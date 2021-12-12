பர்ன்லீ (இங்கிலாந்து): தொடர்ந்து சிறப்பாக விளையாடும் இலக்குடன் களமிறங்குகிறது இதுவரை தனது ரசிகர்களை இன்ப அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியிருக்கும் இங்கிலிஷ் பிரிமியர் லீக் காற்பந்து அணியான வெஸ்ட் ஹேம் யுனைடெட். எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மாறாக லீக் பட்டியலில் தற்போது நான்காவது இடத்தில் உள்ள வெஸ்ட் ஹேம் இன்று பர்ன்லீயைச் சந்திக்கவுள்ளது.
லிவர்பூல், செல்சி இரண்டையும் வென்ற வெஸ்ட் ஹேமிற்குத் தொடர்ந்து சிறப்பாக ஆடுவது ஒரு பிரச்சினையாக இருந்துள்ளது. பெரிய அணிகளை வென்றாலும் சில வேளைகளில் சாதாரணமான அணிகளை வெல்லச் சிரமப்படுகிறது. அதை இன்று சரிசெய்யவேண்டும் வெஸ்ட் ஹேம்.
ஐரோப்பிய சாம்பியன்ஸ் நடப்பு வெற்றியாளரான செல்சியை வென்ற வெஸ்ட் ஹேம், யூரோப்பா லீக்கில் அடுத்த சுற்றுக்கும் முன்னேறிவிட்டது. "ஐரோப்பிய போட்டியில் நாங்கள் விளையாடிய விதத்தை நினைக்கும்போது நான் மிகவும் உற்சாகமடைகிறேன். அணியின் விளையாட்டு மிகவும் சிறப்பாக இருந்துள்ளதால் நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சியடைகிறேன், ஏனென்றால் இந்த அனுபவம் எப்படி இருக்கும் என்பதை என்னால் கணிக்க முடியாமல் இருந்தது," என்று வெஸ்ட் ஹேம் நிர்வாகி டேவிட் மோயெஸ் கூறியிருந்தார். காயமடைந்துள்ள வெஸ்ட் ஹேம் வீரர்கள் கர்ட் சூமா, பென் ஜான்சன் இருவரும் இன்றைய ஆட்டத்தில் இடம்பெறமாட்டார்கள்.
இதற்கிடையே, பிரிட்டனில் ஓமிக்ரான் வகை கொவிட்-19 கிருமித்தொற்று சம்பவங்கள் அதிகரிப்பதால் சில கட்டுப்பாடுகள் சற்று முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளன. தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டோர் அல்லது கிருமித்தொற்று ஏற்படாததை உறுதிசெய்வோர் மட்டுமே விளையாட்டு அரங்கிற்குள் அனுமதிக்கப்படுவர்.