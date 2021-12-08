மூன்று பெண் மாவோயிஸ்ட்கள் கைது
அமராவதி: ஆந்திராவில் பல்வேறு தாக்குதல் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்ட மூன்று பெண் மாவோயிஸ்ட்கள் கைதாகி உள்ளனர். விசாகப்பட்டினம் மாவட்டம் மம்பா காவல் நிலையத்திற்கு உட்பட்ட பகுதியில் காவல்துறையினர் தேடுதல் வேட்டை நடத்தியபோது மூவரும் சிக்கினர். அவர்களிடம் இருந்து இரண்டு கிலோ எடை கொண்ட நில கண்ணிவெடிகள், நிரப்பப்பட்ட வெடிபொருள்கள், ஆறு டெட்டனேட்டர்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
11 ஆண்டுகளில் இந்திய பொருளாதாரம் ரூ.825 லட்சம் கோடியாக உயரும்
புதுடெல்லி: கொரோனா நெருக்கடி குறைந்த பின்னர் அடுத்து வரும் 11 ஆண்டுகளில் இந்தியாவின் பொருளாதாரம் 825 லட்சம் கோடி ரூபாயாக வளர்ச்சி காணும் என அண்மைய ஆய்வில் தெரிய வந்துள்ளது. அமெரிக்க - இந்திய ஒத்துழைப்பு கூட்டமைப்பும் 'கிரிப்டோகரன்சி' எனும் மின்னிலக்க பணத்தை நிர்வகிக்கும் தனியார் நிறுவனமும் இணைந்து இந்த ஆய்வை மேற்கொண்டன. இந்தியாவின் இந்த வளர்ச்சியில் மின்னி லக்க வர்த்தகம் பெரும் பங்கு வகிக்கும் என்றும் ஆய்வறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
பிரசாந்த் கிஷோரை ஆலோசனைக்கு அழைக்கும் தெலுங்கானா கட்சி
ஹைதராபாத்: அடுத்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் ஆலோசனை வழங்க தேர்தல் ஆலோசகர் பிரசார்ந்த கிஷோருடன் ஒப்பந்தம் செய்துகொள்ள தெலுங்கானா ராஷ்டிரிய சமிதி திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. அண்மைக் காலமாக மத்திய பாஜக அரசை அக்கட்சி கடுமையாக விமர்சித்து வருகிறது. இதையடுத்து, பாஜகவுக்கு எதிரான கட்சிகளை கடந்த காலத் தேர்தல்களில் வெற்றி பெற வைத்த பிரசாந்த் கிஷோருடன் கூட்டணி அமைக்க உள்ளது தெலுங்கானா ராஷ்டிரிய சமிதி.
பீகாரில் போலி தடுப்பூசிப் பட்டியலில் மோடி, சோனியாவின் பெயர்கள்
பாட்னா: பீகாரில் தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டவர்களின் பட்டியலில் பிரதமர் மோடி, காங்கிரஸ் தலைவி சோனியா காந்தி, அவரது மகள் பிரியங்கா காந்தி ஆகியோரின் பெயர்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. இது குறித்து அம்மாநில சுகாதாரத்துறை விசாரணை நடத்தி வருகிறது. அங்கு தடுப்பூசி தொடர்பாக போலி பட்டியல்கள் அடிக்கடி வெளியாவதாக புகார்கள் கூறப்பட்ட நிலையில், இந்தப் புதுப் பட்டியல் வெளியாகி உள்ளது.
13 பேர் சுட்டுக்கொலை: டிசம்பர் 4, 5ஆம் தேதிகள் இனி 'கறுப்பு தினங்கள்'
திருவனந்தபுரம்: நாகாலாந்தில் பாதுகாப்புப் படையினரால் அப்பாவி பொதுமக்கள் 13 பேர் பலியானதை நினைவுகூரும் வகையில், ஆண்டுதோறும் டிசம்பர் 4, 5ஆம் தேதிகள் கறுப்பு தினங்களாக அனுசரிக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்தச் சம்பவம் தொடர்பான முதல் தகவல் அறிக்கையில், அப்பாவி மக்களைக் கொன்றதாக துணை ராணுவப் படையினர் மீது குற்றம்சாட்டப்பட்டுள்ளது. மேலும், பொதுமக்களைக் கொல்ல வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தப்பட்டதாகவும் காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.