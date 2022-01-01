Home
தங்கத் துப்பாக்கியால் மக்களுக்குப் பணத்தை வாரி இறைத்த மேயர்

மணிலா: பிலிப்பீன்ஸ் மேயர் ஒருவர் 'தங்கப் பணத் துப்பாக்கியால்' தன் தொகுதி மக்களுக்குப் பணத்தை வாரி வழங்கியிருக்கிறார். இதுதொடர்பான காணொளி ஒன்று இணையத்தில் வேகமாக பரவி வருகிறது. "இதுபோன்று பணம் கொடுப்பது ஒன்றும் எனக்கு புதிதல்ல. பண்டிகை நாட்களில் மக்களை மகிழ்ச்சிப்படுத்த நான் இவ்வாறு செய்வது வழக்கம்," என்றார் நர்வகான் நகர மேயரான லுயில் ‌ஷிங்‌ஸான். அத்துடன் வரும் தேர்தலில் தான் எந்தப் பதவிக்கும் போட்டியிடவில்லை என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார். தான் நினைக்கும் போதெல்லாம் அவர் பணம் கொடுப்பார் என்றார் அப்பகுதிவாசி ஒருவர்.

பங்ளாதே‌‌ஷ் கடற்கரையில் இனி பெண்களுக்குத் தனி இடம் இல்லை

டாக்கா: பங்ளாதே‌ஷின் காக்ஸ் பசார் கடற்கரையில் பெண்களுக்கு என்று தனி இடம் ஒதுக்கப்பட்டதற்கு எதிர்ப்பு கிளம்பியதைத் தொடர்ந்து, தனி இட உத்தரவை நீக்கிவிட்டதாக அந்நாட்டு அதிகாரிகள் கூறினர்.

இம்மாத தொடக்கத்தில் காக்ஸ் பசார் பகுதியில் பெண் ஒருவர் கூட்டு பாலியல் வன்முறைக்கு ஆளானார். அதைத் தொடர்ந்து பெண்களுக்கான பாதுகாப்பு குறித்து கேள்வி எழுந்தது. அத்துடன் பழமைவாதி பெண்கள் சிலர் கடற்கரையில் தனி இடம் ஒதுக்கச் சொல்லி கேட்டதாக மூத்த அதிகாரி ஒருவர் சொன்னார்.

எனவே சென்ற புதன்கிழமை கடற்கரையில் பெண்கள், குழந்தைகளுக்கு என்று தனி இடம் ஒதுக்கப்பட்டது. ஆனால் இது 'பாலின பாகுபாடு' என்று சமூக ஊடகத்தில் குரல் எழுந்ததால் அது ரத்து செய்யப்பட்டது.

ராய் ‌சூறாவளிக்கு 400 பேர் பலி

மணிலா: பிலிப்பீன்சை நிலைகுலையச் செய்த ராய் ‌சூறாவளியால் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை 405ஆக உயர்ந்தது. அவர்களில் பெரும்பாலானோர் நிலச்சரிவு, மரம் விழுந்தது போன்ற காரணங்களால் மாண்டனர். இன்னமும் 82 பேரைக் காணவில்லை. 1,147 பேர் காயமடைந்தனர். சூறாவளி தாக்கி இரண்டு வாரமாகிவிட்டாலும் பல மாநில மக்கள் உணவு, தண்ணீர் கிடைக்காமல் தவிக்கின்றனர். இது இவ்வாண்டில் பிலிப்பீன்சைத் தாக்கிய 15வது ‌சூறாவளியாகும்.