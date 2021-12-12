Home

அட்லெட்டிக்கோ: சவாலே சமாளி

1 mins read

மட்­ரிட்: ஸ்பெ­யி­னின் லா லிகா லீக் கிண்­ணத்தை வெல்­லும் வாய்ப்­பு­க­ளைத் தக்­க­வைத்­துக்­கொள்ள பட்­டி­ய­லில் தற்­போது முத­லி­டத்தை வகிக்­கும் ரியால் மட்­ரிட்டை வெல்­லும் கட்­டா­யத்­தில் உள்­ளது அதே மட்­ரிட் நக­ரைச் சேர்ந்த நடப்பு வெற்­றி­யா­ளர் அட்­லெட்­டிக்கோ மட்­ரிட். இரு அணிகளும் நாளை அதிகாலை நான்கு மணிக்கு மோதுகின்றன. பட்­டி­யலில் தற்­போது நான்­காம் இடத்­தில் உள்ள அட்­லெட்­டிக்­கோ­விற்­கும் ரியா­லுக்­கும் 10 புள்­ளி­கள் வித்­தி­யா­சம் உள்­ளன. எனி­னும், ரியா­லை­விட அட்­லெட்­டிக்கோ ஓர் ஆட்­டம் குறை­வாக ஆடியுள்ளது.

ஏழு ஆண்­டு­கள் இடை­வெளிக்குப் பிறகு சென்ற பரு­வம் லீக் கிண்­ணத்­தை வென்றது அட்­லெட்­டிக்கோ. இந்த ஏழு ஆண்டு­களில் ரியால், பார்­சி­லோ­னா­ ஆகிய இரண்டும்தான் லீக் கிண்­ணத்தை வென்­றன. இவற்றின் பிடியை உடைத்த பெருமை அட்­லெட்­டிக்­கோ­வைச் சேரும்.

எனி­னும், இப்­ப­ரு­வத்­தில் இது­வரை சற்று தடு­மா­றி­யுள்­ளது அட்­லெட்­டிக்கோ. தான் ஆடிய 15 லீக் ஆட்­டங்­களில் எட்டை வென்றுள்­ளது, ஐந்­தில் சம­நிலை கண்­டது, இரண்­டில் தோல்­வி­யடைந்­தது. மீண்­டும் ஆதிக்­கம் செலுத்­தும் நிலை­யில் தற்­போது உள்­ளது ரியால் மட்­ரிட். பார்­சி­லோனா பிரச்­சினை மேல் பிரச்­சி­னையை எதிர்­கொண்டுவருவது அதன் பரம வைரி­யான ரியா­லுக்கு இரட்­டிப்பு மகிழ்ச்­சி­யாகவும் இருக்­கும்.

இது­வரை எதிர்­பார்ப்­பு­களை மிஞ்சி லீக் பட்­டி­ய­லில் மூன்­றாம் இடத்­தில் இருக்­கும் ரியால் பெட்­டிஸ், ஐந்­தாம் இடத்­தில் உள்ள ரியால் சோசி­ய­டாட் அணி­யு­டன் இன்று பின்னிரவு மோது­கிறது. அட்­லெட்­டிக்­கோவைப் போல் இவ்­விரு அணி­களும், லீக் கிண்­ணத்தைப் பறிக்கும் முயற்சியில் இறங்கியுள்ளன.