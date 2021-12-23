Home

பரிசோதனை செய்யாத 'விடிஎல்' பயணிகள் மீது நடவடிக்கை

தெம்பனிஸ் மால் கடைத்தொகுதிக்கு வெளியே புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள கொவிட்-19 விரைவுப் பரிசோதனை நிலையம். படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் -

விடி­எல் எனப்­படும் 'தடுப்­பூசி போட்­டோ­ருக்­கான பய­ணப் பாதை­கள்' திட்­டத்­தின்­கீழ் சிங்­கப்­பூ­ருக்­குள் நுழை­யும் சிங்­கப்­பூ­ரர்­கள் உள்­ளிட்ட எல்­லாப் பய­ணி­களும் கொவிட்-19 பரி­சோ­த­னை­களை முறை­யா­கச் செய்­யத் தவ­றி­னால் கடு­மை­யான அம­லாக்க நட­வ­டிக்­கையை அவர்கள் எதிர்­நோக்க வேண்டி இருக்­கும்.

ஓமிக்­ரான் தொற்று அச்­சு­றுத்­தல் அதி­க­ரித்­து­வ­ரும் நிலை­யில் இந்த எச்­ச­ரிக்­கையை சுகா­தார அமைச்சு விடுத்­துள்­ளது.

இந்­தப் பய­ணி­கள் ஒவ்­வொரு நாளும் வெளிப்­புற நட­வ­டிக்­கை­

க­ளுக்­குச் செல்­வ­தற்கு முன்­னர் ஏஆர்டி எனப்­படும் ஆண்­டி­ஜென் விரை­வுப் பரி­சோ­த­னையை சுய­மா­கச் செய்­து­கொள்ள வேண்­டும். தொற்று இல்லை என்ற முடி­வைப் பெற்ற பின்­னரே அவர்­கள் வெளி­யில் செல்­ல­வேண்­டும்.

சிங்­கப்­பூர் வந்­தி­றங்­கிய பின்­னர் மூன்­றா­வது நாளி­லும் ஏழா­வது நாளி­லும் கண்­கா­ணிக்­கப்­பட்ட ஏஆர்டி பரி­சோ­தனை நிலை­யத்­திற்­குச் செல்­ல­வேண்­டும்.

அதற்­காக வெளியே செல்­லும்­முன் சுய­ப­ரி­சோ­தனை செய்­து­கொள்­வ­தில் இருந்து அந்த நாள்­களில் மட்­டும் அவர்­க­ளுக்கு விலக்கு அளிக்­கப்­படும்.

பய­ணி­கள் ஏஆர்டி பரி­சோ­தனை செய்­து­கொள்­வ­தும் அதன் முடி­வு­களை அதற்­கா­கத் தரப்­பட்ட கால இடை­வெ­ளி­யில் அமைச்­சி­டம் சமர்ப்­பிப்­ப­தும் அவ­சி­யம் என அமைச்சு நேற்று தெரி­வித்­தது.

"பரி­சோ­தனை செய்­து­கொள்­ளாத பய­ணி­க­ளுக்­கும் பரி­சோ­தனை முடி­வு­க­ளைச் சமர்ப்­பிக்­கத் தவ­றும் பய­ணி­க­ளுக்­கும் இல்­லத்­

த­னிமை உத்­த­ரவு பிறப்­பிக்­கப்­படும். மேலும் தொற்­று­நோய் தடுப்­புச் சட்­டத்­தின்­கீழ் அம­லாக்க நட­வ­டிக்­கை­களை அவர்­கள் எதிர்­நோக்க வேண்­டி­யி­ருக்­கும்," என்று அமைச்சு தனது அறிக்­கை­யில் குறிப்­பிட்டு உள்­ளது.

ஓமிக்­ரான் பர­வல் தடுப்பு நட­

வ­டிக்­கை­யாக இன்று முதல் ஜன­வரி 20 வரை விடி­எல் பய­ணச்­சீட்டு விற்­பனை நிறுத்­தி­வைக்­கப்­ப­டு­வது உள்­ளிட்ட கடு­மை­யான நட­வ­டிக்­கை­களை அதி­கா­ரி­கள் எடுத்­து­

வ­ரும் நிலை­யில், கடைப்­பி­டிக்க வேண்­டிய விதி­மு­றை­களை பய­ணி­க­ளுக்கு அமைச்சு நினை­வூட்­டு­கிறது.

விடி­எல் பய­ணி­கள் சிங்­கப்­பூர் வந்து இறங்­கிய பின்­னர் ஏழு நாள்­

க­ளுக்கு ஏஆர்டி பரி­சோ­த­னையை மேற்­கொள்ள வேண்­டும் என்­ப­தும் சிங்­கப்­பூர் வந்­த­துமே பிசி­ஆர் பரி­சோ­தனை செய்­து­கொள்ள வேண்­டும் என்­ப­தும் தற்­போது கட்­டா­யம்.

இங்கு வந்த பின்­னர் 2வது, நான்­கா­வது, ஐந்­தா­வது மற்­றும் ஆறா­வது நாள்­களில் சுய­மா­கப் பரி­சோ­தனை செய்து அதன் முடிவை அவர்­க­ளுக்கு அனுப்­பப்­படும் இணைப்­பைப் பயன்­ப­டுத்தி சமர்ப்­பிக்க வேண்­டும்.

