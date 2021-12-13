கொரோனா கட்டுப்பாடுகள்;
முதல்வர் இன்று ஆலோசனை
சென்னை: தமிழகத்தில் தற்போது கிருமிப் பரவல் படிப் படியாகக் குறைந்து வருகிறது. இந்த நிலையில் ஏற்கெனவே அறிவித்த ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகள் 15ஆம் தேதியுடன் முடிவடைகிறது. இந்த நிலையில் இன்று அதுகுறித்து ஆலோசனை நடைபெற உள்ளது.
ஊரடங்கை நீட்டிப்பது குறித்தும் கூடுதல் கட்டுப் பாடுகள் விதிப்பது குறித்தும் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் ஆலோசிக்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
இந்த ஆலோசனையில் தலைமை செயலாளர், மருத்துவத்துறை செயலாளர் உட்பட பல அதிகாரிகள் பங்கேற்கின்றனர்.
தடுப்பூசி போட்டவர்களுக்கே
சாமி தரிசனம்; உத்தரவு மீட்பு
மதுரை: கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டவர்கள் மட்டுமே மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோவிலில் அனுமதிக்கப் படுவார்கள் என்ற உத்தரவை கோவில் நிர்வாகம் நேற்று மீட்டுக்கொண்டது.
இன்று முதல் இரண்டு முறை தடுப்பூசி போட்டவர்கள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்றும் கோயிலுக்கு வரும்போது தடுப்பூசி சான்றிதழ் வைத்திருக்க வேண்டும் என்றும் கோயில் நிர்வாகம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதற்கு கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பியது. பக்தர்களுக்கு சிரமத்தை ஏற்படுத்தும் என்று பலர் கொப்பளித்தனர்.
இந்த நிலையில் கொரோனா தடுப்பூசி போட்டவர்களுக்கு மட்டுமே மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோவிலில் அனுமதி என்ற உத்தரவை நிர்வாகம் மீட்டுக்கொண்டு உள்ளது. நடைமுறை சிக்கல் காரணமாக இந்த அறிவிப்பு மீட்டுக் கொள்ளப்படுவதாக நிர்வாகத்தின் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
ரயில் நிலையத்தில் கஞ்சா
சென்னை: சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் நேற்று முன்தினம் இரவு 8வது நடைமேடையில் கேட்பாரற்று பை ஒன்று கிடப்பதாக ரயில்வே காவல்துறைக்கு தகவல் கிடைத்தது. ரயில்வே காவல் ஆய்வாளர் சசிகலா தலைமையிலான காவல்துறையினர் அங்கு சென்று பையைச் சோதனையிட்டனர். அதில் ஆறு பொட்டலங்களில் 12 கிலோ கஞ்சா இருந்தது தெரிய வந்தது. அதனை பறிமுதல் செய்த ரயில்வே காவல்துறையினர் கண் காணிப்புக் கேமராவில் பதிவான காட்சிகளுடன் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.