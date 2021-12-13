பிரிட்டனில் 1,898 பேருக்கு 'ஓமிக்ரான்' தொற்று
புதுவகை 'ஓமிக்ரான்' கொவிட்-19 கிருமிப் பரவலை மட்டுப்படுத்தவும் அதனால் மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்படுவதும் உயிரிழப்பதும் அதிகமாவதைத் தடுக்கவும் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் கடும் கட்டுப்பாடுகளை அறிவிக்க வேண்டியிருக்கலாம் என்று அந்நாட்டு அறிவியல் வல்லுநர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
உருமாறிய 'டெல்டா' கிருமியைவிட, புதிய உருமாற்றமான 'ஓமிக்ரான்' வேகமாகப் பரவி வருவதாக பிரிட்டிஷ் சுகாதாரத் துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்து உள்ளனர்.
இதனால், இன்னும் சில நாள்களுக்குள் பிரிட்டனில் அதிக பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் கொரோனா கிருமிகளின் வரிசையில் 'ஓமிக்ரான்' முதலிடத்திற்கு வந்துவிடும் என்றும் அவர்கள் கணித்துள்ளனர்.
பிரிட்டனில் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை மட்டும் புதிதாக 58,194 பேருக்குக் கிருமித்தொற்று உறுதிசெய்யப்பட்டது. இவ்வாண்டு ஜனவரிக்குப் பிறகு, ஒருநாளில் பதிவான ஆக அதிக பாதிப்பு இதுதான்.
நேற்று முன்தினம் சனிக்கிழமைவரை பிரிட்டனில் 1,898 பேர் 'ஓமிக்ரான்' தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுவிட்டதாகவும் அவர்களில் சிலர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அந்நாட்டின் கல்வி அமைச்சர் நதீம் ஸகாவி தெரிவித்து இருப்பதாக 'பிபிசி' செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.
ஆனால், உண்மையில் அந்த எண்ணிக்கை அதைவிட அதிகமாக இருக்கும் எனச் சொல்லப்படுகிறது.
மூவரில் ஒருவருக்கு 'ஓமிக்ரான்'
லண்டனில் இப்போது பதிவாகும் புதிய கொரோனா பாதிப்புகளில் மூன்றில் ஒன்றுக்கு ஓமிக்ரானே காரணம் என்று திரு நதீம் குறிப்பிட்டார்.
ஏறத்தாழ ஆறு மாதங்களுக்குமுன் பிரிட்டனில் கொவிட்-19 கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்பட்ட நிலையில், பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன் தலைமையிலான அரசாங்கம் மீண்டும் கட்டுப்பாடுகளை விதிக்க வேண்டிய நிலையை 'ஓமிக்ரான்' பரவல் ஏற்படுத்தி உள்ளதாகச் சொல்லப்படுகிறது.
உள்ளரங்குகளில் முகக்கவசம் அணிவது கட்டாயமாக்கப்படலாம்; தடுப்பூசிச் சான்றிதழ் இருந்தால் மட்டுமே இரவுநேர கேளிக்கை விடுதிகளுக்குச் செல்ல அனுமதிக்கப்படலாம்; சாத்தியமிருந்தால், மக்கள் தங்களின் வீடுகளில் இருந்தவாறே வேலை செய்யும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படலாம்.
ஆனாலும், இவை மட்டுமே போதுமானதாக இராது என்று அறிவியலாளர்கள் பலரும் கூறுகின்றனர்.
எந்த முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படாவிடில் வரும் ஜனவரி மாதம் பிரிட்டனில் தொற்றுப் பேரலை ஏற்படலாம் என்றும் அங்கு அடுத்த ஐந்து மாதங்களில் 25,000 முதல் 75,000 பேர் கொரோனா தொற்றால் இறக்க நேரிடலாம் என்றும் லண்டன் சுகாதார, வெப்பமண்டல மருத்துவக் கழகம் வெளியிட்டு உள்ள கணித மாதிரியமைப்பு தெரிவிக்கிறது.
அத்துடன், நிலைமை மோசமாகும் பட்சத்தில் 2022 ஏப்ரல் மாதத்திற்குள் மேலும் 500,000 பேரை கொவிட்-19 தொற்றக்கூடும் என்றும் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படுவோர் எண்ணிக்கை இவ்வாண்டு ஜனவரியில் இருந்ததைப்போல இருமடங்காகும் என்றும் வல்லுநர்கள் எச்சரித்துள்ளனர்.
"வீட்டிலிருந்து வேலை செய்வது போன்ற மிதமான கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளால் அடுத்த ஆண்டுத் தொடக்கத்தில் 'ஓமிக்ரான்' தாக்கம் குறையலாம் என நம்புகிறோம்," என்று அக்கழகத்தின் தொற்றுநோய் கணித மாதிரி மையத்தைச் சேர்ந்த ரோசனா பெர்னார்ட் கூறினார்.
18 வயதிற்கு மேற்பட்டோருக்கு ஜனவரிக்குள் கூடுதல் தடுப்பூசி
இச்சூழலில், கடும் கட்டுப்பாடுகளை விதிப்பது பற்றிப் பரிசீலிக்கவில்லை என்றும் அதே வேளையில் வரும் ஜனவரி மாத இறுதிக்குள் 18 வயதிற்கு மேற்பட்ட அனைவருக்கும் கூடுதல் தடுப்பூசி போட இலக்கு கொண்டுள்ளோம் என்றும் பிரதமர் ஜான்சன் தலைமையிலான பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் தெரிவித்துள்ளது.
இதற்கிடையே, அறிகுறிகளுடன் கூடிய 'ஓமிக்ரான்' தொற்றைத் தடுப்பதில் ஆஸ்ட்ராஸெனக்கா, ஃபைசர் தடுப்பூசிகள் குறைந்த செயல்திறனைக் கொண்டிருப்பதுபோல் தெரிகிறது என்று பிரிட்டிஷ் சுகாதாரப் பாதுகாப்பு அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது. ஆயினும், மூன்றாவது, கூடுதல் தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டால் அவற்றின் செயல்திறன் 70 முதல் 75 விழுக்காட்டிற்கு உயர்வதைத் தரவுகள் காட்டுகின்றன என்றும் அவ்வமைப்பு கூறியிருக்கிறது.