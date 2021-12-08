Home

அன்றாட கொவிட்-19 நிலவர அறிவிப்பு இனி வெளிவராது

சிங்­கப்­பூ­ரின் கிரு­மித்­தொற்று நில­வ­ரம் குறித்த அன்­றாட அறிக்­கையை ஊடகங்களுக்கு வெளி­யி­டப்­போ­வ­தில்லை என்று சுகா­தார அமைச்சு அறி­வித்து உள்­ளது.

தினந்தோறும் கொவிட்-19 கிருமி தொற்­றி­யோர் மற்­றும் உயி­ரி­ழந்­தோர் எண்­ணிக்கை, தீவிர சிகிச்­சை­யில் உள்­ள­வர்­க­ளின் எண்­ணிக்கை போன்ற விவ­ரங்­களை ஊட­கங்­க­ளுக்கு வெளி­யி­டு­வது டிசம்­பர் 7 (நேற்று) முதல் நிறுத்­தப்­படும் என்று அமைச்சு கூறி­யுள்­ளது.

இருப்­பி­னும், எல்லா விவ­ரங்­களும் அமைச்­சின் இணை­யத்

­த­ளத்­தில் தொடர்ந்து வெளி­யி­டப்­படும் என்று அது தெரிவித்துள்ளது.

அமைச்­சின் இந்த முடிவை நிபு­ணர்­கள் பலர் வர­வேற்­றுள்­ள­னர். கொள்­ளை­நோ­யு­டன் வாழ சிங்­கப்­பூர் தன்னை மாற்­றிக்­கொண்டு வரும் நிலை­யில் தற்­போ­தைய கொள்­ளை­நோய் நில­வ­ரத்தை தினந்­தோ­றும் அறி­விப்­பது தேவை­யற்­றது என்று 'ஸ்ட்­ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்' செய்­தித்­தா­ளி­டம் பேசிய நிபு­ண­ர்­கள் கூறி­னர்.

ஒரு­வர் தனக்கு ஏற்­பட்­டி­ருக்­கும் உடல்­நலப் பாதிப்­புக்கு மருத்­துவ சிகிச்­சையை நாடு­கி­றாரா என்­ப­தைப் பொறுத்து சமூ­கத் தொற்­றின் எண்­ணிக்கை மாறு­படும் என்று சிங்­கப்­பூர் தேசிய பல்­க­லைக்­க­ழ­கத்­தின் சா சுவீ ஹாக் பொது சுகா­தா­ரப் பள்­ளி­யின் முதல்­வ­ரான பேரா­சி­ரி­யர் டியோ யிக் யிங் தெரி­வித்­துள்­ளார்.

"இதர வகை சுகா­தா­ரப் பாதிப்­பால் மர­ண­ம­டை­வோ­ரின் எண்­ணிக்கை தின­மும் வெளி­யி­டப்­

ப­டு­வ­தில்லை.

"அதே­போல கொவிட்-19 தொடர்­பான மர­ணங்­க­ளை­யும் தினந்­தோ­றும் வெளி­யி­டு­வது தேவை­யற்­றது.

"அன்­றாட அறிக்­கையை வெளி­யி­டு­வ­தி­லி­ருந்து தள்­ளி­யி­ருப்­ப­தன் மூலம் கொள்­ளை­நோ­யு­டன் வாழும் அடுத்த கட்­டத்­திற்கு சிங்­கப்­பூர் நகர்­வதை சுகா­தார அமைச்சு உணர்த்­து­கிறது. வாராந்­திர அல்­லது மாதாந்­திர அடிப்­ப­டை­யில் இது தொடர்­பான அறிக்­கையை வெளி­யி­ட­லாம் என்­ற­போ­தி­லும் அந்த அறிக்­கை­கூ­டத் தேவைப்­படும் என்று நான் கரு­த­வில்லை," என்­றும் பேரா­சி­ரி­யர் டியோ குறிப்­பிட்­டுள்­ளார்.

அதே நேரம் பேரா­சி­ரி­யர் டியோ­வு­டன் பணி­பு­ரி­யும் துைணப் பேரா­சி­ரி­யர் அலெக்ஸ் குக் கூறு­கை­யில், "வாராந்­திர அடிப்­ப­டை­யில் அறிக்கை வெளி­யி­டப்­பட்­டால் தொற்­று­நோய்­கள் தொடர்­பான விரி­வான தக­வல்­களை அறிந்து­ கொள்ள முடி­யும்," என்­றார்.

