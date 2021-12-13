Home

கடும் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்க வலியுறுத்து

பிரிட்டனில் 1,898 பேருக்கு 'ஓமிக்ரான்' தொற்று

புது­வகை 'ஓமிக்­ரான்' கொவிட்-19 கிரு­மிப் பர­வலை மட்­டுப்­படுத்­த­வும் அத­னால் மருத்­து­வ­ம­னை­களில் அனு­ம­திக்­கப்­ப­டு­வ­தும் உயி­ரி­ழப்­ப­தும் அதி­க­மா­வ­தைத் தடுக்­க­வும் பிரிட்­டிஷ் அர­சாங்­கம் கடும் கட்­டுப்­பா­டு­களை அறி­விக்க வேண்­டி­யி­ருக்­க­லாம் என்று அந்­நாட்டு அறி­வி­யல் வல்­லு­நர்­கள் தெரி­வித்­துள்­ள­னர்.

உரு­மா­றிய 'டெல்டா' கிரு­மி­யை­விட, புதிய உரு­மாற்­ற­மான 'ஓமிக்­ரான்' வேக­மா­கப் பரவி வரு­வ­தாக பிரிட்­டிஷ் சுகா­தா­ரத் துறை அதி­கா­ரி­கள் தெரி­வித்­து உள்­ள­னர்.

இத­னால், இன்­னும் சில நாள்­க­ளுக்­குள் பிரிட்­ட­னில் அதிக பாதிப்பை ஏற்­ப­டுத்­தும் கொரோனா கிருமிகளின் வரி­சை­யில் 'ஓமிக்­ரான்' முத­லி­டத்­திற்கு வந்­து­வி­டும் என்­றும் அவர்­கள் கணித்­துள்­ளனர்.

பிரிட்­ட­னில் கடந்த வெள்­ளிக்­கி­ழமை மட்­டும் புதி­தாக 58,194 பேருக்­குக் கிரு­மித்­தொற்று உறுதி­செய்­யப்­பட்­டது. இவ்­வாண்டு ஜன­வ­ரிக்­குப் பிறகு, ஒரு­நா­ளில் பதி­வான ஆக அதிக பாதிப்பு இது­தான்.

நேற்று முன்­தி­னம் சனிக்­கிழமை­வரை பிரிட்­ட­னில் 1,898 பேர் 'ஓமிக்­ரான்' தொற்­றால் பாதிக்­கப்­பட்­டு­விட்­ட­தா­க­வும் அவர்­களில் சிலர் மருத்­து­வ­மனை­யில் அனு­ம­திக்­கப்­பட்­டுள்­ள­தா­க­வும் அந்­நாட்­டின் கல்­வி­ அமைச்­சர் நதீம் ஸகாவி தெரி­வித்து இருப்­ப­தாக 'பிபிசி' செய்தி வெளி­யிட்­டுள்­ளது.

ஆனால், உண்­மை­யில் அந்த எண்­ணிக்கை அதை­விட அதி­க­மாக இருக்­கும் எனச் சொல்­லப்­படு­கிறது.

மூவரில் ஒருவருக்கு 'ஓமிக்ரான்'

லண்­ட­னில் இப்­போது பதி­வா­கும் புதிய கொரோனா பாதிப்­பு­களில் மூன்­றில் ஒன்­றுக்கு ஓமிக்­ரானே கார­ணம் என்­று திரு நதீம் குறிப்­பிட்­டார்.

ஏறத்தாழ ஆறு மாதங்­களுக்கு­முன் பிரிட்­ட­னில் கொவிட்-19 கட்­டுப்­பா­டு­கள் தளர்த்­தப்­பட்ட நிலை­யில், பிர­த­மர் போரிஸ் ஜான்­சன் தலை­மை­யி­லான அர­சாங்­கம் மீண்­டும் கட்­டுப்­பா­டு­களை விதிக்க வேண்­டிய நிலையை 'ஓமிக்­ரான்' பர­வல் ஏற்­ப­டுத்தி உள்­ள­தா­கச் சொல்­லப்­ப­டு­கிறது.

உள்­ள­ரங்­கு­களில் முகக்­க­வ­சம் அணி­வது கட்­டா­ய­மாக்­கப்­ப­ட­லாம்; தடுப்­பூ­சிச் சான்­றி­தழ் இருந்­தால் மட்­டுமே இர­வு­நேர கேளிக்கை விடு­தி­க­ளுக்­குச் செல்ல அனு­ம­திக்­கப்­ப­ட­லாம்; சாத்­தி­ய­மி­ருந்­தால், மக்­கள் தங்­களின் வீடு­களில் இருந்­த­வாறே வேலை செய்­யும்­படி கேட்­டுக்­கொள்­ளப்­ப­ட­லாம்.

ஆனா­லும், இவை மட்­டுமே போது­மா­ன­தாக இராது என்று அறி­வி­ய­லா­ளர்­கள் பல­ரும் கூறு­கின்­ற­னர்.

எந்த முன்­னெச்­ச­ரிக்கை நட­வடிக்­கை­யும் எடுக்­கப்­ப­டா­வி­டில் வரும் ஜன­வரி மாதம் பிரிட்­ட­னில் தொற்­றுப் பேரலை ஏற்­ப­ட­லாம் என்­றும் அங்கு அடுத்த ஐந்து மாதங்­களில் 25,000 முதல் 75,000 பேர் கொரோனா தொற்­றால் இறக்க நேரி­ட­லாம் என்­றும் லண்­டன் சுகா­தார, வெப்­ப­மண்­டல மருத்­து­வக் கழ­கம் வெளி­யிட்­டு உள்ள கணித மாதி­ரி­ய­மைப்பு தெரி­விக்­கிறது.

அத்­து­டன், நிலைமை மோச­மாகும் பட்­சத்­தில் 2022 ஏப்­ரல் மாதத்­திற்­குள் மேலும் 500,000 பேரை கொவிட்-19 தொற்­றக்­கூடும் என்­றும் மருத்­து­வ­ம­னை­யில் அனு­ம­திக்­கப்­ப­டு­வோர் எண்­ணிக்கை இவ்­வாண்டு ஜன­வ­ரி­யில் இருந்­த­தைப்­போல இரு­மடங்­கா­கும் என்­றும் வல்­லு­நர்­கள் எச்­ச­ரித்­துள்­ள­னர்.

"வீட்­டி­லி­ருந்து வேலை செய்­வது போன்ற மித­மான கட்­டுப்­பாட்டு நட­வ­டிக்­கை­க­ளால் அடுத்த ஆண்­டுத் தொடக்­கத்­தில் 'ஓமிக்­ரான்' தாக்­கம் குறை­ய­லாம் என நம்­பு­கி­றோம்," என்று அக்­க­ழ­கத்­தின் தொற்­று­நோய் கணித மாதிரி மையத்­தைச் சேர்ந்த ரோசனா பெர்­னார்ட் கூறி­னார்.

18 வயதிற்கு மேற்பட்டோருக்கு ஜனவரிக்குள் கூடுதல் தடுப்பூசி

இச்­சூ­ழ­லில், கடும் கட்­டுப்­பா­டு­களை விதிப்­பது பற்­றிப் பரி­சீலிக்­க­வில்லை என்­றும் அதே வேளை­யில் வரும் ஜன­வரி மாத இறு­திக்­குள் 18 வய­திற்கு மேற்­பட்ட அனை­வ­ருக்­கும் கூடு­தல் தடுப்­பூசி போட இலக்கு கொண்­டுள்­ளோம் என்­றும் பிர­த­மர் ஜான்­சன் தலை­மை­யி­லான பிரிட்­டிஷ் அர­சாங்­கம் தெரி­வித்­துள்­ளது.

இதற்­கி­டையே, அறி­கு­றி­க­ளு­டன் கூடிய 'ஓமிக்­ரான்' தொற்­றைத் தடுப்­ப­தில் ஆஸ்ட்­ரா­ஸெனக்கா, ஃபைசர் தடுப்­பூ­சி­கள் குறைந்த செயல்­தி­ற­னைக் கொண்­டி­ருப்­ப­து­போல் தெரிகிறது என்று பிரிட்­டிஷ் சுகா­தா­ரப் பாது­காப்பு அமைப்பு தெரி­வித்துள்ளது. ஆயி­னும், மூன்­றா­வது, கூடு­தல் தடுப்­பூசி போட்­டுக்­கொண்­டால் அவற்­றின் செயல்­தி­றன் 70 முதல் 75 விழுக்­காட்­டிற்கு உயர்­வ­தைத் தர­வு­கள் காட்­டு­கின்­றன என்­றும் அவ்­வ­மைப்பு கூறி­யி­ருக்­கிறது.