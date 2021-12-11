பணிப்பெண்ணைத் தாக்க உதவிய
முதலாளியின் தாயாருக்கு அபராதம்
பணிப்பெண்ணிடமிருந்து தம் குழந்தைக்கு நோய் பரவாமல் இருக்க, 33 வயது சீன நாட்டவர் பாய் யிஹோங் அந்தப் பணிப்பெண்ணைத் தற்காலிகமாக வேறு வீட்டில் தங்க வைத்தார். ஆனால் வீடு திரும்புமாறு பாய் பின்னர் அழைத்தபோது பாய்க்குப் பணிப்பெண்ணாக வேலை செய்ய விருப்பமில்லை என்று கூறி அந்தப் பணிப்பெண் வர மறுத்துவிட்டார். இதையடுத்து பணிப்பெண்ணை வீட்டிலிருந்து வெளியேற்ற நடந்த கைகலப்பில் உதவிய பாய்யின் தாயார் 57 வயது ஹாய் யுலானுக்கு நேற்று $3,000 அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.
பாய் பலமுறை தம்மைத் தாக்கியிருப்பதாகவும் இதனால் அங்கு வேலை செய்வதில் அந்த மியன்மார் பணிப்பெண்ணுக்கு விருப்பமில்லை என்றும் நீதிமன்றத்தில் கூறப்பட்டது. பணிப்பெண்ணின் ஒரு கையையும் தோளையும் பிடித்து பாய் இழுக்க, அவரின் தாயார் மற்றொரு கையையும் தோளையும் முடியையும் பிடித்து இழுத்தார். பின்னர் பணிப்பெண்ணுக்கு உதட்டிலும் காயம் ஏற்பட்டு ரத்தம் கசிந்தது. ஹாய்க்கும் பணிப்பெண்ணுக்கு அச்சம்பவத்திற்கு முன்னர் நல்ல உறவு இருந்தது என்றும் இயல்பாக ஹாய் வன்முறையில் ஈடுபடும் குணம் கொண்டவர் அல்லர் என்றும் கூறப்பட்டது. பாய்க்கு எதிரான வழக்கு நிலுவையில் உள்ளது.
குற்றச்சாட்டு: ஆடவரின் அந்தரங்க படங்களை வெளியிட மிரட்டினார்
ஆடவர் ஒருவரின் அந்தரங்கப் படங்களையும் காணொளியையும் அவரின் தாயாருக்கும் காதலிக்கும் அனுப்ப மிரட்டல் விடுத்ததாக 38 வயது மாது மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பில் இவ்வாண்டு ஜூன் 23ஆம் தேதியன்று நள்ளிரவு 12.25 மணியளவில் மாது அந்த 32 வயதுடைய ஆடவருக்கு 'வாட்ஸ்அப்' குறுஞ்செய்தி அனுப்பியதாகக் கூறப்படுகிறது. அதில், "பொய் சொல்வதை நிறுத்து. இன்னமும் என்னிடம் உன் கைவரிசையைக் காட்டுகிறாய். ஒப்புக்கொண்ட பிறகும் மாற்றிவிடாமல் இருக்கிறாய். முன்பு நாம் எடுத்துக்கொண்ட அனைத்து படங்கள், காணொளிகளை உன் காதலியிடமும் உன் தாயாரிடமும் காட்டுவேன்," என்று குறிப்பிட்டிருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
வேண்டுமென்றே படங்கள், காணொளிகளை விநியோகம் செய்யும் குற்றச்சாட்டுடன் கொவிட்-19 தொடர்பான வேறு இரு குற்றச்சாட்டுகளையும் மாது எதிர்நோக்குகிறார். மாது மீதான வழக்கு நீதிமன்றத்திற்கு மீண்டும் அடுத்த மாதம் விசாரணைக்கு வரும்.
நீடித்த நிலைத்தன்மையுடைய
வர்த்தக நடைமுறைகளுக்கு விருது
நீடித்த நிலைத்தன்மையுடைய வர்த்தக நடைமுறைகளைக் கடைப்பிடிப்பதற்காக 'கெப்பல் கார்ப்', 'யுஓபி', 'பன்யான் ட்ரீ குரூப்' உள்ளிட்ட உள்ளூர் நிறுவனங்களுக்கு நேற்று முன்தினம் விருது வழங்கப்பட்டது. விருது நிகழ்ச்சியில் நிதி அமைச்சர் லாரன்ஸ் வோங் சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்துகொண்டார்.
"தங்களால் தாக்கத்தை ஏற்படுத்த முடியும் என்பதை நிறுவனங்கள் தனித்தனியே உணர முடியாமல் போகலாம். ஆனால், ஒன்றுபட்ட நிலையில் உங்களின் வாடிக்கையாளர்களைப் பெரிதளவில் சென்றடையும் ஆற்றல் வர்த்தகங்களுக்கு உண்டு. உங்களின் விநியோகத் தொடர்களில் நீடித்த நிலைத்தன்மையுடைய திட்டங்களைப் புகுத்தும் ஆற்றலும் இருக்கிறது," என்று திரு வோங் குறிப்பிட்டார். பசுமையைக் கட்டிக்காப்பது வர்த்தகங்களுக்கு சாதகமானது மட்டுமல்ல, அது படிப்படியாக வர்த்தகங்களின் செயல்பாடுகளில் ஒன்றிய பகுதியாகிவிடும் என்றார் அமைச்சர் வோங்.