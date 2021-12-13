Home

﻿﻿﻿﻿செய்திக்கொத்து

கொரோனா கட்­டுப்­பா­டு­கள்;

முதல்­வர் இன்று ஆலோ­சனை

சென்னை: தமி­ழ­கத்­தில் தற்­போது கிரு­மிப் பர­வல் படிப்­ ப­டி­யாகக் குறைந்து வரு­கிறது. இந்த நிலை­யில் ஏற்­கெனவே அறி­வித்த ஊர­டங்கு கட்­டுப்­பா­டு­கள் 15ஆம் தேதி­யு­டன் முடி­வ­டை­கிறது. இந்த நிலை­யில் இன்று அது­கு­றித்து ஆலோ­சனை நடை­பெற உள்­ளது.

ஊர­டங்கை நீட்­டிப்­பது குறித்­தும் கூடு­தல் கட்­டுப்­ பா­டுகள் விதிப்­பது குறித்­தும் முதல்­வர் மு.க.ஸ்டா­லின் ஆலோ­சிக்க உள்­ள­தாக தக­வல் வெளி­யா­கி­யுள்­ளது.

இந்த ஆலோசனையில் தலைமை செயலாளர், மருத்துவத்துறை செயலாளர் உட்பட பல அதிகாரிகள் பங்கேற்கின்றனர்.

தடுப்­பூசி போட்­ட­வர்­க­ளுக்கே

சாமி தரி­ச­னம்; உத்­த­ரவு மீட்பு

மதுரை: கொரோனா தடுப்­பூசி போட்­டுக்கொண்­ட­வர்­கள் மட்­டுமே மதுரை மீனாட்­சி­யம்­மன் கோவி­லில் அனு­ம­திக்­கப் படு­வார்­கள் என்ற உத்­த­ரவை கோவில் நிர்­வா­கம் நேற்று மீட்­டுக்கொண்­டது.

இன்று முதல் இரண்டு முறை தடுப்­பூசி போட்­ட­வர்­கள் மட்­டுமே அனு­ம­திக்­கப்­ப­டு­வார்­கள் என்­றும் கோயி­லுக்கு வரும்­போது தடுப்­பூசி சான்­றி­தழ் வைத்­தி­ருக்க வேண்­டும் என்­றும் கோயில் நிர்­வா­கம் தரப்­பில் தெரி­விக்­கப்­பட்­டது.

இதற்கு கடும் எதிர்ப்பு கிளம்­பி­யது. பக்­தர்­களுக்கு சிர­மத்தை ஏற்­ப­டுத்­தும் என்று பலர் கொப்­ப­ளித்­த­னர்.

இந்த நிலை­யில் கொரோனா தடுப்­பூசி போட்­ட­வர்­க­ளுக்கு மட்­டுமே மதுரை மீனாட்­சி­யம்­மன் கோவி­லில் அனு­மதி என்ற உத்­த­ரவை நிர்­வா­கம் மீட்­டுக்கொண்­டு உள்­ளது. நடை­முறை சிக்­கல் கார­ண­மாக இந்த அறி­விப்பு மீட்­டுக் கொள்­ளப்படு­வ­தாக நிர்­வா­கத்­தின் தரப்­பில் தெரி­விக்­கப்­பட்­டது.

ரயில் நிலை­யத்­தில் கஞ்சா

சென்னை: சென்னை சென்ட்­ரல் ரயில் நிலை­யத்­தில் நேற்று முன்­தி­னம் இரவு 8வது நடை­மே­டை­யில் கேட்­பாரற்று பை ஒன்று கிடப்­ப­தாக ரயில்வே காவல்துறைக்கு தக­வல் கிடைத்­தது. ரயில்வே காவல் ஆய்­வா­ளர் சசி­கலா தலை­மை­யி­லான காவல்­து­றை­யி­னர் அங்கு சென்று பையைச் சோதனையிட்டனர். அதில் ஆறு பொட்­டலங்­களில் 12 கிலோ கஞ்சா இருந்­தது தெரிய வந்­தது. அதனை பறி­மு­தல் செய்த ரயில்வே காவல்­து­றை­யி­னர் கண் ­காணிப்புக் கேம­ரா­வில் பதி­வான காட்­சி­க­ளு­டன் விசா­ரணை நடத்தி வரு­கின்­ற­னர்.