மாணவர்களுக்கு போதைப்பாக்கு, கஞ்சா விற்பவர்கள் மீது நடவடிக்கை
சென்னை: பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்களுக்கு கஞ்சா, போதைப் பாக்கு ஆகியவற்றை விற்பனை செய்பவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை பாயும் என தமிழக காவல்துறை தலைவர் சைலேந்திரபாபு எச்சரித்துள்ளார். அனைத்து காவல் நிலையங்களுக்கும் அனுப்பியுள்ள சுற்றறிக்கை ஒன்றில், எதிர்வரும் ஜனவரி 6ஆம் தேதி வரை கஞ்சா, கள்ள லாட்டரிச் சீட்டு ஒழிப்பு வேட்டை நடத்த வேண்டும் என அவர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
சாதி பாகுபாடு இல்லாத மயானங்கள்: அரசுக்கு உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு
சென்னை: தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து கிராமங்களிலும் சாதி பாகுபாடின்றி அனைவருக்கும் பொதுவான மயானங்களை அமைக்க வேண்டும் என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அரசுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது. மேலும், மயானங்களில் உள்ள சாதிப் பெயர் பலகைகளை அகற்ற வேண்டும் என்றும் தனது உத்தரவில் நீதிமன்றம் குறிப்பிட்டுள்ளது. பொது மயானம் வைத்திருக்கும் உள்ளாட்சி அமைப்புகளை ஊக்கத்தொகை அளித்து ஊக்குவிக்க வேண்டும் என்றும் நீதிமன்றம் ஆலோசனை வழங்கியுள்ளது.
புலம்பெயர் தமிழர் நலன் காக்க புதிய இணையத்தளம் தொடக்கம்
சென்னை: வெளிநாடுகளில் வசிக்கும் தமிழர்களின் நலன் காக்கும் விதமாக தமிழக அரசு பல நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. ஆண்டுதோறும் புலம்பெயர் உலகத் தமிழர் திருநாள் கொண்டாடப்படும் என அரசு அறிவித்துள்ளது. இதையடுத்து தமிழகத்துக்கு வெளியே வேறு மாநிலங்களில் வசிக்கும் தமிழர்களின் நலன் கருதி தனி இணையத்தளம் ஒன்று உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. புலம்பெயர் தமிழர் நாளையொட்டி நடைபெற உள்ள விழாவில் பங்கேற்பவர்கள் www.nrttamils.tn.gov.in என்ற இந்தப் புதிய இணையத்தளம் மூலம் தங்கள் பெயர்களைப் பதிவு செய்யலாம் என்றார் அமைச்சர் கே.எஸ்.மஸ்தான்.
வெளிநாட்டு சுற்றுலாப் பயணிகள் வருகை: களை கட்டும் குமரி
குமரி: வெளிநாட்டுப் பயணிகளின் வருகையால் கன்னியாகுமரியில் உள்ள சுற்றுலாத்தலங்கள் களைகட்டத் தொடங்கியுள்ளன. கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக கொரோனா பாதிப்பால் குமரிக்கு சுற்றுலா பயணிகளின் வருகை அறவே இல்லாமல் போனது. இப்போது உள்நாட்டுப் பயணிகளுடன் வெளிநாட்டவர்களும் வருவதால் அங்குள்ள கடைகள், உணவகங்களில் மீண்டும் மக்கள் கூட்டம் தென்படுகிறது. விரைவில் சுற்றுலா பயணிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்ப்பதாக அப்பகுதி வியாபாரிகள் தெரிவித்தனர்.