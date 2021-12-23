லண்டன்: ஆர்சனலின் எடி நகெட்டியா சந்தர்லேண்ட்டுக்கு எதிராக நேற்று முன்தினம் நடந்த ஆட்டத்தில் மூன்று கோல்கள் போட்டு அந்த அணியை 5-1 என்ற கோல் கணக்கில் தோற்கடித்து லீக் கிண்ணத்திற்கான அரை இறுதி ஆட்டத்திற்குள் அடியெடுத்து வைக்க வழி வகுத்துள்ளார்.
இந்தக் காற்பந்துப் பருவத்தின் இறுதியில் எடியின் ஆர்சனலுடனான ஒப்பந்தம் முடிவுக்கு வருகிறது.
இந்த 22 வயது இளம் வயது துடிப்பான அதிரடி ஆட்டக்காரர் எடியின் திறமை இந்த ஆட்டத்தில் வெட்டவெளிச்சமாகியுள்ளது.
இதன்மூலம் அவர் தரவரிசையில் முன்னுக்குச் சென்றுள்ளார். அடுத்த காற்பந்துப் பருவத்தில் அவரை வாங்க விரும்பும் அணிஅவருக்காக அதிகமான தொகை செலுத்தவேண்டியிருக்கும்.
ஆர்சனலுக்கு அவர் பெற்றுத் தந்த வெற்றி, அந்த அணி அவரைத் தக்கவைத்துக்கொள்ள வழி ஏற்படுத்தித் தந்துள்ளது.
முன்னாள் காற்பந்து பிரபலமும் ஸ்கை ஸ்போர்ட்ஸ் தொலைக்காட்சியின் பால் மெர்சன், இளம் வீரரான எடி நகெட்டியா மேலும் இரண்டு பருவத்திற்கு ஆர்சனல் குழுவுக்காக விளையாட வேண்டும். அப்போதுதான் அவரால் தன் திறமையை மேலும் வளர்த்துக் கொள்ள முடியும் என்று கூறியுள்ளார். மேலும் அவர். சந்தர்லேண்டை வென்ற ஆர்சனல் அணி இன்னொரு மான்செஸ்டர் அணியாக உருவெடுக்கும் காலம் வெகு அருகில் உள்ளது என்று கூறியுள்ளார்.
இங்கிலாந்தின் தலைநகர் லண்டனில் கொரோனா தொற்று அதிகரித்த போதிலும் அங்குள்ள எமிரேட்ஸ் விளையாட்டரங்கில், வருகையாளர் எண்ணிக்கை கட்டுப்பாடின்றி போட்டி நல்லவிதமாக நடந்தது.
புதிய உருமாற்றக் கிருமித்தொற்றான ஓமிக்ரான் பரவல் இங்கிலிஸ் காற்பந்து ஆட்ட அட்டவணையையே மாற்றியமைத்து விட்டது. விளையாட்டாளர்கள் பலருக்குத் தொற்றுப் பாதிப்பு ஏற்பட்டதால் பல போட்டிகள் ஒத்தி வைக்கப்பட்டன. இருப்பினும் இந்த இக்கட்டான சூழலையும் தனக்குச் சாதகமாக மாற்றியமைத்துள்ளது ஆர்சனல்.
ஆர்சனல், காலத்திற்கேற்ப தனது உத்தியை மாற்றி அமைத்து இளம் வீரர்களைக் களமிறக்கி வெற்றிப் பாதையை நோக்கி பவனி வருகிறது. நேற்று முன்தினம் எமிரேட்ஸ் காற்பந்தாட்ட விளையாட்டரங்கில் நடந்த ஆட்டத்தின் முதற்பாதியில் தாக்குதல் ஆட்டக்காரரான நகெட்டியா மற்றும் நிக்கலஸ் பெப்பும் ஆர்சனலை தங்கள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்திருந்தனர்.
இளம் ஆட்டக்காரர்களின் துடிப்புமிகு அதிரடி ஆட்டங்களால் ஆர்சனல் முன்னேற்றப்பாதையில் முன்னோக்கிச் செல்கிறது.
சென்ற ஞாயிற்றுக்கிழமை நடந்த பிரிமியர் லீக் ஆட்டத்தில் லீட்ஸ் யுனைடெட்டை 4-1 என்ற கோல் கணக்கில் ஆர்சனல் தோற்கடித்தது.
இவ்வாறு தொடர்ந்து சாதனை வெற்றிகளைப் பெற்றுவரும் ஆர்சனலின் நிர்வாகியாக பொறுப்பேற்று இரண்டாண்டு பூர்த்தியானதை கடந்த திங்கள்கிழமை கொண்டாடினார் ஆட்டெட்டா.
ஆர்சனல் குழு 2019-20 எஃப்ஏ கிண்ணப் போட்டிகளில் சிறப்பாகச் செய்ய சிறந்த உத்திகளை வகுத்துத் தந்தார்.
இப்போது வலுவாக உயிர்ப்பெற்று புத்துணர்ச்சியுடன் விளையாடி வரும் ஆர்சனல் குழுவுக்குத் தனது சிறப்பான உத்திகளை தொடர்ந்து அளித்து ஆர்சனலுக்கும் நல்ல எதிர்காலத்தைத் தருவார் என்று விளையாட்டாளர்களிடமும் ரசிகர்களிடமும் நம்பிக்கை பிறந்திருக்கிறது.
நேற்று புதன்கிழமையன்று மற்ற மூன்று காலிறுதிப் போட்டிகள் நடைபெற்றன. அவற்றில் டோட்டன்ஹாம் - வெஸ்ட் ஹாம், லிவர்பூல் - லெய்செஸ்டர் மற்றும் செல்சி - ப்ரென்ட்ஃபோர்டு ஆகிய அணிகள் பொருதின.