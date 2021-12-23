Home

பீடுநடை போடும் ஆர்சனல்

லண்டனில் ஓமிக்ரோன் தொற்று அதிகரித்து வரும் இந்நிலையில் அங்குள்ள எமிரேட்ஸ் விளையாட்டரங்கில் ஆர்சனல் - சந்தர்லேண்டின் அணிகளின் ஆட்டத்தைக் காண ரசிகர்கள் வெகுவாகத் திரண்டிருந்தனர். நேற்று முன்தினம் நடந்த அந்த ஆட்டத்தில் ஆர்சனலின் 22 வயது இளம் ஆட்டக்காரர் எடி நகெட்டியா (இடது), சந்தர்லேண்ட் அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் பந்தை தன்வசப்படுத்தும் அதிரடி செயலில் இறங்கிய காட்சி.படம்: ராய்ட்டர்ஸ் -

லண்­டன்: ஆர்­ச­ன­லின் எடி நகெட்­டியா சந்தர்லேண்ட்டுக்கு எதி­ராக நேற்று முன்­தி­னம் நடந்த ஆட்­டத்­தில் மூன்று கோல்­கள் போட்டு அந்த அணியை 5-1 என்ற கோல் கணக்­கில் தோற்­க­டித்து லீக் கிண்­ணத்­திற்­கான அரை இறுதி ஆட்­டத்­திற்­குள் அடி­யெ­டுத்து வைக்க வழி வகுத்­துள்­ளார்.

இந்­தக் காற்­பந்­துப் பரு­வத்­தின் இறு­தி­யில் எடி­யின் ஆர்­ச­ன­லு­ட­னான ஒப்­பந்­தம் முடி­வுக்கு வரு­கிறது.

இந்த 22 வயது இளம் வயது துடிப்­பான அதி­ரடி ஆட்­டக்­கா­ரர் எடி­யின் திறமை இந்த ஆட்­டத்­தில் வெட்­ட­வெ­ளிச்­ச­மா­கி­யுள்­ளது.

இதன்­மூ­லம் அவர் தர­வ­ரி­சை­யில் முன்­னுக்­குச் சென்­றுள்­ளார். அடுத்த காற்­பந்­துப் பரு­வத்­தில் அவரை வாங்க விரும்­பும் அணி­அ­வ­ருக்­காக அதி­க­மான தொகை செலுத்­த­வேண்­டி­யி­ருக்­கும்.

ஆர்­ச­ன­லுக்கு அவர் பெற்­றுத் தந்த வெற்றி, அந்த அணி அவ­ரைத் தக்­க­வைத்­துக்கொள்ள வழி ஏற்­ப­டுத்­தித் தந்­துள்­ளது.

முன்­னாள் காற்­பந்து பிர­ப­ல­மும் ஸ்கை ஸ்போர்ட்ஸ் தொலைக்­காட்­சி­யின் பால் மெர்­சன், இளம் வீர­ரான எடி நகெட்­டியா மேலும் இரண்டு பரு­வத்­திற்கு ஆர்­ச­னல் குழு­வுக்­காக விளை­யாட வேண்­டும். அப்­போ­து­தான் அவ­ரால் தன் திற­மையை மேலும் வளர்த்­துக் கொள்ள முடி­யும் என்று கூறி­யுள்­ளார். மேலும் அவர். சந்தர்லேண்டை வென்ற ஆர்­ச­னல் அணி இன்­னொரு மான்­செஸ்­டர் அணி­யாக உரு­வெ­டுக்­கும் காலம் வெகு அரு­கில் உள்­ளது என்று கூறி­யுள்­ளார்.

இங்­கி­லாந்­தின் தலை­ந­கர் லண்­ட­னில் கொரோனா தொற்று அதி­க­ரித்த போதி­லும் அங்­குள்ள எமி­ரேட்ஸ் விளை­யாட்­ட­ரங்­கில், வரு­கை­யா­ளர் எண்­ணிக்கை கட்­டுப்­பா­டின்றி போட்டி நல்­ல­வி­த­மாக நடந்­தது.

புதிய உரு­மாற்­றக் கிரு­மித்­தொற்­றான ஓமிக்­ரான் பர­வல் இங்­கி­லிஸ் காற்­பந்து ஆட்ட அட்­ட­வ­ணை­யையே மாற்­றி­ய­மைத்து விட்­டது. விளை­யாட்­டா­ளர்­கள் பல­ருக்­குத் தொற்­றுப் பாதிப்பு ஏற்­பட்­ட­தால் பல போட்­டி­கள் ஒத்தி வைக்­கப்­பட்­டன. இருப்­பி­னும் இந்த இக்­கட்­டான சூழ­லை­யும் தனக்­குச் சாத­க­மாக மாற்­றி­ய­மைத்­துள்­ளது ஆர்­ச­னல்.

ஆர்­ச­னல், காலத்­திற்கேற்ப தனது உத்­தியை மாற்றி அமைத்து இளம் வீரர்­க­ளைக் கள­மி­றக்கி வெற்­றிப் பாதையை நோக்கி பவனி வரு­கிறது. நேற்று முன்­தி­னம் எமி­ரேட்ஸ் காற்­பந்­தாட்ட விளை­யாட்­ட­ரங்­கில் நடந்த ஆட்­டத்­தின் முதற்­பா­தி­யில் தாக்­கு­தல் ஆட்­டக்­கா­ரரான நகெட்­டியா மற்­றும் நிக்­க­லஸ் பெப்­பும் ஆர்­ச­னலை தங்­கள் கட்­டுப்­பாட்­டுக்­குள் வைத்­தி­ருந்­த­னர்.

இளம் ஆட்­டக்­கா­ரர்­க­ளின் துடிப்­பு­மிகு அதி­ரடி ஆட்­டங்­க­ளால் ஆர்­ச­னல் முன்­னேற்­றப்­பா­தை­யில் முன்­னோக்­கிச் செல்­கிறது.

சென்ற ஞாயிற்­றுக்­கி­ழமை நடந்த பிரி­மி­யர் லீக் ஆட்­டத்­தில் லீட்ஸ் யுனை­டெட்டை 4-1 என்ற கோல் கணக்­கில் ஆர்­ச­னல் தோற்­க­டித்­தது.

இவ்­வாறு தொடர்ந்து சாதனை வெற்­றி­க­ளைப் பெற்­று­வ­ரும் ஆர்­ச­ன­லின் நிர்­வா­கி­யாக பொறுப்பேற்று இரண்­டாண்டு பூர்த்­தி­யா­ன­தை கடந்த திங்­கள்கிழமை கொண்­டா­டி­னார் ஆட்­டெட்டா.

ஆர்­ச­னல் குழு 2019-20 எ­ஃப்ஏ கிண்­ணப் போட்­டி­களில் சிறப்­பா­கச் செய்ய சிறந்த உத்­தி­களை வகுத்­துத் தந்­தார்.

இப்­போது வலு­வாக உயிர்ப்­பெற்று புத்­து­ணர்ச்­சி­யு­டன் விளை­யாடி வரும் ஆர்­ச­னல் குழு­வுக்குத் தனது சிறப்­பான உத்­தி­க­ளை தொடர்ந்து அளித்து ஆர்­ச­ன­லுக்கும் நல்ல எதிர்­கா­லத்­தைத் தரு­வார் என்று விளை­யாட்­டா­ளர்­க­ளி­ட­மும் ரசி­கர்­க­ளி­ட­மும் நம்­பிக்கை பிறந்­தி­ருக்­கிறது.

நேற்று புதன்­கி­ழ­மை­யன்று மற்ற மூன்று காலி­று­திப் போட்­டி­கள் நடை­பெற்­றன. அவற்­றில் டோட்­டன்­ஹாம் - வெஸ்ட் ஹாம், லிவர்­பூல் - லெய்­செஸ்­டர் மற்­றும் செல்சி - ப்ரென்ட்­ஃபோர்டு ஆகிய அணி­கள் பொரு­தின.