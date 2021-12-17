14 வயது சிறுவனை கும்பல்
நிர்வாணமாக்கி படமெடுத்த சம்பவம்
பிறந்தநாள் கொண்டாடிக்கொண்டிருந்த ஒரு கும்பலிடம் 'ஹலோ' சொல்லப் போன 14 வயது சிறுவனை, அந்தக் கும்பல் நிர்வாண கோலத்தில் காணொளிகள் பதிவுசெய்ததுடன் அவற்றில் ஒன்றைச் சமூக ஊடகங்களில் பகிர்ந்தும் இருந்தது. மானத்திற்குப் பங்கம் விளைவிக்கும் நோக்கத்துடன் நடந்துகொண்டதன் தொடர்பில் கும்பலைச் சேர்ந்த இரு ஆடவர்கள் நேற்று முன்தினம் நீதிமன்றத்தில் முன்னிலையாகினர். கும்பலில் இருந்த 14 வயது சிறுமி தனது கைபேசியில் காணொளிகளைப் பதிவுசெய்துவிட்டு கும்பலில் இருந்தோருக்கு அனுப்பியதாகக் கூறப்படுகிறது. ஆடைகளின்றி தவித்த அந்த சிறுவன் அருகில் இருந்த புதரில் மறைந்துகொண்டதாகவும் கும்பல் தங்களின் ஆசைதீர நகைத்தபிறகு ஆடைகளைத் திரும்பக் கொடுத்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. காணொளி சமூக ஊடகங்களில் வலம்வந்ததைப் பாதிக்கப்பட்ட சிறுவனின் பள்ளியைச் சேர்ந்த ஒருவர் கண்டுபிடித்ததை அடுத்து, போலிசாரிடம் புகார் அளிக்கப்பட்டது.
பாவாடைக்குள் காணொளி எடுத்தவர்
பிணையிலும் அதே குற்றம் புரிந்தார்
நன்யாங் தொழில்நுட்பப் பல்கலைக்கழக மாணவர் ஒருவர், பள்ளி வளாகத்தில் தன்னுடைய காதலியைச் சந்திக்கச் சென்றபோது அங்கு மற்றொரு மாணவியின் பாவாடைக்குள் காணொளி எடுத்தார். அதே தினத்தில் நிக்கலஸ் டான் சியூ சாய் கைதும் செய்யப்பட்டார். இக்குற்றம் தொடர்பில் பிணையில் விடுவிக்கப்பட்ட டான், பள்ளிச் சீருடையில் இருந்த 17 வயது மாணவியின் பாவாடைக்குள் காணொளி பதிவுசெய்தார். டான் மீண்டும் கைது செய்யப்பட்டார். பிணையில் விடுவிக்கப்பட்ட டான் மீண்டும் குற்றம் புரிந்ததால் 8 முதல் 12 வாரச் சிறைத் தண்டனை விதிக்குமாறு அரசாங்கத் தரப்பு கேட்டுக்கொண்டது. அடுத்த ஆண்டு பிப்ரவரி மாதத்தில் டானுக்குத் தண்டனை விதிக்கப்படும்.
'இன்ஸ்டகிராம்' வழி சிறுவயது பெண்களைக் குறிவைத்த ஆடவர்
தனது பதின்ம வயதில் மூன்று சிறுமிகளை இளையர் ஒருவர் மானபங்கம் செய்ததுடன் நான்கு சிறுமிகளை பாலியல் ரீதியாக துன்புறுத்தியும் இருந்தார். தற்போது 20 வயதுடைய அந்த இளையர், ஆடை அணியாமல் எடுத்த புகைப்படங்களைத் தனக்கு அனுப்புமாறு 12 வயது சிறுமி ஒருவரிடமும் கேட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. ஆடவர் குறிவைத்த அந்த எண்மரும் 12 வயதுக்கும் 17 வயதுக்கும் இடைப்பட்டவர்கள். பாலியல் செயலில் ஈடுபடுவதற்காக மூவரை அந்த ஆடவர் 'இன்ஸ்டகிராம்' வழியாக நாடியதாகக் கூறப்படுகிறது. தங்களுக்கு 2018, 2019 ஆண்டுகளில் நடந்தது பற்றி அம்மூவரும் கடந்த ஆண்டு முன்வந்து புகார் அளித்தது ஏன் என்பது குறித்து நீதிமன்ற ஆவணங்கள் குறிப்பிடவில்லை.