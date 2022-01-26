விவசாயிகள் சங்கத் தலைவர் பாண்டியனுக்கு கொலை மிரட்டல்
சென்னை: தமிழக காவிரி விவசாயிகள் சங்கத்தின் ஒருங்கிணைப்புக்குழுத் தலைவர் பி.ஆர்.பாண்டியனுக்கு கொலை மிரட்டல் வந்ததை அடுத்து தமிழக காவல்துறை தலைவரிடம் புகார் அளிக்கப்பட்டது. மேகதாது அணை கட்ட எதிர்ப்பு தெரிவித்து கடந்த 18ஆம் தேதி பாண்டியன் தலைமையில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்ற நிலையில், அவருக்கு அடையாளம் தெரியாத ஒருவர் சமூக வலைத்தளம் மூலம் மிரட்டல் விடுத்துள்ளார். இதையடுத்து பாண்டியனுக்கு உரிய பாதுகாப்பு அளிக்கக் கோரி காவல்துறையில் மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
டாஸ்மாக் வருமானம் 11% அதிகரிப்பு
சென்னை: தமிழகத்தில் டாஸ்மாக் மதுக்கடைகள் மூலம் கிடைக்கும் வருவாய் 11 விழுக்காடு அதிகரித்துள்ளதாக அதன் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது. 2021ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் முதல் நவம்பர் வரை 21,000 கோடி ரூபாய் வருவாய் கிடைத்துள்ளது என்றும் முன்னதாக, 2020ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் முதல் நவம்பர் வரை 19,000 கோடி ரூபாய் மட்டுமே வருவாயாகக் கிடைத்துள்ளது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ரூ.500 கோடி ஊழல்: அதிமுக முன்னாள் எம்எல்ஏ வழக்கு
சென்னை: தமிழக அரசின் பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு வழங்கும் திட்டத்தில் 500 கோடி ரூபாய் ஊழல் நடந்துள்ளதாக அதிமுக குற்றம்சாட்டி உள்ளது. இது தொடர்பாக அக்கட்சியின் முன்னாள் எம்எல்ஏ இன்பதுரை சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்துள்ளார். சுமார் 2.15 கோடி பயனாளிகளுக்கு ரூ.1,296.88 கோடி செலவில், 21 வகையான மளிகைப்பொருள்களுடன் பொங்கல் பரிசுத்தொகுப்பு வழங்கப்பட்டதாகவும் அப்பொருள்கள் அனைத்தும் தரம் குறைந்ததாக இருந்தன என்றும் அவர் தமது மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளார். பரிசுத் தொகுப்பு விநியோகத்தில் சுமார் ரூ.500 கோடிக்கு மேல் ஊழல் நடந்துள்ளதால் சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என இன்பதுரை கோரியுள்ளார்.
92 நாள்களில் ஆயிரம் கி.மீ. தூரம்: இலக்கை எட்டிப்பிடித்த அமைச்சர்
சென்னை: நூறு நாள்களில் ஆயிரம் கிலோ மீட்டர் தூரம் ஓடும் இலக்குடன் நெடுந்தூர ஓட்டத்தை தொடங்கிய மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன், 92 நாள்களிலேயே இலக்கை அடைந்தார். நெடுந்தூர ஓட்டம், நடைப்பயிற்சியில் மிகுந்த ஆர்வம் உள்ளவர் அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன். கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் 15ஆம் தேதி 'கூடுமானவரை அனைவர் மீதும் அக்கறை செலுத்த வேண்டும்' என்ற கருப்பொருளை அடிப்படையாகக் கொண்டு அவர் மாரத்தான் ஓட்டத்தைத் தொடங்கினார். நூறு நாள்களில் பத்தாயிரம் கிலோ மீட்டர் தூரம் ஓடுவது என அவரே இலக்கு நிர்ணயித்திருந்தார். எனினும், நேற்று முன்தினம், 92ஆவது நாளிலேயே 1,009 கிலோ மீட்டர் தூரத்தைக் கடந்து அவர் தமது இலக்கை எட்டிப்பிடித்ததை அடுத்து பலரும் அவருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர்.