குளிர் வாட்டி எடுக்கும்: வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை
புதுடெல்லி: எதிர்வரும் ஜனவரி, பிப்ரவரி மாதங்களில் வடமாநிலங்களில் வழக்கத்தைவிட அதிக குளிர் வாட்டியெடுக்கும் என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது. இமாச்சலப் பிரதேச மாநிலத்தில் இப்போதே கடும் குளிர் நிலவி வருகிறது. இதேபோல் மேலும் பல வடமாநிலங்களில் அடுத்த ஆண்டு வழக்கத்தைவிட அதிக குளிர் நிலவும் எனக் கணிக்கப்பட்டுள்ளது. சில இடங்களில் இப்போதே மைனஸ் ஐந்து டிகிரி செல்சியஸ் என்ற அளவுக்கு வெப்பநிலை பதிவாகி உள்ளதாகவும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
துணை அதிபர்: ஊழல் ஜனநாயகத்தின் இதயத்தையே விழுங்கிவிடும்
புதுடெல்லி: ஊழல் என்பது ஜனநாயகத்தின் இதயத்தையே விழுங்கிவிடும் என துணை அதிபர் வெங்கையா நாயுடு கூறினார். டெல்லியில் நடைபெற்ற புத்தக வெளியீட்டு விழாவில் கலந்துகொண்டு பேசிய அவர், ஊழலை ஒருபோதும் சகித்துக்கொள்ளக் கூடாது என்றார். "ஊழலில் ஈடுபடும் அரசு அலுவலா்கள், மக்கள் பிரதிநிதிகள் ஆகியோா் மீது ஊழல் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் உரிய நேரத்தில் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும். அரசு ஊழியா்கள் மீதான ஊழல் வழக்குகளை விரைவில் விசாரித்து தீா்ப்பு வழங்க வேண்டும். அதே சமயம், நோ்மையான முறையில் செயல்படும் அலுவலா்களைத் துன்புறுத்தவும் கூடாது. மக்கள் நலன் கருதி துணிச்சலான முடிவுகளை எடுக்கும் அலுவலா்களை நாம் புறக்கணிக்கவும் கூடாது," என்றார் துணை அதிபர் வெங்கையா நாயுடு.
சமூக வலைத்தளம் மூலம் போதை விருந்துக்கு அழைப்பு: 20 பேர் கைது
திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் உள்ள உல்லாச விடுதிகளில் போதைப்பொருள்களை வைத்து விருந்து நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்படுவதாகவும் இதில் பங்கேற்க சமூக வலைத்தளங்கள் மூலம் இளையர்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்படுவதாகவும் அண்மையில் தகவல் வெளியானது. இதையடுத்து நேற்று முன்தினம் பல்வேறு கேளிக்கை விடுதிகளில் காவல்துறையினர் சோதனை நடவடிக்கையை மேற்கொண்டனர். அப்போது காரக்காடு பகுதியில் உள்ள விடுதியில் இளையர்கள் பலர் போதை விருந்தில் இருப்பது தெரியவந்தது. இதையடுத்து அங்கிருந்த இருபதுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் கைதாகினர். இவர்களில் பலர் முப்பது வயதுக்குட்பட்ட இளையர்கள் என்று தெரியவந்துள்ளது.