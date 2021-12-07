தடுப்பூசி போடாதோர் பொது இடங்களுக்குச் செல்ல தடை
நாமக்கல்: நாமக்கல் மாவட்டத்தில் கொரோனா தடுப்பூசி போடாதோர் பொது இடங்களுக்குச் செல்லத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அம்மாவட்ட ஆட்சியர் ஸ்ரேயா பி சிங் தெரிவித்துள்ளார். கொரோனா தடுப்பு விதிமுறைகளை முறையாகப் பின்பற்றாத வணிக நிறுவனங்கள், மக்களுக்கு அபராதம் விதிக்கப்படும் என்றும் ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளார்.
'அரசுப் பணியில் சேர்பவர்களுக்கு தமிழ் தெரிந்திருப்பது கட்டாயம்'
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் அரசுப் பணியில் சேர்பவர்களுக்கு தமிழ் கட்டாயமாகத் தெரிந்திருக்க வேண்டும் என உயர் கல்வித் துறை அமைச்சர் பொன்முடி தெரிவித்துள்ளார். இதுவரை தமிழைக் கற்காத இளைஞர்கள், டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வு எழுதுவோர் நிச்சயம் தமிழைக் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எனவும் அவர் வலியுறுத்தி உள்ளார்.
நாட்டின் முதல் பெண் மனநல
மருத்துவர் சாரதா மேனன் மறைவு
சென்னை: மனநல மருத்துவர் சாரதா மேனன் (படம்) மறைவுக்கு தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் இரங்கல் வெளியிட்டுள்ளார்.
"இந்தியாவின் முதல் பெண் மனநல மருத்துவர் சாரதா மேனன் உடல்நலக்குறைவால் தனது 98 வயதில் மறை வெய்தினார் என்ற துயரச் செய்தியைக் கேட்டு மிகுந்த வருத்தத்திற்குள்ளானேன்.
"சென்னை மருத்துவக் கல்லூரியில் மருத்துவக் கல்வி பயின்ற அவர், மன நோயாளிகளின் சிகிச்சையில், அவர்களுக்கு மறுவாழ்வு அளிப்பதில் தனி முத்திரை படைத்த சாதனையாளர். பல்வேறு விருதுகளைப் பெற்ற சாரதா மேனனின் மறைவு மருத்துவத் துறைக்கு பேரிழப்பாகும்," என்று கூறியுள்ளார்.