திரிபுரா: பாஜக எம்எல்ஏக்கள் விலகல்
அகர்தலா: திரிபுரா முதல்வர் பிப்லப் குமாருடன் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடு காரணமாக, ஆளும் பாஜகவைச் சேர்ந்த இரண்டு எம்எல்ஏக்கள் கட்சியில் இருந்து விலகி உள்ளனர். ஏற்கெனவே கடந்த ஆண்டு ஓர் எம்எல்ஏ கட்சியில் இருந்து விலகிய நிலையில், மேலும் இருவர் அம்முடிவை எடுத்திருப்பது மாநில பாஜக தலைமைக்கு அதிர்ச்சி அளித்துள்ளது. எனினும், இருவரது விலகல் காரணமாக அரசுக்கு சிக்கல் ஏற்படாது என்று பாஜக செய்தித் தொடர்பாளர் கூறியுள்ளார்.
மன்னிப்பு கோரிய ஹுண்டாய் நிறுவனம்
புதுடெல்லி: ஹுண்டாய் மோட்டார் நிறுவனத்தின் விற்பனை முகவர் ஒருவர் காஷ்மீர் பிரிவினைவாதிகளை ஆதரித்து டுவிட்டரில் பதிவிட்டது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி உள்ளது. பாகிஸ்தானைச் சேர்ந்த அந்த முகவரின் பதிவு தொடர்பாக ஹுண்டாய் நிறுவனம் விளக்கம் அளித்த நிலையில், அது போதுமானதாக இல்லை என்றும் பகிரங்க மன்னிப்பு கோர வேண்டும் என்றும் ஒருதரப்பு வலியுறுத்தி உள்ளது. அந்த விற்பனை முகவர் ஹுண்டாய் (பாகிஸ்தான்) நிறுவனத்தின் அதிகாரபூர்வ டுவிட்டர் பக்கத்தில், காஷ்மீர் விடுதலைக்காகப் பிரார்த்திப்பதாக பதிவிட்டிருந்தார். இதையடுத்து, ஹுண்டாய் தயாரிப்புகளைப் புறக்கணிக்குமாறு சமூக வலைத்தளங்களில் ஏராளமானோர் பதிவிட்டனர். இந்நிலையில், அந்த டுவிட்டர் பதிவை வன்மையாகக் கண்டிப்பதாகவும் தங்கள் கொள்கைக்கு ஏற்ப இந்தியா, இந்திய மக்களின் வளர்ச்சியில் ஹுண்டாய் உறுதுணையாக நிற்கும் என்றும் அந்நிறுவனம் கூறியுள்ளது.
கார், டிரக் மோதல்: ஒன்பது பேர் பலி
அமராவதி: திருமண நிகழ்வு ஒன்றில் பங்கேற்ற பின்னர், காரில் வீடு திரும்பிக்கொண்டிருந்தபோது நிகழ்ந்த விபத்து ஒன்றில் ஆறு பெண்கள், இரண்டு குழந்தைகள் உட்பட ஒன்பது பேர் பலியான சம்பவம் ஆந்திராவின் அனந்தபூர் மாவட்டத்தில் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. நெடுஞ்சாலையில் எதிரே வந்துகொண்டிருந்த டிரக் வாகனம் ஒன்று திடீரென கட்டுப்பாட்டை இழந்து கார் மீது மோதியதால் இந்த விபத்து நிகழ்ந்துள்ளது.