பிரேசிலுடன் சமநிலை கண்ட எக்வேடோர்
எக்வேடோரின் என்னர் வெலன்சியாவிடம் காலை உயர்த்திய பிரேசில் கோல்காப்பாளர் அலிசான். படம்: இபிஏ
குயிட்டோ: உலகக் கிண்ணக் காற்பந்துப் போட்டிக்கான தென் அமெரிக்க தகுதிச் சுற்று ஆட்டம் ஒன்றில், பிரேசிலுக்குக் கைகொடுத்த காணொளி உதவி நடுவர் முறை எக்வேடோரின் காலைவாரிவிட்டது. இருப்பினும் விடாமுயற்சிக்குக் கிடைத்த பலனாக, கடைசி நேரத்தில் விழுந்த எக்வேடோரின் ஒரு கோல் ஆட்டத்தை 1-1 என்ற கோல்கணக்கில் சமன் செய்தது.
எதிரணி வீரரை நோக்கி காலை உயர்த்தியது, மற்றொரு முறை முகத்தில் குத்துவிட பார்த்தது என பிரேசிலின் கோல்காப்பாளர் அலிசானுக்கு இரண்டு முறை சிவப்பு அட்டை காட்டப்பட்டது. ஆனால், காணொளி உதவி நடுவர் மேல்முறையீட்டில் அவை மஞ்சள் அட்டையாக மாற்றப்பட்டன.
ஆனால், நிராகரிக்கப்பட்ட கோல்கள், பெனால்டி வாய்ப்புகள் என நான்கு காணொளி உதவி நடுவர் மேல்முறையீடுகளும் எக்வேடோருக்கு எதிராகவே அமைந்தன.
6வது நிமிடத்தில் பிரேசிலுக்காக கேசிமோரோ போட்ட கோலை, எக்வேடோரின் ஃபிலிக்ஸ் டோரெஸ் 75வது நிமிடத்தில் சமன் செய்தார். பிரேசில் ஏற்கெனவே உலகக் கிண்ணக் காற்பந்திற்குத் தகுதி பெற்றுவிட்டது. மூன்றாவது இடத்தில் இருக்கும் எக்வேடோர், முதல் நான்கு இடங்களில் ஒன்றைப் பிடித்து உலகக் கிண்ணப் போட்டிக்கு நேரடியாக தகுதி பெறுவதற்காகப் போராடி வருகிறது.
ஆஸ்திரேலிய பொதுவிருது டென்னிஸ்: இறுதிப் போட்டியில் நடால்-மெட்வெடவ்
சிட்னி: ஆஸ்திரேலிய பொதுவிருது டென்னிஸ் போட்டியின் இறுதி ஆட்டத்தில் ஸ்பெயினின் ரஃபாயல் நடாலும் டேனில் மெட்வேடவ்வும் இன்று மோதுகின்றனர்.
ஆண்கள் ஒற்றையா் பிரிவின் அரையிறுதி ஆட்டத்தில் பிரபல ஸ்பெயின் வீரர் ரஃபாயல் நடால், 6-3, 6-2, 3-6, 6-3 என்ற கணக்கில் இத்தாலிய வீரர் மேட்டியோ பெரட்டினியை வீழ்த்தி இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறினார்.
மற்றோர் அரையிறுதி ஆட்டத்தில் ரஷ்ய வீரர் மெட்வெடவ்வும் கிரீஸ் நாட்டின் டெஸ்டிபஸும் மோதினார்கள். இதில் 7-6 (7-5) 4-6 6-4 6-1 என்ற செட்கணக்கில் மெட்வெடவ் வென்றார்.
தனது 21வது கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்டத்தை வெல்லும் கனவோடு இன்று களமிறங்குகிறார் ரஃபாயல் நடால். 2009ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு ஆஸ்திரேலிய பொதுவிருதை நடால் கைப்பற்றியதில்லை. அதேநேரம் 2020 பிரெஞ்சு பொதுவிருதுக்குப் பிறகு நடாலின் முதல் கிராண்ட்ஸ்லாம் இறுதிப் போட்டியும் இது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.