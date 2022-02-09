பனிச்சரிவில் சிக்கிய வீரர்கள்
புதுடெல்லி: இந்திய எல்லை மாநிலமான அருணாசலப் பிரதேசத்தில் கடந்த சில தினங்களாக பனிப்பொழிவையும் பொருட்படுத்தாமல் ராணுவ வீரர்கள் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். மிக உயர்ந்த காமெங் செக்டார் மலைப்பகுதியில் ராணுவ வீரர்கள் சுற்றுக்காவல் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தபோது கடும் பனிச்சரிவு ஏற்பட்டதில் லெப்டினன்ட் கர்னல் ஹர்ஷ் வர்தன் பாண்டே உள்ளிட்ட ஏழு வீரர்கள் அதில் சிக்கிக்கொண்டனர். இதையடுத்து அங்கு மீட்புப் பணிகள் முழுவீச்சில் தொடங்கி நடைபெற்று வருகின்றன. ராணுவ விமானங்கள் மீட்புப் பணியில் ஈடு படுத்தப்பட்டுள்ளன.
'பாம்பு பிடிப்பதைத் தொடருவேன்'
கோட்டயம்: கேரளாவின் பிரபல பாம்பு மீட்பர் வாவா சுரேஷ் சிகிச்சை முடிந்து வீடு திரும்பி னார். அப்போது அவர், என் உயிர் உள்ளவரை பாம்புகளை மீட்பேன் என்று கூறினார்.
ஆயிரக்கணக்கான பாம்பு களைப் பிடித்து வனத்தில் விட்டு பல்லுயிர் சமன்பாட்டைப் பேண உதவிய வாவா சுரேஷை கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் ராஜநாகம் ஒன்று தீண்டியது. சுயநினைவு இழந்த நிலையில் கோட்டயம் அரசு மருத்துவமனையில் அனு மதிக்கப்பட்ட அவருக்கு செயற்கை சுவாசக் கருவி உதவி யுடன் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. முழுமையாகக் குண மடைந்த சுரேஷ், நேற்று முன்தினம் இரவு மருத்துவமனை யிலிருந்து வீடு திரும்பினார்.
மேகதாது அணை: கர்நாடகா தீவிரம்
புதுடெல்லி: தமிழக-கர்நாடக மாநிலங்களுக்கிடையே சுமுக முடிவு ஏற்பட்டால் மட்டுமே மேகதாது திட்டத்திற்கு சுற்றுச் சூழல் அனுமதி வழங்கப்படும் என மத்திய சுற்றுச்சூழல் இணை அமைச்சர் அஸ்வினிகுமார் நாடாளுமன்றத்தில் தெரிவித்திருந்தார். இந்நிலையில் இருநாள் பயணமாக டெல்லி சென்ற கர்நாடக முதல்வர் பசவராஜ் பொம்மை நேற்றுக் காலை கர்நாடக பவனில் மாநில அமைச்சர்கள், அதிகாரிகள், வழக்கறிஞர்கள் ஆகியோருடன் தீவிர ஆலோசனை நடத்தினார்.
காவிரியின் குறுக்கே மேகதாதுவில் அணை கட்ட கர்நாடக அரசு தீவிரமாக முயற்சி செய்து வருகிறது. இந்த அணை கட்டப்பட்டால் பாசனத்திற்கு தண்ணீர் கிடைக்கா மல் தமிழக விவசாயிகள் கடுமையாகப் பாதிக்கப்படுவார்கள் என தமிழக அரசு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகிறது. "மேகதாது அணை கட்டப்பட்டால் 4,996 ஹெக்டர் நிலம் நீரில் மூழ்கும். சங்கமா, மடவாளா, பொம்மை சந்திரா உள்ளிட்ட கிராமங்களும் மூழ்கும்," என அமைச்சர் அஸ்வினிகுமார் நாடாளுமன்றத்தில் கூறியுள்ளார்.