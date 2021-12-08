சனி, ஞாயிறு வாரயிறுதி நாட்கள்; ஐக்கிய அரபு சிற்றரசு அறிவிப்பு
துபாய்: அடுத்த ஆண்டு முதல் வாரத்திற்கு நான்கரை நாள் வேலை முறைக்கு மாறுவதாகவும் அனைத்துலக சந்தைகளுக்கு ஏற்றவாறு சனி, ஞாயிற்றுக்கிழமைகளை வாரயிறுதி நாட்களாக மாற்றவுள்ளதாகவும் ஐக்கிய அரபு சிற்றரசு தெரிவித்துள்ளது.
அங்கு தற்போது வெள்ளி, சனிக்கிழமைகள் வாரயிறுதி நாட்களாகப் பின்பற்றப்படுகிறது. வரும் ஜனவரி 1ஆம் தேதி முதல், தொழுகைக்கு முன்னதாக, வெள்ளிக்கிழமை மதியம் முதல் வாரயிறுதி தொடங்கும். இதனால் ஊழியர்களின் வாழ்க்கை-வேலை சமநிலை மேம்படும் என்று அரசாங்கம் வெளியிட்ட அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சவூதி அரேபியாவுடனான பொருளாதாரப் போட்டிக்கு இடையில், ஐக்கிய அரபு சிற்றரசு வெளிநாட்டு முதலீடுகளை ஈர்க்கும் வகையில் இந்த மாற்றத்தைக் கொண்டு வந்துள்ளது.
150 பில்லியன் டாலர் இழப்பீடு கோரி ஃபேஸ்புக் மீது அகதிகள் வழக்கு
லண்டன்: பிரிட்டன், அமெரிக்காவிலுள்ள ரோஹிங்கியா அகதிகள் 150 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் இழப்பீடு கேட்டு ஃபேஸ்புக் மீது வழக்குத் தொடுத்துள்ளனர்.
சமூக ஊடக நிறுவனமான ஃபேஸ்புக்கின் தளங்கள் துன்புறுத்தப்பட்ட சிறுபான்மையினருக்கு எதிரான வன்முறையை ஊக்குவிப்பதாக அவர்கள் குற்றஞ்சாட்டினர்.
ரோஹிங்கியா மக்களுக்கு எதிரான வன்முறையைத் தூண்டும் பதிவுகளை அகற்றவோ அல்லது கணக்குகளை நீக்கவோ நிறுவனம் தவறிவிட்டது, தொண்டு நிறுவனங்கள், ஊடகங்கள் எச்சரித்த போதிலும் அது தகுந்த, சரியான நேரத்தில் நடவடிக்கை எடுக்க தவறிவிட்டது என பல குற்றச்சாட்டுக்கள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன.
எனினும், மீட்டா என அழைக்கப்படும் ஃபேஸ்புக், இந்த குற்றச்சாட்டுகளுக்கு உடனடியாக பதிலளிக்கவில்லை.
அகதிகள் சிலரைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்திய பிரிட்டன் சட்ட நிறுவனம் ஒன்று இதுகுறித்து ஃபேஸ்புக்கிற்குக் கடிதம் எழுதியது. அதேபோல, அமெரிக்காவிலும் வழக்கறிஞர்கள் சான் பிரான்சிஸ்கோவில் ஃபேஸ்புக்கிற்கு எதிராக சட்டப்பூர்வ புகாரைப் பதிவு செய்தனர்.
கொவிட்-19 கிருமியை அழிக்கும் உலோகம் ஹாங்காங்கில் கண்டுபிடிப்பு
ஹாங்காங்: ஹாங்காங்கில் உள்ள ஆராய்ச்சியாளர்கள் சில மணிநேரங்களில் கொவிட்-19 கிருமியைக் கொல்லும் 'ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீஸ்' எனும் துருப்பிடிக்காத எஃகு ஒன்றைக் கண்டுபிடித்துள்ளனர். கிருமியை அழிக்கும் அல்லது தடுக்கும் பலவகை கண்டுபிடிப்புகளில் இதுவும் ஒன்று.
இந்தப் புதிய கண்டுபிடிப்பானது 99.75 விழுக்காட்டு கொவிட்-19 கிருமியை மூன்று மணி நேரத்திற்குள்ளும், 99.99 விழுக்காட்டு கிருமியை ஆறு மணி நேரத்திற்குள்ளும் அழித்துவிடும் என்று ஹாங்காங் பல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சியாளர்கள் குழு நவம்பர் 25 அன்று வெளியிட்ட ஆய்வில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.