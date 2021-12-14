Home

சிறுமியிடம் பாலியல் உறவு; எச்ஐவி ஆடவருக்குச் சிறை

எச்­ஐவி கிரு­மிப் பாதிப்­புள்ள ஆட­வர் ஒரு­வ­ருக்கு 14 வயது சிறு­மி­யு­டன் பல­முறை உடலுறவில் ஈடுபட்டதால் 13 ஆண்டு, இரண்டு மாதங்­கள் சிறைத் தண்­டனை விதிக்­கப்­பட்­டது.

நீதி­மன்­றத்­தில் பேசிய அரசாங்க வழக்­க­றி­ஞர், 14 வயது சிறு­மியை 17 முறை வீட்­டுக்கு வர­வ­ழைத்து மூன்று மாதங்­களில் வாரம் குறைந்­தது இரண்டு முறை­யா­வது பாலி­யல் உற­வில் குற்­ற­வாளி ஈடு­பட்­ட­தாக தெரி­வித்­தார்.

சிறு­மிக்கு எச்­ஐவி கிருமி தொற்­ற­வில்லை என நீதி­மன்­றத்­தில் தெரி­விக்­கப்­பட்­டது.

சிங்­கப்­பூ­ர­ரான 41 வயது ஆட­வர் தன் மீது சுமத்­தப்­பட்ட 11 குற்­றச்­சாட்­டு­க­ளை­யும் ஒப்­புக் கொண்­டார். சிறு வயது பெண்­ணி­டம் உட­லு­ற­வில் ஈடு­பட்­டது, தொற்­று­நோய் சட்­டத்­தின் கீழ் குற்­றச் செயல்­கள் ஆகி­ய­வை­அவற்­றில் அடங்­கும். அவர் மீதான இதர 25 குற்­றச்­சாட்­டு­களும் தண்­டனை விதிக்­கும்­போது கவ­னத்­தில் எடுத்­துக் கொள்­ளப்­பட்­டது. சிறு­மி­யின் அடை­யா­ளம் தெரி­யா­மல் இருப்­ப­தற்­காக இரு­வ­ரது பெய­ரை­யும் வெளி­யிட நீதி­மன்­றம் தடை விதித்­துள்­ளது.

2011 ஜூலை­யில் அவ­ருக்கு எச்­ஐவி கிரு­மித்தொற்று இருப்­பது கண்­டு­பி­டிக்­கப்­பட்­டது. இதை­ யடுத்து அவ­ருக்கு ஆலோ­சனை வழங்­கப்­பட்­டது. உட­லு­ற­வில் ஈடு­படும் பெண்­ணி­டம் தனது உடல் நிலைப் பற்றி தெரி­விக்க வேண்­டும் என்­றும் அவ­ரி­டம் தெரி­விக்­கப்பட்­டி­ருந்­தது.

இதற்கிடையே கடை­யில் திரு­டிய குற்­றத்­திற்­காக சிறைத் தண்­டனை விதிக்கப்பட்ட அவர், 2019 ஜன­வரி­யில் விடு­விக்­கப்­பட்­டார்.