ஆளுநர் புதுடெல்லி பயணம் ரத்து
சென்னை: தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி மூன்று நாள் பயணமாக நேற்றுக் காலை புதுடெல்லி செல்ல திட்டமிட்டு இருந்தார். இந்த நிலையில், ஆளுநரின் புதுடெல்லி பயணம் திடீரென ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்தத் தகவலை ஆளுநர் மாளிகை தெரிவித்துள்ளது.
முதல்வரைச் சந்தித்த ரோஜா
சென்னை: தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினை நேற்று திடீரென்று ஆந்திர எம்எல்ஏ ரோஜா சந்தித்தார். அந்தச் சந்திப்புக்கு என்ன காரணம் என்பதை பிறகு ரோஜாவே விளக்கினார்.
"கொரோனா பாதிப்பால் ஏராளமான மக்கள் வேலையிழந்து தவித்து வருகிறார்கள். இரு மாநிலங்கள் தொடர்பான பிரச்சினைகள் குறித்து முதலமைச்சரிடம் பேசினோம். பிரச்சினைகளைக் கேட்டறிந்த முதலமைச்சர் நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதி அளித்தார்," என்று எம்எல்ஏ ரோஜா தெரிவித்தார். அந்தச் சந்திப்பின்போது, ஆந்திரா நகரி தொகுதி நெசவாளர்கள் தயாரித்த பட்டு சால்வையை முதல்வரிடம் எம்எல்ஏ ரோஜா வழங்கினார்.
கைப்பெட்டியில் பெண் சடலம்
திருப்பூர்: தாராபுரம் அருகே சாலையோரம் உள்ள கழிவுநீர் சாக்கடையில் கிடந்த ஒரு கைப்பெட்டியில் (சூட்கேஸ்) பெண் சடலம் மீட்கப்பட்டு உள்ளது.
பெட்டியில் இருந்து 25 வயது மதிக்கத்தக்க பெண் சடலத்தைக் கைப்பற்றி காவல் துறை பல கோணங்களிலும் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருவதாக நேற்று ஊடகத் தகவல்கள் தெரிவித்தன.
கடனைத் திருப்பிக் கேட்டவரின் காதை கடித்ததாக வழக்கு
புதுக்கோட்டை: புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கீரமங்கலம் அருகே உள்ள மேற்பனைக்காடுபேட்டை பகுதியைச் சேர்ந்த அப்துல் சலாம், 55, என்பவர், அதே பகுதியைச் சேர்ந்த அப்துல் முகம்மது, 52, என்பவருக்கு ரூ.500 கடன் கொடுத்தார். கடனைத் திருப்பிக்கேட்டபோது சலாமின் காதையும் கைகளையும் அப்துல் முகம்மது கடித்து காயப்படுத்தி விட்டதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இந்தச் சம்பவம் குறித்து கீரமங்கலம் காவல்துறை அப்துல் முகம்மது மீது வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருவதாக ஊடகத் தகவல்கள் தெரிவித்தன.
பேருந்து ஓட்டும்போது ஓட்டுநர்கள் கைபேசி பயன்படுத்த தடை
சென்னை: தமிழகத்தில் அரசுப் பேருந்து ஓட்டுநர்கள் பணியின்போது கைபேசி பயன்படுத்த தடை விதிக்கப்படு வதாக போக்குவரத்துத்துறை தெரிவித்துள்ளது.
கைபேசியைப் பயன்படுத்துவதால் ஏற்படும் விபத்துகளைத் தடுக்கும் வகையில் போக்குவரத்துத்துறை இந்த நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளது.
பின் இருக்கையில் அமர்ந்துகொண்டு படிக்கட்டுகளில் யாரேனும் பயணம் செய்கிறார்களா, என்பதனையும் பயணிகள் ஏறும்போதும் இறங்கும்போதும் இரண்டு படிக்கட்டுகளையும் பேருந்து நடத்துநர்கள் கண்காணிக்க வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
'இன்னுயிர் காப்போம்' திட்டத்தில் 13,636 பேர் பலன் அடைந்தனர்
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் சாலை விபத்துகளில் சிக்கிய 13,636 பேர் அரசின் 'இன்னுயிர் காப்போம்' திட்டத்தின் வாயிலாக பயன் அடைந்துள்ளனர். தமிழகத்தில் சாலை விபத்துகளில் ஏற்படும் உயிரிழப்பைக் குறைக்கும் வகையில், கடந்த டிசம்பர் 18ஆம் தேதி இன்னுயிர் காப்போம் திட்டத்தை தமிழக அரசு தொடங்கியது.
சாலை விபத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு, விபத்து நிகழ்ந்த பிறகு இரண்டு நாள்களுக்கு அரசு, தனியார் மருத்துவமனைகளில் இலவச சிகிச்சை அளிக்கப்படும்.
இதற்கான செலவை அரசே ஏற்கும். தமிழக எல்லை பகுதிகளில் விபத்தில் சிக்கும் எந்த மாநிலத்தவராக இருந்தாலும் அவர்களுக்கும் இத்திட்டத்தின்படி இலவச சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது.