Home

920,000க்கும் அதிக போத்தல் கொப்புளிப்பு திரவம் விநியோகம்

1 mins read
26bf508a-dc9f-4b78-b4f9-222ee0b2f89c
-

சிங்­கப்­பூ­ர­ரைக் கொண்ட குடும்­பங்­க­ளுக்கு இம்­மா­தம் 12ஆம் தேதி நில­வ­ரப்­படி 920,000க்கும் மேற்­பட்ட 'ஸ்டே­வெல்' வாய்க்கொப்புளிப்­புத் திரவ போத்­தல்­கள் விநி­யோ­கிக்­கப்­பட்­ட­தாக தெமா­செக் அற­நி­று­வ­னம் தெரி­வித்­தது.

இந்த ஆண்டு அக்­டோ­பர் முதல் நவம்­பர் வரை வீட­மைப்பு வளர்ச்சிக் கழக ஓரறை முதல் நான்­கறை வரைப்­பட்ட வீடு­க­ளின் அஞ்­சல் பெட்­டி­கள் மூலம் ஏறத்­தாழ 780,000 போத்­தல்­கள் விநி­யோ­கிக்­கப்­பட்­டன என்று அந்த லாப­நோக்­கமற்ற அற­நி­று­வ­னம் குறிப்­பிட்­டது.

தொண்டை எரிச்­சலை உண்டாக்­கும் கிரு­மி­களை, ஸ்டே­வெல் வாய்க் கொப்­புளிப்­புத் திர­வத்­தைக் கொண்டு வாயைச் சுத்­தப்­ப­டுத்­து­வது மூலம் ஒழிக்க முடி­யும். இந்த அற­நி­று­வ­னம் 'ஆயத்­த­மாக இருப்­போம்' என்ற ஒரு செயல்­திட்­டத்தை அமல்­படுத்­தி­யது.

நோய் பர­வ­லைத் தடுப்­பதை நோக்­க­மா­கக் கொண்ட அந்­தச் செயல்­திட்­டத்­தின்­கீழ் வாய்க் கொப்­பு­ளிப்­புத் திரவ போத்­தல்­கள் கொடுக்­கப்­பட்­டன.

இந்­தத் திட்­டத்­திற்குக் குடும்­பங்­கள் கொடுத்த ஆத­ரவு மன­நி­றை­வாக இருக்­கிறது என்று குறிப்­பிட்ட அற­நி­று­வ­னம், இதில் ஆத­ரவு அளித்த பங்­காளி நிறு­வனங்­களுக்கு நன்றி கூறி­யது. அற­நிறு­வ­னம் முகக்­க­வ­சங்­க­ளை­யும் இல­வ­ச­மாக விநி­யோ­கித்து வரு­கிறது.

அடுத்­த­தாக அடுத்த ஆண்டு ஜன­வரி 10ஆம் தேதி முதல் 23ஆம் தேதி வரை முகக்­க­வ­சம் விநி­யோ­கிக்­கப்­படும் என்று சென்ற மாதம் ஃபேஸ்புக்­கில் இது தெரி­வித்­தது. இதன்­ தொ­டர்­பி­லான மேல் விவ­ரங்­கள் அடுத்த மாதம் வெளி­யிடப்­படும்.