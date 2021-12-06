மியன்மார்: ராணுவத் தலைவர், சூச்சி கட்சி உறுப்பினர் சந்திப்பு
யாங்கோன்: மியன்மாரின் ராணுவ ஆட்சி மன்றத் தலைவர் மின் ஆவ்ங் ஹ்லாய்ங்கும் ஆங் சான் சூச்சி கட்சியின் மூத்த உறுப்பினரான டின் ஓவும் நேற்று சந்தித்துள்ளனர். அந்நாட்டில் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் ராணுவம் ஆட்சியை வலுக்கட்டாயமாகக் கைப்பற்றியதற்குப் பிறகு இப்படி ஒரு சந்திப்பு இடம்பெற்றது இதுவே முதல்முறை. சென்ற ஆண்டு நடைபெற்ற பொதுத் தேர்தலில் மோசடி இடம்பெற்றதால்தான் திருவாட்டி சூச்சியும் அவரது 'என்எல்டி' எனும் ஜனநாயக தேசிய லீக் கூட்டணியும் ஆட்சியிலிருந்து அகற்றப்பட்டதாக மியன்மார் ராணுவம் கூறியது. எனினும், அதை எதிர்த்து மியன்மாரின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் மக்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
வரலாறு படைத்த மெக்ரான்
ஜெடா: பிரான்ஸ் அதிபர் இமேனுவெல் மேக்ரோன் சவூதி அரேபியாவிற்கு அதிகாரத்துவப் பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார். சவூதி அரேபிய இளவரசர் முகமது பின் சல்மானுடன் நேரடியாகப் பேச்சுவார்த்தை நடத்த திரு மெக்ரான் இப்பயணத்தை மேற்கொண்டுள்ளார். 2018ஆம் ஆண்டு சவூதி அரேபியாவைச் சேர்ந்த செய்தியாளர் ஜமால் கஷோகி துருக்கியில் உள்ள அதன் தூதரகத்தில் கொல்லப்பட்டார். அச்சம்பவத்திற்குப் பிறகு திரு மெக்ரான்தான் சவூதி அரேபியாவிற்குப் பயணம் மேற்கொண்டுள்ள முதல் மேற்கத்திய நாட்டுத் தலைவர். ஈரானுடன் வட்டார அளவிலான ஒப்பந்தத்தை வைத்துக்கொள்ள சவூதி அரேபியா முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது என்பது திரு மெக்ரானின் கருத்து.
முடக்கநிலைக்கு எதிராகப் பேரணி
வியன்னா: ஆஸ்திரியாவில் கொவிட்-19 கிருமிப் பரவலைக் கட்டுப்படுத்த நடப்பில் இருக்கும் கட்டுப்பாடுகளை எதிர்த்து அந்நாட்டின் தலைநகர் வியன்னாவில் ஆயிரக்கணக்கானோர் பேரணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். கிருமித்தொற்றுச் சம்பவங்கள் பெரிய அளவில் அதிகரித்து வருவதால் ஆஸ்திரியா சென்ற மாதம் முடக்கநிலையை நடைமுறைப்படுத்தியது. அது, முடக்கநிலையை மீண்டும் நடப்புக்குக் கொண்டுவந்த முதல் மேற்கு ஐரோப்பிய நாடு. மேலும், வரும் பிப்ரவரி மாதத்திலிருந்து தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்வதைக் கட்டாயப்படுத்தியுள்ளது. 8.9 மில்லியன் மக்கள்தொகையைக் கொண்ட ஆஸ்திரியாவில் கிட்டத்தட்ட 1.2 மில்லியன் கிருமித்தொற்றுச் சம்பவங்கள் பதிவாகியுள்ளன. 12,000க்கும் அதிகமானோர் அதற்குப் பலியாகிவிட்டனர்.
தடுப்பூசித் தேவை அதிகரித்தது;
காக்கவேண்டிய நேரமும் கூடியது
நியூயார்க்: அமெரிக்காவில் மேலும் பலர் பூஸ்டர் தடுப்பூசியைப் போட்டுக்கொள்ளலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டதாலும் ஓமிக்ரான் வகை கொவிட்-19 கிருமி குறித்த அச்சம் எழுந்துள்ளதாலும் கூடுதலானோர் தடுப்பூசிகளைப் போட்டுக்கொள்ள முன்வருகின்றனர். இதனால் தடுப்பூசிகளைப் போட்டுக்கொள்வதற்குக் காத்திருக்கவேண்டிய நேரமும் அதிகரித்துள்ளது. தடுப்பூசி மருந்தகங்கள் உட்பட பல இடங்களில் மக்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருப்பதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கிடையே, நார்வேயிலிருந்து அமெரிக்காவின் நியூ ஓர்லீன்ஸுக்குத் திரும்பிய 3,000க்கும் அதிகமான பயணிகளைக் கொண்ட சொகுசுக் கப்பலில் 10 பேருக்கு கொவிட்-19 கிருமித்தொற்று ஏற்பட்டுள்ளது. பாதிக்கப்பட்டோரில் கப்பல் பணியாளர்களும் பயணிகளும் அடங்குவர். சென்ற மாதம் 28ஆம் தேதியன்று ஒரு வார காலம் நீடிக்கும் பயணத்திற்காக நியூ ஓர்லீன்ஸிலிருந்து புறப்பட்டது நார்வீஜியன் பிரேக்கவே எனும் அந்த சொகுசுக் கப்பல். பெலீஸ், ஹொடுராஸ், மெக்சிகோ ஆகிய இடங்களில் அக்கப்பல் நின்றதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
தடுப்பூசியை மீறக்கூடிய ஓமிக்ரான்
வாஷிங்டன்: தற்போது புழக்கத்தில் இருக்கும் தடுப்பூசிகள் தரும் பாதுகாப்பையும் மீறி ஓமிக்ரான் ஓரளவாவது செயல்படக்கூடியது, ஆனால் இதற்கு முன் உருவெடுத்த கொவிட்-19 கிருமி வகைகளைக் காட்டிலும் அது ஒருவரை மோசமாக தாக்கக்கூடியதற்கான சாத்தியம் அவ்வளவு இல்லை என தற்போதைக்கு விஞ்ஞானிகளுக்குத் தெரியவந்துள்ளது. தென்னாப்பிரிக்கா போன்ற பகுதிகளில் தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டுள்ளோர், ஏற்கெனவே கிருமித்தொற்றுக்கு ஆளானோர் போன்றோரிடையே ஓமிக்ரான் வகை கொவிட்-19 கிருமி பரவியுள்ளது. எனினும், இதுவரை அங்கு யாரும் மோசமாக நோய்வாய்ப்படவில்லை. தற்போது தெரியவந்துள்ள தகவல்களும் அதற்கேற்றவாறே அமைந்துள்ளன. ஆனால், ஓமிக்ரான் தொடர்பில் போதுமான ஆதாரம் இன்னும் சேகரிக்கப்படவில்லை என்றும் சொல்லப்படுகிறது.