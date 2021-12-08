சிங்கப்பூரின் கிருமித்தொற்று நிலவரம் குறித்த அன்றாட அறிக்கையை ஊடகங்களுக்கு வெளியிடப்போவதில்லை என்று சுகாதார அமைச்சு அறிவித்து உள்ளது.
தினந்தோறும் கொவிட்-19 கிருமி தொற்றியோர் மற்றும் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை, தீவிர சிகிச்சையில் உள்ளவர்களின் எண்ணிக்கை போன்ற விவரங்களை ஊடகங்களுக்கு வெளியிடுவது டிசம்பர் 7 (நேற்று) முதல் நிறுத்தப்படும் என்று அமைச்சு கூறியுள்ளது.
இருப்பினும், எல்லா விவரங்களும் அமைச்சின் இணையத்
தளத்தில் தொடர்ந்து வெளியிடப்படும் என்று அது தெரிவித்துள்ளது.
அமைச்சின் இந்த முடிவை நிபுணர்கள் பலர் வரவேற்றுள்ளனர். கொள்ளைநோயுடன் வாழ சிங்கப்பூர் தன்னை மாற்றிக்கொண்டு வரும் நிலையில் தற்போதைய கொள்ளைநோய் நிலவரத்தை தினந்தோறும் அறிவிப்பது தேவையற்றது என்று 'ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்' செய்தித்தாளிடம் பேசிய நிபுணர்கள் கூறினர்.
ஒருவர் தனக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் உடல்நலப் பாதிப்புக்கு மருத்துவ சிகிச்சையை நாடுகிறாரா என்பதைப் பொறுத்து சமூகத் தொற்றின் எண்ணிக்கை மாறுபடும் என்று சிங்கப்பூர் தேசிய பல்கலைக்கழகத்தின் சா சுவீ ஹாக் பொது சுகாதாரப் பள்ளியின் முதல்வரான பேராசிரியர் டியோ யிக் யிங் தெரிவித்துள்ளார்.
"இதர வகை சுகாதாரப் பாதிப்பால் மரணமடைவோரின் எண்ணிக்கை தினமும் வெளியிடப்
படுவதில்லை.
"அதேபோல கொவிட்-19 தொடர்பான மரணங்களையும் தினந்தோறும் வெளியிடுவது தேவையற்றது.
"அன்றாட அறிக்கையை வெளியிடுவதிலிருந்து தள்ளியிருப்பதன் மூலம் கொள்ளைநோயுடன் வாழும் அடுத்த கட்டத்திற்கு சிங்கப்பூர் நகர்வதை சுகாதார அமைச்சு உணர்த்துகிறது. வாராந்திர அல்லது மாதாந்திர அடிப்படையில் இது தொடர்பான அறிக்கையை வெளியிடலாம் என்றபோதிலும் அந்த அறிக்கைகூடத் தேவைப்படும் என்று நான் கருதவில்லை," என்றும் பேராசிரியர் டியோ குறிப்பிட்டுள்ளார்.
அதே நேரம் பேராசிரியர் டியோவுடன் பணிபுரியும் துைணப் பேராசிரியர் அலெக்ஸ் குக் கூறுகையில், "வாராந்திர அடிப்படையில் அறிக்கை வெளியிடப்பட்டால் தொற்றுநோய்கள் தொடர்பான விரிவான தகவல்களை அறிந்து கொள்ள முடியும்," என்றார்.
ஊடக அறிக்கையை நிறுத்தும் சுகாதார அமைச்சின் முடிவுக்கு நிபுணர்கள் வரவேற்பு