அமெரிக்க நட்சத்திரம் காலமானார்
லாஸ் ஏஞ்சலீஸ்: அமெரிக்காவின் பிரபல தொலைக்காட்சி நடிகையான பெட்டி வைட் (படம்) நேற்று முன்தினம் காலமானார். அவருக்கு வயது 99.
சுமார் 80 ஆண்டுகளாக நடிகையாக இருந்த வைட், நடித்த பிரபலமான தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளில் ஒன்று 'தி கோல்டன் கேர்ல்ஸ்' நகைச்சுவை நாடகம். 80 வயதைத் தாண்டிய பிறகும் இவர் மிகவும் விறுவிறுப்பாகவும் துடிப்புடனும் நகைச்சுவை நிகழ்ச்சிகளில் நடித்தும் பங்கேற்றும் வந்தார். சுமார் 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பும் தனது 88வது வயதில் 'ஹாட் இன் கிலீவ்லண்ட்' எனும் நகைச்சுவை நாடகத்தில் நடித்து அசத்தினார் வைட்.
அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன், வைட்டின் மறைவுக்குத் தமது ஆழ்ந்த அனுதாபங்களைத் தெரிவித்துக்கொண்டார். சாண்டிரா புல்லோக், ரீஸ் வித்தர்ஸ்பூன், ரயன் ரேனோல்ட்ஸ் உள்ளிட்ட ஹாலிவுட் நட்சத்திரங்களும் தங்களின் அனுதாபங்களைத் தெரிவித்துக்கொண்டனர்.
புத்தாண்டுக்கு கோலாலம்பூரில் திரண்ட கூட்டம்
கோலாலம்பூர்: மலேசியாவின் தலைநகர் கோலாலம்பூரில் புத்தாண்டைக் கொண்டாட பலர் 'கோல்டன் ட்ரையேங்கல்' பகுதியில் திரண்டனர். கிருமிப் பரவல் சூழல் காரணமாக பெரிய அளவிலான கொண்டாட்டங்கள் தடை செய்யப்பட்டிருந்தன. அதையும் பொருட்படுத்தாது 700லிருந்து 1,000 பேர் திரண்டனர்.
கூட்டத்தைக் கலைக்கும் முயற்சியில் காவல்துறையினர் ஈடுபட்டனர். 12 பேருக்கு 1,000 ரிங்கிட் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது. இரவு சுமார் 11.30 மணிக்குத் திரளத் தொடங்கிய கூட்டம் நள்ளிரவு 12 மணியளவில் பெரிதாகத் தொடங்கியதாகக் காவல்துறை தெரிவித்தது.
'பிலிப்பீன்ஸ் ஏர்லைன்ஸ்' மீண்டது
மணிலா: அமெரிக்காவில் நொடித்துப்போன நிலையிலிருந்து தான் மீண்டுவந்துள்ளதாக 'பிலிப்பீன்ஸ் ஏர்லைன்ஸ்' தெரிவித்துள்ளது. தனக்கு இருந்த சுமார் இரண்டு பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் கடனை அகற்ற வகைசெய்யும் திட்டத்திற்கு அமெரிக்க நீதிமன்றம் ஒன்று அனுமதி வழங்கியதாக அந்நிறுவனம் கூறியது. கூடுதல் நிதி பெறவும் அத்திட்டம் வகைசெய்யும்.
'பிலிப்பீன்ஸ் ஏர்லைன்ஸ்' சென்ற ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் தான் நொடித்துப் போனதாக அறிவிக்கக் கோரி மனு தாக்கல் செய்தது. அப்போது 80,000க்கும் அதிகமான சேவைகளை ரத்து செய்யவேண்டியிருந்ததாக அது தெரிவித்தது. 2,000 ஊழியர்கள் ஆட்குறைப்புக்கு ஆளாயினர், இரண்டு பில்லியன் டாலர் வருமானம் போனது.
இப்போது நீதிமன்றம் வழங்கிய தீர்ப்பிற்குக் பிறகு அதனால் தனது முதலீட்டாளர்களிடமிருந்து 150 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் வரையிலான நிதியைத் திரட்டவும் முடியும்.
முன்னணியில் மார்க்கோஸின் மகன்
மணிலா: பிலிப்பீன்சின் அதிபர் தேர்தலுக்கு ஐந்து மாதங்களுக்கு முன்னதாகவே, பிலிப்பீன்சின் மறைந்த சர்வாதிகாரி ஃபெர்டினாண்ட் மார்க்கோஸின் மகனான 64 வயது திரு ஃபெர்டினாண்ட் மார்கோஸ் ஜூனியர் தனது போட்டியாளரைவிட 30 புள்ளிகளுக்கு அதிகமான வித்தியாசத்தில், முன்னிலையைத் தக்கவைத்துக்கொண்டுள்ளார். 'எஸ்டபிள்யூஎஸ்' எனப்படும் சமூக வானிலை நிலையங்கள் நடத்திய கணக்கெடுப்பில் 51 விழுக்காடு வாக்குகளுடன் இவர் முதலிடம் பிடித்துள்ளார்.
பிலிப்பீன்ஸ் அதிபர் தேர்தலில் இவரது போட்டியாளராகக் கருதப்படும் துணை அதிபர் லெனி ராப்ரிடோ 14 விழுக்காட்டு வாக்குகளுடன் அவருக்கு அடுத்த நிலையில் உள்ளார். செனட்டரும் குத்துச்சண்டை பிரபலமுமான மேனி பக்கியாவ் 12 விழுக்காட்டு வாக்குகளுடன் மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளார்.