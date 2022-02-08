தமிழ் முரசின் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள்!
வெளிநாட்டு வங்கி மீது

1.2 மில்லியன் டாலர் வழக்கு

சிங்கப்பூரில் இயங்கும் கிரெடிட் சுவிஸ் வங்கி மீது,

68 வயதான ஓய்வுபெற்ற மாது ஒருவர் நட்ட ஈடு கோரி வழக்குத் தொடுத்துள்ளார். 2020ஆம் ஆண்டு பங்கு வர்த்தகச் சந்தை நலிவடைந்தபோது தமக்கு ஒரு மில்லியன் டாலருக்கும் அதிகமான தொகை நட்டமானதற்கு வங்கியின் தொடர்பு மேலாளர்தான் காரணம் என்றார் திருவாட்டி ஜேனட் டே.

தமது வங்கிக் கணக்கில் பற்றாக்குறை நிலவியது பற்றி மேலாளர் சரியாகத் தெரிவிக்காததால் பங்குகளைக் குறைந்த விலைக்கு விற்க நேரிட்டதாக அவர் கூறினார்.

சொத்து மதிப்புக்கும் கடன் தொகைக்குமான விகிதத்தையும் மேலாளர் முறையாக உறுதிப்படுத்தவில்லை என்றார் அவர்.

நீதிமன்றத்தில் வழக்குப் பதிவு செய்த ஆவணங்களில், கிடைக்கும் நட்ட ஈட்டுத் தொகையை அறச்செயலுக்கு ஒதுக்கியுள்ளதாகக் கூறினார் திருவாட்டி டே. ராஃபிள்ஸ் கல்வி நிலையத்தில் பயிலும் வசதி குறைந்த மாணவர்களுக்கு உதவும் அறநிதிக்கு அந்தத் தொகை வழங்கப்படும்.

இருவரைப் பின்தொடர்ந்த ஆடவருக்கு நன்னடத்தை ஆணை

சென்ற ஆண்டு பிப்­ர­வரி முதல் ஜூலை மாதம் வரை ஓர் அடுக்­கு­மாடி வீட்­டில் குடி­யி­ருந்த இரு­வரை ஆட­வர் ஒரு­வர் பின்­தொ­டர்ந்­தி­ருக்­கி­றார். அவர்­க­ள் வீட்டு வாச­லில் பயன்­படுத்­தப்­பட்ட சிக­ரெட் துண்டுகளைப் போடுவது போன்ற செயல்­க­ளி­லும் அவர் ஈடு­பட்­டார்.

21 வயது சூன் சியென் ஃபெங், பாதிக்­கப்­பட்­டோ­ரின் வீட்­டிற்கு வெளியே தரை­யில் முட்­டை­க­ளை­யும் உடைத்­தி­ருக்­கி­றார், அவர்­க­ளின் சீனப் புத்­தாண்டு அலங்­கா­ரங்­களை அகற்­றி­யி­ருக்­கிறார்.

தான் கொடுத்த அன்­ப­ளிப்பை ஏற்க மறுத்­த­தால் சிங்­கப்­பூ­ர­ரான சூன் அவ்விருவரைத் தொந்தரவு செய்திருக்கிறார். இருவரையும் தொந்தரவு செய்த ஒரு குற்றத்தை சூன் இரு மாதங்களுக்கு முன் ஒப்­புக்­கொண்­டார். அவருக்கு 18 மாத நன்­ன­டத்தை ஆணை பிறப்­பிக்­கப்­பட்­டுள்­ளது. அதன்­படி அவர் தின­மும் இரவு 10 மணி­யி­லி­ருந்து மறு­நாள் காலை ஆறு மணி­வரை வெளியே செல்­லக்­கூ­டாது. சூனின் நன்­ன­டத்­தையை உறு­திப்­ப­டுத்த அவ­ரது பெற்­றோர் 5,000 வெள்­ளிக்கு உத்­த­ர­வா­தம் அளித்­துள்­ளனர்.

வங்கி மோசடி: ஆடவருக்கு எட்டு மாதச் சிறைத் தண்டனை

தனது பங்கு நிர்வாகக் கணக்கைப் பயன்படுத்திக்கொள்ள நண்பரை அனுமதித்ததன் வழி, வங்கியை ஏமாற்றிய ஆடவருக்கு 8 மாதச் சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. 37 வயது ஜோயெல் அலோய்சியஸ் சாய், அவரது நண்பரான 35 வயது கோ ஹன்ஷி இருவரும் 3 மில்லியன் டாலருக்கும் அதிகமான கடன் தொகை தொடர்பில் கிழக்கு ஆசிய வங்கியை ஏமாற்றியதாகக் கூறப்பட்டது.

நீதிமன்றத்தில் நேற்று சாய்க்கு தண்டனை விதித்தபோது அதேபோன்ற மற்றொரு குற்றமும் கணக்கில் கொள்ளப்பட்டது. கோவின் வழக்கு இன்னும் விசாரிக்கப்படுகிறது.

அரசாங்க வழக்கறிஞர்கள் சாய்க்கு 9 மாதச் சிறைத்தண்டனை விதிக்கக் கோரினர். நிதி நிறுவனத்தை ஏமாற்றுவது கடுமையான குற்றம் என்று அவர்கள் குறிப்பிட்டனர்.

சரக்கு விநியோகம் சீராகிவிடும்

சாங்கி விமான நிலையத்தில் தேங்கிக் கிடந்த சரக்குகளில் 80 விழுக்காட்டிற்கும் மேலானவை விநியோகிக்கப்பட்டுவிட்டன. எஞ்சியிருப்பவை இன்றைக்குள் விநியோகம் செய்யப்படும் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

சீனப் புத்தாண்டுக்கு முன்பாக சரக்கு வரவு அதிகரித்ததுடன் விமான நிலைய ஊழியர்களுக்குக் கொவிட் தொற்று ஏற்பட்டதால் ஆள் பற்றாக்குறை நிலவியதும் தாமதத்திற்குக் காரணம்.

மற்ற பிரிவுகளில் வேலை செய்யும் 40க்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்களை ஈடுபடுத்தி நிலைமையைச் சமாளித்தனர் அதிகாரிகள். ஓய்வுநாளிலும் 10இலிருந்து 12 ஊழியர்கள் வேலைக்குத் திரும்ப நேரிட்டதாக அவர்கள் கூறினர்.

சரக்கு விநியோகம் பாதிக்கப்பட்டதால் வாடிக்கையாளர்களுக்குச் செலவு கூடியதாகக் கவலை தெரிவிக்கப்பட்டது.