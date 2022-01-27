கட்டுமானத் துறையில் நடவடிக்கைகள் அதிகரித்த வண்ணம் இருக்கின்றன. அதனால் இத்துறையின் செயல்பாடு கொள்ளைநோய்ப் பரவல் காலத்திற்கு முன்பு இருந்ததைப் போல் மீண்டுவரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
கட்டுமானத் துறையில் இவ்வாண்டு 27 முதல் 32 பில்லியன் வெள்ளி மதிப்புகொண்ட குத்தகைகள் வழங்கப்படும் என்று கட்டட, கட்டுமான ஆணையம் கணித்துள்ளது. 2019ஆம் ஆண்டிலும் கிட்டத்தட்ட இதே மதிப்புகொண்ட கட்டுமானக் குத்தகைகள் வழங்கப்பட்டன.
மேலும், அடுத்த ஆண்டிலிருந்து 2026க்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் ஆண்டுதோறும் கட்டுமானத் தேவைகளின் மதிப்பு 25லிருந்து 32 பில்லியன் வெள்ளிக்கு இடைப்பட்டு இருக்கும் என்று ஆணையம் முன்னுரைத்தது.
தொடர்ந்து இருந்துவரும் கட்டுமானத் தேவைகள், 2020ஆம் ஆண்டு கொள்ளைநோய்ப் பரவல் தொடங்கியதிலிருந்து ஒத்திவைக்கப்பட்ட திட்டங்கள் ஆகியவை கட்டுமானத் துறையை வளர்ச்சியடையச் செய்வதாக தேசிய வளர்ச்சி துணை அமைச்சர் டான் கியட் ஹாவ் கட்டட, கட்டுமான ஆணையத்தின் மாநாடு ஒன்றில் கூறினார்.
"வெளிநாட்டு ஊழியர்களின் வருகை படிப்படியாக அதிகரித்து வந்துள்ளது.
"சென்ற ஆண்டு முடுக்கிவிடப்பட்ட எல்லைக் கட்டுப்பாடுகள், நாட்டிற்குள் நுழைவதற்கான விதிமுறைகள் ஆகியவை நடப்பில் இருந்த காலகட்டத்தில் பதிவான எண்ணிக்கையுடன் ஒப்பிடுகையில் தற்போது மாதந்தோறும் இங்கு வரும் வெளிநாட்டு ஊழியர்களின் எண்ணிக்கை இரண்டு மடங்கிற்கும் மேல் அதிகரித்துள்ளது," என்று திரு டான் குறிப்பிட்டார்.
எனினும், கட்டுமானத் துறைக்கான முன்னுரைப்பு நம்பிக்கை தரும் வகையில் அமைந்தாலும் அது பாதிப்படையக்கூடிய அபாயம் இன்னமும் இருப்பதாக கட்டட, கட்டுமான ஆணையத்தின் உத்திபூர்வ திட்டமிடுதல், உருமாற்றக் குழுவின் இயக்குநர் தியோ ஜிங் சியோங் சொன்னார்.
"நிலைமையைக் கணிக்கமுடியாது. ஓமிக்ரான் வகை கொவிட்-19 கிருமி அபாயம் விளைவிக்கக்கூடும். இதற்கு ஆளானோர் அதிகம் நோய்வாய்ப்படாவிட்டாலும் நிறுவனங்கள் தங்களின் ஊழியர்களைப் பற்றிக் கவலைப்படாமல் இருந்துவிட்டால் அவர்களிடையே கிருமித்தொற்று சம்பவங்கள் அதிகமாகும்போது செயல்பாடுகள் முடங்கிப்போகும்," என்று திரு டான் கலந்துகொண்ட மாநாட்டில் பேசிய திரு தியோ எச்சரித்தார்.