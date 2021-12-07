தடுப்பூசி போடாதவர்களுக்கு இத்தாலியில் மேலும் கட்டுப்பாடுகள்
ரோம்: அதிகமானோர் தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்ட நாடுகளில் ஒன்றான இத்தாலியில் எஞ்சியிருப்பவர்களையும் தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ள செய்யும் வகையில் கட்டுப்பாடுகள் மேலும் கடுமையாக்கப்பட்டுள்ளது.
வேலைக்குச் செல்வதற்கு, நீண்டதூர பயணம், பெரும்பாலான உட்புற நடவடிக்கைகள் ஆகியவற்றுக்குத் தற்போது பச்சை அனுமதி அட்டை கட்டாயமாக உள்ளது.
தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டவர்கள் அல்லது தொற்றில் இருந்து மீண்டவர்கள் அல்லது தொற்று இல்லை என்று உறுதி செய்யப்பட்டவர்களுக்கு இந்த பச்சை அனுமதி அட்டை வழங்கப்படும்.
ஆனால் நேற்று முதல் ரயில், பேருந்துகளில் பயணிக்கவும் இந்த பச்சை அட்டை கடுமையாக்கப்பட்டுள்ளது. அத்துடன் திரையரங்குகள், விளையாட்டு உள்ளிட்ட பொழுதுபோக்கு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடவும் இது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.
பெய்ஜிங் ஒலிம்பிக் புறக்கணிப்பு: அமெரிக்காவை எச்சரிக்கும் சீனா
பெய்ஜிங்: பெய்ஜிங்கில் நடைபெறவுள்ள குளிர்கால ஒலிம்பிக் போட்டிகளை அமெரிக்கா அரசதந்திர ரீதியில் புறக்கணிக்க நினைப்பது இருதரப்பு உறவைப் பாதிக்கும் என்றும் தேவைப்பட்டால் சீனா எதிர்நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும் என்றும் சீன வெளியுறவு அமைச்சு கூறியுள்ளது.
சீனாவில் நடைபெறவுள்ள ஒலிம்பிக் போட்டியில் அமெரிக்கத் தலைவர்கள் கலந்துகொள்ளமாட்டார்கள் என்பது பற்றி அறிவிப்பை அமெரிக்க அதிபர் பைடனின் நிர்வாகம் இந்த வாரம் அறிவிக்கக்கூடும் என்ற எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் சீனா இதனைத் தெரிவித்துள்ளது.
சீனாவின் மனித உரிமை செயல்களுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் வகையில் ஒலிம்பிக் போட்டிகளைப் புறக்கணிப்பது பற்றி அமெரிக்கா பரிசீலித்து வருவதாக சென்ற மாதம் பைடன் சொன்னார்.
அமெரிக்காவைத் தொடர்ந்து பிரிட்டன், ஆஸ்திரேலியா உள்ளிட்ட வேறு சில நாடுகளும் பெய்ஜிங் ஒலிம்பிக்கைப் புறக்கணிப்பது குறித்து பரிசீலித்து வருவதும் சீனாவைக் கோபமடையச் செய்துள்ளது.