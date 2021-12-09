ஜனவரி 5ஆம் தேதி வரை
லக்னோவில் 144 தடை உத்தரவு
லக்னோ: கிறிஸ்மஸ், புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டங்கள் மூலம் ஓமிக்ரான் கிருமித்தொற்று பரவாமல் தடுக்க உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தின் தலைநகர் லக்னோவிலும் அந்த மாவட்டம் சார்ந்த பகுதிகளிலும் ஜனவரி 5ஆம் தேதி வரை 144 தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டு நேற்று முன்தினம் முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது. இதனை லக்னோ காவல்துறை, அறிக்கை ஒன்றில் தெரிவித்துள்ளது. நாட்டில் 20க்கும் மேற்பட்டோர் ஓமிக்ரான் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அதன் பரவலைக் கட்டுப்படுத்த பல்வேறு மாநில அரசுகளும் பாதிப்புக்கு ஏற்ப நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றன.
கோவா மாநில காங்கிரஸ் தலைவர்
ரவி நாயக் பதவி விலகல்
பானாஜி: காங்கிரஸ் எம்எல்ஏவும், கோவா முன்னாள் முதல்வருமான ரவி நாயக் நேற்று தனது சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியைத் துறப்பதாக அறிவித்தார். பாண்டா தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினரான அவர், தனது பதவி விலகல் கடிதத்தை நேற்று முன்தினம் சபாநாயகர் ராஜேஷ் பட்நேகரிடம் வழங்கினார். சபாநாயகரைச் சந்திக்க வந்திருந்தபோது, பாரதிய ஜனதா கட்சியில் இணைந்துள்ள தனது இரண்டு மகன்களையும் அழைத்து வந்திருந்தார். ரவி நாயக் விரைவில் பாஜக.வில் சேர்வார் என்று கூறப்படுகிறது.
மின்னியல் நாணயம்: விதிகளை
மீறுவோருக்கு ரூ.20 கோடி அபராதம்
புதுடெல்லி: மின்னியல் வர்த்தகத்தில் விதிமுறைகளை மீறும் வகையில் முறைகேடுகளில் ஈடுபடுவோருக்கு இருபது கோடி ரூபாய் அபராதம் விதிப்பது குறித்து மத்திய அரசு பரிசீலித்து வருகிறது. நாடாளுமன்ற குளிர்காலக் கூட்டத் தொடரிலேயே மின்னியல் நாணயப் பரிவர்த்தனை தொடர்பாக புதிய மசோதாவைத் தாக்கல் செய்ய முடிவு செய்துள்ளது. மசோதாவில் விதிகளை மீறுவோர் மீது ரூ.20 கோடி அபராதம் மற்றும் ஒன்றரை ஆண்டு சிறைத் தண்டனை விதிக்க வகை செய்யும் வகையில் விதிகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
3 ஆண்டுகளில் ரூ.1,700 கோடி விளம்பரம்
புதுடெல்லி: மத்திய அரசு விளம்பரத்துக்காக கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் செலவிட்டது குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. கடந்த 2018-2019, 2020-2021 ஆகிய காலகட்டத்தில் மத்திய அரசு, நாளேடுகளில் விளம்பரம் செய்யவும், மின்னணு ஊடகங்களில் விளம்பரம் செய்யவும் ரூ.1,698.98 கோடி செலவு செய்துள்ளது.
இதுகுறித்து மக்களவையில் விளக்கம் அளித்த மத்திய அமைச்சர் அனுராக் தாக்கூர், "அரசின் கொள்கைகள், திட்டங்கள் குறித்து பயனாளிகள் பயன்பெற வேண்டும் என்ற நோக்கத்திற்காக நாளேடுகள், மின்னணு ஊடகங்கள், வெளிப்புற ஊடக நடவடிக்கைகள் மூலம் விளம்பரங்கள் செய்யப்பட்டன," என்றார்.