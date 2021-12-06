ஒருநாள் தொற்று மரணம் கூடியது
புதுடெல்லி: கொரோனா தாக்குதலுக்கு இந்தியாவில் 24 மணி நேரத்தில் 2,796 பேர் உயிரிழந்துவிட்டதாக மத்திய சுகாதார அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது. கணக்கில் விட்டுப் போனதாக பீகார் மாநிலம் 2,426 உயிரிழப்புகளையும் கேரள மாநிலம் 263 உயிரிழப்புகளையும் சேர்த்ததைத் தொடர்ந்து ஒருநாள் கொரோனா மரணப் பதிவு அதிகமாகிவிட்டது. இதற்கு முன்னர் ஜூலை 21ஆம் தேதி மகாராஷ்டிர மாநிலம் விட்டுப்போன மரணங்களை சேர்த்ததைத் தொடர்ந்து அன்றைய தினத்தின் மரண எண்ணிக்கை 3,998 என பதிவானது. இதற்கிடையே, 24 மணி நேரத்தில் புதிதாக 8,895 பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
போராட்டத்தைக் கைவிட மறுப்பு
புதுடெல்லி: மூன்று வேளாண் சட்டங்களை மத்திய அரசு திரும்பப் பெற்ற நிலையிலும் இதர கோரிக்கைகள் நிறை
வேறும் வரை டெல்லி எல்லையில் நடக்கும் போராட்டத்தைக் கைவிட முடியாது என விவசாய சங்கங்கள் அறிவித்துள்ளன. போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட விவசாயிகள் மீது போடப்பட்ட வழக்குகளைத் திரும்பப்பெற வேண்டும்; போராட்டத்தின்போது உயிரிழந்த விவசாயிகளின் குடும்பங்களுக்கு நிவாரண நிதி வழங்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை அவர்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
தேங்காய்க்குப் பதில் சிதறிய சாலை
லக்னோ: உத்தரப் பிரதேச மாநிலம் பிஜ்நூர் பகுதியில் 1.16 கோடி மதிப்பீட்டில் புதிதாக அமைக்கப்பட்ட சாலையைத் திறந்து வைக்க பாஜக எம்எல்ஏ சுச்சி மௌசாம் சௌத்ரி வந்திருக்கிறார். அப்போது நடத்தப்பட்ட பூசையில் தேங்காய் உடைக்க, அவர் சாலையில் ஓங்கி அடித்திருக்கிறார். தேங்காய் உடைவதற்குப் பதிலாக புதிதாகப் போடப்பட்ட சாலை பெயர்ந்து நொறுங்கியது. இதனால் எம்எல்ஏவுக்கு தர்மசங்கடமானது. ஆத்திரமடைந்த அவர், விசாரணைக்காக அதிகாரிகளை வரவழைத்தார். அதற்காக அவர் அந்த இடத்தில் மூன்று மணி நேரம் காத்திருந்தார். இந்தச் சம்பவம் சமூக ஊடகங்களில் காணொளியாக வெளியாகியதைத் தொடர்ந்து கடும் விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன.
பாம்பைக் காட்டி பணம் பறிப்பு
ஹைதராபாத்: தெலுங்கானாவில் பாம்பை கழுத்தில் சுற்றிக்கொண்டு, பொதுமக்களை மிரட்டி பணம் பறித்த ஆடவரை காவல்துறையினர் எச்சரித்து அனுப்பினர். சங்காரெட்டி காவல் எல்லைக்கு உட்பட்ட பாரதி நகர் பகுதி யில் ஆறடி நீளப் பாம்பை கழுத்தில் சுற்றிக்கொண்டு குடிபோதையில் சுற்றித்திரிந்த இளையர் (படம்), ஒவ் வொரு கடையாக ஏறி, பணம் தர வில்லையெனில் பாம்பை விட்டுக் கடிக்கவிடுவதாக மிரட்டி பணம் கேட்டபோது சிலர் அலறியடித்து ஓடினர்.