கனவு தொடர மலேசியா கட்டாயம் வெல்ல வேண்டும்

இந்தோனீசியாவைத் தோற்கடித்து அரையிறுதிக்குத் தகுதி பெற முனைப்புடன் இருக்கும் மலேசிய ஆட்டக்காரர்கள். படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் -

சிங்­கப்­பூர்: சுசுகி கிண்ண காற்­பந்­துப் போட்­டி­யின் அரை­யி­று­திச் சுற்­றுக்­குத் தகுதி பெற இந்­தோ­னீ­சி­யா­வுக்கு எதி­ராக இன்­றி­ரவு நடை­பெ­றும் ஆட்­டத்­தில் மலே­சியா கட்­டா­ய­மாக வெற்றி பெற்றே ஆக வேண்­டும்.

ஆட்­டம் சம­நி­லை­யில் முடிந்­தா­லும் மலே­சி­யா­வின் சுசுகி கிண்­ணப் பய­ணம் முடி­வுக்கு வந்­து­

வி­டும்.

மலே­சி­யா­வின் தலை­மைப் பயிற்று­விப்­பா­ள­ராக இன்று தமது 40வது ஆட்­டத்­தில் டான் செங் ஹோ பொறுப்பு வகிக்கிறார்

என்­பது குறிப்­பி­டத்­தக்­கது.

'பி' பிரி­வின் இந்­தோ­னீ­சி­யா­வும் நடப்பு வெற்­றி­யா­ளர் வியட்­னா­மும் தரப்­புக்கு ஏழு புள்­ளி­க­ளு­டன் வலு­வான நிலை­யில் உள்­ளன. கோல் வித்­தி­யா­சத்­தில் இந்­தோ­னீ­சியா பட்­டி­ய­லில் முன்­னிலை வகிக்­கிறது.

வியட்­னாம் இரண்­டா­வது இடத்­தில் உள்­ளது. ஆறு புள்­ளி­க­ளு­டன் மலே­சியா மூன்­றா­வது இடத்­தில் உள்­ளது. முதல் இரண்டு இடங்­

க­ளைப் பிடிக்­கும் குழுக்­கள் அரை­யி­று­திக்­குத் தகுதி பெறும்.

இன்று நடை­பெ­றும் ஆட்­டத்­தில் கம்­போ­டி­யாவை வியட்­னாம் சந்­திக்­கிறது.

இதில் வியட்­னாம் எளி­தில் வெற்றி பெற்று அரை­யி­று­திக்­குத் தகுதி பெறும் என்று நம்­பப்­ப­டு­கிறது.

இன்று மலே­சி­யா­வும் இந்­தோ­னீ­சி­யா­வும் முதல் சுற்­றில் அவற்­றின் கடைசி ஆட்­டத்­தில் மோது­கின்­றன. இந்த ஆட்­டம் தேசிய விளை­யாட்­ட­ரங்­கத்­தில் நடை­பெ­று­கிறது.

வெற்றி பெற்றே ஆக வேண்­டும் என்ற நிலை ஏற்­பட்­டுள்­ள­தால் ஆட்­டத்­தின் தொடக்­கத்­தி­லி­ருந்து மலே­சியா தாக்­கு­த­லில் தீவி­ரம் காட்­டும் என்று எதிர்­பார்க்­கப்­ப­டு­கிறது.

மலே­சி­யக் குழு­வின் தலை­மைப் பயிற்­று­விப்­பா­ள­ரா­கப் பொறுப்­பேற்ற பிறகு இன்­றைய ஆட்­டம்­தான் ஆக முக்­கி­ய­மா­னது என்று 53 வயது டான் தெரி­வித்­தார்.

"எல்லா ஆட்­டங்­களும் முக்­கி­ய­மா­னவை. ஆனால் இந்­தோ­னீ­சி­யா­வுக்கு எதி­ராக நாங்­கள் கள­ம்­இறங்­கும் அடுத்த ஆட்­டம், போட்­டி­யில் தொடர்ந்து இருப்­பது அல்­லது வெளி­யே­று­வதை நிர்­ண­யிக்­கும். வாழ்வா, சாவா என்று நிலை எங்­க­ளுக்கு ஏற்­பட்­டுள்­ளது. வெற்றி பெற முடி­யும் என்ற நம்­பிக்­கை­யு­டன் நாங்­கள் கள­மி­றங்­கு­வோம்," என்று டான் தெரி­வித்­தார்.

டானின் தலை­மை­யின்­கீழ், இதற்கு முன்பு நடை­பெற்ற இந்­தோ­னீ­சி­யா­வுக்கு எதி­ரான ஆட்­டங்­கள் மலே­சி­யா­வுக்­குச் சாத­க­மாக முடிந்­தன.

2019ஆம் ஆண்­டில் இந்­தோ­னீ­சி­யா­வுக்கு எதி­ரான இரண்டு

ஆட்­டங்­களில் முறையே 2-0, 3-2 எனும் கோல் கணக்­கில் மலே­சியா வெற்றி பெற்­றது. ஆனால் அப்­போது இருந்த இந்­தோ­னீ­சியா குழு வேறு. இப்­போது வலி­மை­மிக்க பல ஆட்­டக்­கா­ரர்­கள் இந்­தோ­னீ­சி­யக் குழு­வில் உள்­ள­னர்.

அது­மட்­டு­மல்­லாது, புதிய தலை­மைப் பயிற்­று­விப்­பா­ள­ராக தென்­கொ­ரி­யா­வைச் சேர்ந்த ஷின் டே யோங் நிய­மிக்­கப்­பட்­டுள்­ளார்.

இளம் வீரர்­கள் பல­ரைக் கொண்­டுள்ள புதிய இந்­தோ­னீ­சியக் குழு இவ்­வாண்­டில் சுசுகி கிண்­ணப் போட்­டி­யில் துடிப்­பு­டன் விளை­யாடி வரு­கிறது.

இதற்­கி­டையே, டென்­மார்க் லீக் குழு­வில் விளை­யா­டும் டியோன் கூல்ஸ் இன்­றி­ரவு மலே­சி­யா­வுக்­கா­கக் கள­மி­றங்­கு­கி­றார். சாம்­பி­யன்ஸ் லீக் காற்­பந்­துப் போட்­டி­யில் விளை­யா­டிய அனு­ப­வம் கொண்ட தற்­காப்பு ஆட்­டக்­கா­ர­ரான கூல்ஸ், மலே­சி­யா­வுக்கு பலம் சேர்ப்­பார் என்று டான் உறு­தி­யாக நம்­பு­கி­றார்.

மலே­சி­யா­வின் தற்­காப்பு ஆட்­டக்­கா­ரர்­கள் ஐடில் ஸஃபுவான் ரட்­சாக்­கும் ஷாருல் சஹாட்­டும் காயம் அடைந்­தி­ருப்­ப­தால் கூல்­ஸின் வரு­கை­யால் மலே­சியா நிம்­மதிப் பெரு­மூச்சு விடு­கிறது.

"கூல்­ஸின் வரு­கை­யால் எங்­கள் குழு நிச்­ச­யம் வலு­வ­டை­யும். அவர் எங்­க­ளது நட்­சத்­திர ஆட்­டக்­கா­ரர். அவர் கள­மி­றங்­கு­வ­தால் வெற்றி பெற­லாம் என்ற நம்­பிக்கை மற்ற ஆட்­டக்­கா­ரர்­க­ளுக்கு ஏற்­படும்," என்­றார் டான். சிங்­கப்­பூ­ரில் வசிக்­கும் மலே­சி­யர்­களும் ஆட்­டத்­தைக் காண நேரில் வந்து ஆத­ர­வ­ளிக்க வேண்­டும் எனக் கேட்­டு­க் கொண்­டார்.