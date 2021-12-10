சக்திவாய்ந்த பெண்கள் பட்டியலில் நிர்மலா சீதாராமனுக்கு 37ஆவது இடம்
புதுடெல்லி: போர்ப்ஸ் பத்திரிகை வெளியிட்டுள்ள உலகின் நூறு சக்திவாய்ந்த பெண்களின் பட்டியலில் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் 37ஆவது இடத்தைப் பிடித்துள்ளார். அவர் தொடர்ந்து மூன்று ஆண்டுகளாக இப்பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளார். இப்பட்டியலில் அமேசான் நிறுவனத்தின் நிறுவனரான ஜெப் பெசோசின் முன்னாள் மனைவி மெக்கன்சி ஸ்காட் முதல் இடத்திலும் அமெரிக்க துணை அதிபர் கமலா ஹாரிஸ் இரண்டாம் இடத்திலும் உள்ளனர்.
ஏடிஎம் நிலைய கேமராக்களில் கறுப்புச் சாயம் பூசி ரூ.41 லட்சம் கொள்ளை
அமராவதி: ஆந்திர மாநிலம் கடப்பா நகரில் திருடர்கள் சிலர் இரண்டு ஏடிஎம் நிலையங்களுக்குள் நுழைந்து, அங்குள்ள கண்காணிப்பு கேமராக்களுக்கு கறுப்பு நிற சாயத்தைப் பூசி 41 லட்சம் ரூபாயைக் கொள்ளையடித்துள்ளனர். ஒரே இரவில் அடுத்தடுத்து இரண்டு இடங்களிலும் கொள்ளையடித்த அந்தக் கும்பல் வாகனத் திருட்டிலும் ஈடுபட்டிருப்பதாக சந்தேகிக்கப்படுகிறது.
செம்மரக் கட்டைகள் பறிமுதல்
அமராவதி: ஆந்திராவில் மூன்று வெவ்வேறு இடங்களில் காவல்துறை நடத்திய சோதனையின்போது ரூ.20 லட்சம் மதிப்புள்ள செம்மரக் கட்டைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. இது தொடர்பாக தர்மபுரி, திருப்பத்தூரைச் சேர்ந்தவர்கள் உட்பட ஏழு பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். அண்மைக் காலமாக நூதன முறையில் கடத்தல் நடப்பதால் தமிழக, ஆந்திர எல்லையில் கண்காணிப்பு தீவிரமடைந்துள்ளது.