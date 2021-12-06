ஒருவழியாக வெற்றியைச் சுவைத்தது நியூகாசல்
நியூகாசல்: நடப்பு இங்கிலிஷ் பிரிமியர் லீக் காற்பந்துப் பருவத்தில் தனது முதல் வெற்றியைப் பதிவுசெய்துள்ளது நியூகாசல் யுனைடெட் குழு. இதற்கு அக்குழு 15 ஆட்டங்கள் காத்திருக்க வேண்டியிருந்தது. செயின்ட் ஜேம்ஸ் பார்க் விளையாட்டு அரங்கில் நேற்று முன்தினம் நடந்த ஆட்டத்தில் பட்டியலின் 18ஆம் நிலையில் இருந்த பர்ன்லி குழுவை எதிர்கொண்டது கடைசி நிலையில் இருந்த நியூகாசல். 40வது நிமிடத்தில் காலம் வில்சன் ஆட்டத்தின் ஒரே கோலை அடித்தார். பர்ன்லி கோல்காப்பாளர் நிக் போக் தவறிழைத்து, நியூகாசலுக்கு கோலைப் பரிசாக அளித்தார். இந்த வெற்றியின் மூலம் நியூகாசல் 19ஆம் இடத்திற்கு முன்னேறியது (நேற்றிரவு நடக்கவிருந்த டோட்டன்ஹம் ஹாட்ஸ்பர் - நார்விச் சிட்டி ஆட்டத்திற்கு முந்திய நிலவரம்). புதிய நிர்வாகி எடி ஹாவின்கீழ் நியூகாசலின் இவ்வெழுச்சி தொடரும் என எதிர்பார்க்கப் படுகிறது.
ஸாவிக்கு முதல் தோல்வி
பார்சிலோனா: ஸ்பானிய லா லீகா காற்பந்தின் முன்னணிக் குழுக்களில் ஒன்றான பார்சிலோனாவிற்கு அதன் சொந்த நூ காம்ப் அரங்கிலேயே தோல்வியைப் பரிசாக அளித்தது ரியால் பெட்டிஸ் காற்பந்துக் குழு. 79வது நிமிடத்தில் யுவான்மி அடித்த ஒற்றை கோலே ஆட்டத்தில் விழுந்த ஒரே கோலாகவும் பெட்டிஸ் குழுவின் வெற்றி கோலாகவும் அமைந்தது. தனது முன்னாள் ஆட்டக்காரரும் புதிய நிர்வாகியுமான ஸாவியின்கீழ் பார்சிலோனாவிற்குக் கிடைத்த முதல் தோல்வி இது. இப்போது 23 புள்ளிகளுடன் அக்குழு பட்டியலின் ஏழாமிடத்தில் உள்ளது. ரியால் மட்ரிட் குழு 39 புள்ளிகளுடன் முதல்நிலையை வலுவாக்கிக்கொண்டுள்ளது.