பொது இடத்தில் தூக்கு: சித்து கருத்து
சண்டிகர்: மக்களின் உணர்வுகளைப் புண்படுத்தும் இழிவு செயல்களில் ஈடுபடும் நபர்களை பொது இடத்தில் வைத்து தூக்கிலிட வேண்டும் என காங்கிரஸ் கட்சியின் பஞ்சாப் மாநிலத் தலைவர் நவ்ஜோத் சித்து தெரிவித்துள்ளார். பஞ்சாப்பில் சீக்கியர்களின் புனித நூல், வாள், கொடி ஆகியவற்றை அவமதிக்க முயன்றதாகக் கூறி இருவர் அடித்துக் கொல்லப்பட்டனர். இந்நிலையில், செய்தியாளர் களிடம் பேசிய சித்து, இதுபோன்ற செயல்கள் ஒரு சமுதாயத்திற்கு எதிரான சதி என்றும் பஞ்சாபில் அமைதியைச் சீர்குலைக்க அடிப்படைவாத சக்திகள் முயற்சி செய்வதாகவும் அவர் சாடினார்.
நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரில் 63% அலுவல் நேரம் வீணாகியது
புதுடெல்லி: எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ந்து அமளியில் ஈடுபடுவதால் நாடாளுமன்ற அலுவல் நேரத்தில் சுமார் 63 விழுக்காடு வீணாகியது தெரியவந்துள்ளது. மாநிலங்களவையில் இருந்து 12 எதிர்க்கட்சி எம்பிக்கள் இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டதை எதிர்த்து நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் எதிர்க்கட்சிகள் கடும் அமளியில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. இதனால் நடப்பு குளிர்காலக் கூட்டத்தொடரின் முதல் வாரத்தில் 49.70%, இரண்டாவது வாரத்தில் 52.50% அலுவல்கள் மட்டுமே நடந்துள்ளன. ஆனால் மூன்றாவது வாரத்தில் 63% அலுவல் நேரம் வீணாகியுள்ளது.
பாகிஸ்தானிலிருந்து கடத்தி வரப்பட்ட 77 கிலோ ஹெராயின் பறிமுதல்
அகமதாபாத்: பாகிஸ்தானில் இருந்து கடத்தி வரப்பட்ட 77 கிலோ ஹெராயின் போதைப் பொருளை இந்திய கடற்படையினர் பறிமுதல் செய்துள்ளனர். அதன் அனைத்துலகச் சந்தை மதிப்பு 400 கோடி ரூபாய் எனக் கூறப்படுகிறது. நேற்று முன்தினம் குஜராத் கடலோர காவல் படையினரும் தீவிரவாதத் தடுப்புப் படையினரும் இணைந்து அம்மாநிலத்தை ஒட்டியுள்ள கடற்பகுதியில் சுற்றுக்காவல் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்போது அவ்வழியே வந்த படகு மீது அவர்களுக்குச் சந்தேகம் எழுந்தது. குஜராத் கடற்பகுதிக்குள் அந்தப் படகு நுழைந்ததும், உடனடியாக சுற்றி வளைக்கப்பட்டது. பின்னர் படகை ஆய்வு செய்த போது அதில் ஹெராயின் போதைப் பொருள் இருப்பது தெரியவந்தது. படகில் இருந்த பாகிஸ்தானைச் சேர்ந்த ஆறு பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
கர்நாடக முதல்வர் பேச்சால் பரபரப்பு
பெங்களூரு: எந்தப் பதவியும் நிரந்தரம் அல்ல என்று கர்நாடக முதல்வர் பசவராஜ் பொம்மை பேசியிருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. கால் மூட்டுப் பிரச்சினை காரணமாக அவர் பதவி விலகப்போவதாகவும் வெளிநாடு சென்று சிகிச்சை பெற இருப்பதாகவும் பாரதிய ஜனதா வட்டாரங்களில் கூறப்படுகிறது. வாழ்க்கையில் எதுவும் நிரந்தரம் இல்லை என்றும் சிக்காங் பகுதியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பேசும்போது அவர் மேலும் குறிப்பிட்டார்.