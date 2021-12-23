வேலூரில் மூன்றாவது முறையாக நில அதிர்வு: பொதுமக்கள் பீதி
வேலூர்: வேலூர் மாவட்டத்தில் மீண்டும் நில அதிர்வு ஏற்பட்டதால் பொதுமக்கள் பீதி அடைந்தனர். அங்குள்ள பேரணாம்பட்டு பகுதியில் சில தினங்களுக்கு முன்பு அடுத்தடுத்து இருமுறை நில அதிர்வுகள் ஏற்பட்டன. இதையடுத்து, வருவாய்த் துறையினர் நேரில் வந்து ஆய்வு நடத்தியபின், பீதி அடையத் தேவையில்லை என்று தெரிவித்தனர். இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் மூன்றாவது முறையாக நில அதிர்வு ஏற்பட்டதால் வீடுகளை விட்டு வெளியேறிய அப்பகுதி மக்கள், நீண்ட நேரத்துக்குப் பிறகே வீட்டுக்குள் சென்றனர்.
பாலியல் தொல்லை: மாணவிகளைக் காக்க குழு அமைக்க உத்தரவு
சென்னை: தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து வகைப் பள்ளிகளிலும் மாணவிகளுக்குப் பாலியல் தொல்லை ஏற்படாதவாறு வளாகச்சூழலை உருவாக்க வேண்டும் என பள்ளிக்கல்வி ஆணையர் க.நந்தகுமார் உத்தரவிட்டுள்ளார். மாணவர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்கு ஆலோசனைக் குழுக்கள் அமைக்கப்பட வேண்டும் என்றும் அவர் அறிவுறுத்தி உள்ளார். அண்மைக் காலங்களில் தமிழகப் பள்ளிகளில் பாலியல் தொல்லைகள் அதிகரித்து வருவதை அடுத்து, இவ்வாறு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
ஜெயலலிதா மரணம்: விசாரணைக்கு ஒத்துழைக்க அப்போலோ தயார்
சென்னை: முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பான விசாரணைக்கு எப்போதுமே முழு ஒத்துழைப்பு வழங்கத் தயாராக இருப்பதாக சென்னை அப்போலோ மருத்துவமனை நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது. இம்மரணம் தொடர்பாக விசாரணை நடத்தும் ஆறுமுகசாமி விசாரணை ஆணையம் மருத்துவ ரீதியான நிபுணத்துவம் பெறவில்லை என்பதால்தான் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்ததாக மருத்துவமனை நிர்வாகம் கூறியுள்ளது. இனி இந்த ஆணையத்தின் விசாரணைக்கு முழு ஒத்துழைப்பு வழங்க தயாராக உள்ளதாகவும் அப்போலோ மருத்துவமனை தெரிவித்துள்ளது.
ஹெலிகாப்டர் பாகங்கள் சேகரிப்பு
நீலகிரி: குன்னூரில் ராணுவ ஹெலிகாப்டர் விபத்துக்குள் ளான பகுதியில் இருந்து அதன் பாகங்களைச் சேகரிக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது. இதையடுத்து, அப்பகுதி ராணுவத்தின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது. அடர்ந்த வனப்பகுதி வழியே பல டன்கள் எடையுள்ள ஹெலிகாப்டர் பாகங்களைக் கொண்டு செல்வது ராணுவ வீரர்களுக்குச் சவாலாக இருப்பதாக ஊடகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.