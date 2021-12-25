படகு தீப்பற்றியதில் 32 பேர் பலி
டாக்கா: பங்ளாதேஷின் தெற்குப் பகுதியில் பயணிகள் படகு ஒன்றில் தீப்பற்றிக் கொண்டதில் குறைந்தது 32 பேர் மாண்டுவிட்டனர்.
தலைநகர் டாக்காவிலிருந்து 250 கிலோமீட்டர் தெற்கில் இருக்கும் ஜக்கார்காதி எனும் ஊரின் அருகே, இச்சம்பவம் நிகழ்ந்தது. மூன்று அடுக்குகள் கொண்ட ஓபிஜான் 10 எனும் படகு ஆற்றின் நடுவில் சென்று கொண்டிருந்த போது தீப்பிடித்துக் கொண்டதாக பங்ளாதேஷ் போலிசார் தெரிவித்தனர்.
பலர் தீயில் கருகி மாண்டதாகவும் மேலும் சிலர் தீயிலிருந்து தப்பிக்க ஆற்றில் குதித்து மூழ்கியதாகவும் கூறப்பட்டது. மாண்டோர் எண்ணிக்கை இன்னும் உயரக்கூடும் என்று அஞ்சப்படுகிறது.
எக்வேடோர்: சிறுபிள்ளைகளுக்கும் தடுப்பூசி கட்டாயம்
குயிட்டோ: அதிகரித்து வரும் கிருமிப் பரவலைக் கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில் ஐந்து வயதுக்கு மேற்பட்ட அனைவரும் கட்டாயமாகத் தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ளவேண்டும் என்று எக்வேடோர் அறிவித்துள்ளது. இதனையடுத்து சிறு பிள்ளைகளுக்குத் தடுப்பூசியை கட்டாயமாக்கியிருக்கும் முதல் நாடாகியுள்ளது எக்வேடோர். மருத்துவ பாதுகாப்பு காரணமாக தடுப்பூசி போட முடியாதவர்களுக்கு விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
அங்கு 77.2 விழுக்காட்டினர் முழுமையாகத் தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டுள்ளனர். தடுப்பூசி கிருமித்தொற்று காரணமாக ஏற்படும் மோசமான பாதிப்பில் இருந்து பாதுகாப்பதாக சுகாதார அமைச்சு கூறியது. இதுவரை அங்கு கிருமித்தொற்றுக்கு 33,600 பேர் பலியாகினர்.
ஆஸ்திரேலியாவில் கூடுதல் தடுப்பூசி இடைவெளி குறைப்பு
சிட்னி: கொவிட்-19க்கு எதிரான கூடுதல் தடுப்பூசி போடுவதற்கான கால இடைவெளியை ஆஸ்திரேலியா மேலும் குறைத்துள்ளது.
18 வயதுக்கு மேற்பட்ட அனைவரும் இரண்டாவது தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்ட நான்கு மாதங்களுக்குப் பிறகு கூடுதல் தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ளலாம். ஜனவரி 4ஆம் தேதி இது நடப்புக்கு வரும். ஜனவரி மாத இறுதியில் இந்த இடைவெளி மூன்று மாதமாக குறைக்கப்படும். இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பு இந்த கால இடைவெளி ஆறிலிருந்து ஐந்து மாதமாக குறைக்கப்பட்டது.
கிருமித்தொற்றில் இருந்து தொடர்ந்து பாதுகாப்பு அளிக்கும் நோக்கில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டதாக சுகாதார அமைச்சர் கிரேக் ஹன்ட் சொன்னார்.
நேற்று அங்கு 7,700 தொற்று சம்பவங்கள் பதிவாகின. இதுவரை 9,100 பேருக்கு ஓமிக்ரான் தொற்றியுள்ளது.