை கழுத்தில் சுற்றிக்கொண்டு குடிபோதையில் சுற்றித்திரிந்த இளையர் (படம்), ஒவ் வொரு கடையாக ஏறி, பணம் தர வில்லையெனில் பாம்பை விட்டுக் கடிக்கவிடுவதாக மிரட்டி பணம் கேட்டபோது சிலர் அலறியடித்து ஓடினர்.