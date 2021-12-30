Home
quick-news-icon

﻿﻿﻿﻿செய்திக்கொத்து

2 mins read
f42e1d64-d82a-45fe-bc46-e8ddd57acbbf
-

காலணிக்கு வரி 12% ஆகிறது

பொருள் சேவை வரி­யில் செய்­யப்­பட்­டுள்ள மாற்­றங்­கள் ஜன­வரி 1 முதல் நடப்­புக்கு வரு­கிறது. அதன்­படி பருத்­தித் துணி தவிர்த்த அனைத்து வகை துணிமணிகள், கால­ணி­க­ளுக்­கான வரி 5 விழுக்­காட்­டி­லி­ருந்து 12% ஆக உயர்­கிறது. 'ஓலா, ஊபர்' போன்ற கைப்­பே­சிச் செயலிகள் வழி பதிவுசெய்­யப்­படும் ஆட்டோ பய­ணத்­துக்கு இனி 5% வரி செலுத்த வேண்­டும்.

பாஜக வந்­தால் ரூ.50க்கு மது

வரும் 2024 ஆந்­திரா சட்ட மன்­றத் தேர்­த­லில் பாஜக வென்­றால் ரூ50.க்கு ஒரு பாட்­டில் மது கிடக்­கும் என்று அம்­மா­நில பாஜக தலை­வர் சோமு வீர­ராஜு கூறி­யுள்­ளார். "ரூ.75க்கு மது விற்­போம். வரு மானம் வந்­தால் ஒரு பாட்­டில் ரூ.50க்கு கூட கொடுப்­போம்," என்ற அவர், ஆந்­தி­ரா­வில் ஒரு கோடி பேர் குடிப்­ப­தாக வும், ஒரு­வர் சரா­ச­ரி­யாக மாதத்­துக்கு ரூ.12,000 செலவு செய்­வ­தா­க­வும் சொன்­னார்.

ஒன்­பது விழுக்­காடு வளர்ச்சி

2021-22 நிதியாண்­டின் முடி­வில் இந்­தியாவின் மொத்த உள்­நாட்டு உற்­பத்தி கொரோ­னா­வுக்கு முந்­தைய நிலைக்­குத் திரும்­பும் என்று பொரு­ளி­யல் வல்­லு­நர்கள் கூறு­கின்­ற­னர். நாட்­டின் பொரு­ளி­யல் வளர்ச்சி, நடப்பு நிதி­யாண்­டி­லும் அடுத்த நிதி­யாண்­டி­லும் 9% ஆக இருக்­கும் என்று உள்­நாட்டுத் தர நிர்­ணய நிறு­வ­ன­மான 'இக்ரா' அறி­வித்­துள்­ளது.

காளை­யால் இறந்­தால் ரூ.5 ல.

உ.பி.யில் காளை மாடு முட்டி இறந்­தால் ரூ.5 லட்­சம் இழப் பீடு வழங்­கப்­படும் என தேர்­தல் வாக்­குறுதி­யாக அகி­லேஷ் யாதவ் கூறி­யுள்­ளார்.

லுாதியானா குண்­டு­வெ­டிப்பு ஜெர்­ம­னி­யில் ஒரு­வர் கைது

பஞ்­சாப், லுாதியானா நீதி­மன்­றத் தில் அண்­மை­யில் நடந்த குண்டு வெடிப்பு தொடர்­பாக சீக்­கி­யர் ஒரு­வர் ஜெர்­ம­னி­யில் கைதாகி யுள்­ளார். இந்­தச் சம்­ப­வத்­தில் ஒரு­வர் பலி­யா­னார், ஐவர் காய­ம­டைந்­த­னர். விசா­ரணை யில், 'நீதிக்­கான சீக்­கி­யர்' அமைப்பு பின்­ன­ணி­யில் இருப்பது உறு­தி­யா­னது.