ஜிம்மி லாய் உள்ளிட்ட மூவர் குற்றவாளிகள் என ஹாங்காங் தீர்ப்பு
ஹாங்காங்: ஹாங்காங் ஆப்பிள் செய்தித்தாளின் ஜிம்மி லாய் உள்ளிட்ட ஜனநாயக ஆதரவாளர்கள் மூவர் குற்றவாளிகள் என்று தீர்ப்பளிக்கப்பட்டுள்ளது.
கொவிட்-19 கட்டுப்பாடுகள் இருந்தபோது தியனான்மென் சம்பவத்தை நினைவுகூரும் நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்ததற்காக அவர்கள் மீது குற்றம்சாட்டப்பட்டது.
ஆண்டுதோறும் ஜூன் மாதம் 4ஆம் தேதி நடைபெறும் தியானான்மென் நினைவு தினத்துக்குப் பல்லாயிரம் பேர் கூடுவர். ஆனால் சென்ற இரண்டு ஆண்டுகளாக கிருமிப்பரவல் சூழல், பாதுகாப்புக் காரணங்களுக்காக ஒன்றுகூடலுக்குத் தடை விதிப்பதாக ஹாங்காங் அதிகாரிகள் அறிவித்திருந்தனர்.
பறவைக் காய்ச்சலுக்கு ஒருவர் பலி
பெய்ஜிங்: சீனாவின் சீச்சுவான் மாநிலத்தில் எச்5என்6 எனும் பறவைக் காய்ச்சலால் சென்ற மாதம் பாதிக்கப்பட்ட பெண் ஒருவர் மாண்டுவிட்டதாக சுகாதார அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். 54 வயதான அவருக்குச் சென்ற 17ஆம் தேதி அறிகுறிகள் தென்பட்டதைத் தொடர்ந்து 21ஆம் தேதி மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டார். அவர் நவம்பர் 23ஆம் தேதி மாண்டுவிட்டதாக சுகாதாரத் துறையின் நேற்றைய அறிக்கை கூறியது.
அமெரிக்க வெளியறவு அமைச்சர் தென்கிழக்காசிய நாடுகளுக்கு பயணம்
வாஷிங்டன்: அமெரிக்க வெளியுறவு அமைச்சர் ஆண்டனி பிளிங்கன் தென்கிழக்காசிய நாடுகள் சிலவற்றுக்கு அடுத்த வாரம் பயணம் மேற்கொள்ளவுள்ளார்.
இந்தோனீசியா, மலேசியா, தாய்லாந்து ஆகிய நாடுகளுக்கான அவர் பயணம் மேற்கொள்ளவுள்ளார். அப்போது மியன்மார் ராணுவம் புரிந்த குற்றங்களுக்கு, அது பொறுப்பு ஏற்பதன் அவசியத்தைப் பற்றி பிளிங்கன் வலியுறுத்துவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தென்கிழக்காசிய நாடுகளுடன் உறவை வலுப்படுத்தும் பைடனின் விருப்பத்திற்கேற்ப இப்பயணம் அமைந்துள்ளது.