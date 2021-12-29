Home
கடுமையான போட்டிக்குப் பின் மேன்யூ- நியூகாசல் சமநிலை

1 mins read

நியூ­கா­சல்: இங்­கி­லிஷ் பிரி­மி­யர் லீக் ஆட்­டத்­தில் மான்­செஸ்­டர் யுனை­டெட் குழு­வும் நியூ­கா­சல் குழு­வும் தரப்­புக்கு ஒரு கோல் போட்டு சம­நிலை கண்­டன.

நியூ­கா­ச­லின் எலன் செயிண்ட் மெக்­சி­மின் கோல் போட்டு தமது குழுவை முன்­னி­லைக்­குக் கொண்டு சென்­றார்.

பிற்­பா­தி­யில் மாற்று ஆட்­டக்­கா­ர­ரா­கக் கள­மி­றங்­கிய எடின்­சன் கவானி யுனை­டெட்­டுக்­காக கோல் போட்டு ஆட்­டத்­தைச் சமன் செய்­தார்.

ஆட்­டம் சம­நி­லை­யில் முடிந்­த­தால் இரு குழுக்­க­ளுக்­கும் தலா ஒரு புள்ளி கிடைத்­தது.

இதன்­மூ­லம் யுனை­டெட்

பட்­டி­ய­லில் ஏழா­வது இடத்­தில் தொடர்ந்து இருக்­கிறது.

இதற்கு முன்பு மூன்று ஆட்­டங்­களில் தொடர்ந்து தோல்­வி­யைத் தழு­விய நியூ­கா­சல், யுனை­டெட்­டுக்கு எதி­ரான ஆட்­டத்­தில் ஒரு புள்­ளி­யைப் பெற்­றுள்­ள­

போ­தி­லும் அடுத்த பரு­வத்­தில் இரண்­டாம் நிலை லீக்­கிற்­குத் தள்­ளப்­படும் அபா­யத்தை எதிர்­நோக்­கு­கிறது.

மீண்டும் வெற்றிப் பாதைக்குத் திரும்பினால்தான் அடுத்த பருவத்திலும் அது இங்கிலிஷ் பிரிமியர் லீக்கில் தொடர்ந்து இடம்பெற முடியும்.