நல்வழிக்குத் திரும்பி சேவையாற்றிய முன்னாள் கைதிகளுக்கு விருது
மனம் திருந்திய முன்னாள் கைதிகள் 253 பேருக்கு நேற்று நடைபெற்ற ஒரு நிகழ்வில் 'மஞ்சள் நாடா விருது' வழங்கப்பட்டது. சிங்கப்பூர் சிறைச்
சேவைத் துறையும் உள்துறை அமைச்சின் சட்டபூர்வ அமைப்பான சிங்கப்பூர் மஞ்சள் நாடா அமைப்பும் சேர்ந்து இந்த விருதை முதல்முறையாக வழங்கின. விருது பெற்ற வர்களில் ஒருவரான திரு மோசஸ் அருளந்து, 51, (படத்தில் வலது) ஒருகாலத்தில் போதைக்கு அடிமையானவர். 25 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் கைது செய்யப்பட்ட அவர், போதைப்பொருள் புழங்கிகள் மறுவாழ்வு மையத்தில் 18 மாத காலம் அனுமதிக்கப்பட்டிருந் தார். நேற்றைய நிகழ்வில் அவருக்கு 'இரண்டாம் வாய்ப்பு களுக்குப் பிந்திய விருது' வழங்கப்பட்டது. 'த ஹெல்பிங் ஹேண்ட்' என்னும் தொண்டூழிய அமைப்பில் இணைந்து ஆற்றிய சேவைகளுக்காகவும் முன்னாள் கைதிகள் திருந்த ஆலோசனை வழங்கியதற்காகவும் அவருக்கு இந்த உயரிய கௌரவ விருது வழங்கப்பட்டது. முன்னாள் கைதிகள் நல்வழிக்குத் திரும்ப உதவிய 324 முதலாளிகள், சமூகப் பங்காளிகள், கொடையாளர்கள் போன்றோருக்கு நேற்றைய நிகழ்வில் புகழாரம் சூட்டப்பட்டது. நிகழ்ச்சியின் சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்துகொண்ட சட்ட, உள்துறை அமைச்சர் கா. சண்முகம், முன்னாள் கைதிகளுக்கு வேலை தேடித் தருவது அவர்களை சமூகத் துடன் மீண்டும் ஒன்றி ணைக்கும் முயற்சியில் முக்கியமானது என்று குறிப்பிட்டார். இதன்மூலம் பொருளாதார ரீதியாக தனித்து இயங்கவும் முறையான வாழ்க்கைமுறைக்குத் திரும்பவும் அவர்களுக்கு உதவி கிடைக்கும் என்றும் அவர் கூறினார்.
சிறிய கார்களின் சிஓஇ கட்டணம் ஆறு ஆண்டு காணாத உச்சம்
சிறிய கார்களுக்கான வாகன உரிமைச் சான்றிதழ் கட்ட ணம் (சிஓஇ) நேற்றைய ஏலத்தில் ஆறாண்டு காணாத உச்சத்தைத் தொட்டது. 1,600சிசி வரையிலான கார்களின் கட்டணம் 3.7 விழுக்காடு ஏற்றம் கண்டு $57,010 ஆனது. இதற்கு முன்னர் நவம்பர் 17ஆம் தேதி நடத்தப்பட்ட ஏலத் தில் இது $55,001 ஆக இருந்தது. 2015 நவம்பரில் $59,200 என்ற நிலையை எட்டிய பின்னர் தற்போது புதிய ஏற்றத்தை சிறிய கார்களுக்கான கட்டணம் தொட்டுள்ளது. பெரும் பாலான பிற வகை வாகனங்களுக்கான சிஓஇ கட்டணங் களும் நேற்று உயர்வில் முடிந்தன.