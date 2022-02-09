தாய்லாந்து ஆளும் கூட்டணியில் பிளவு
பேங்காக்: தாய்லாந்து பிரதமர் பிரயுத் சான்-ஓசாவின் அமைச்சரவைக் கூட்டத்தை ஏழு அமைச்சர்கள் புறக்கணித்தனர். இது கூட்டணிக்குள் வளர்ந்துவரும் கருத்து வேறுபாட்டைப் பிரதிபலிப்பதாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
18 கட்சிகளைக் கொண்டு ஆளும் கூட்டணியின் இரண்டாவது ஆகப்பெரிய கட்சியின் உறுப்பினர்கள் அவர்கள். பேங்காக்கின் 'கிரீன் லைன்' ரயில் வழித்தடத்தை இயக்குவதற்கு பிடிஎஸ் குருப் ஹோல்டிங்ஸ் நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தத்தை 30 ஆண்டுகளுக்கு நீட்டிக்கும் அரசாங்கத் திட்டத்திற்கு எதிர்ப்புத் தெரிவிக்கும் விதமாக அவர்கள் கூட்டத்திற்குச் செல்லவில்லை.
ஃபுகுஷிமா உணவு இறக்குமதி மீதான தடையைத் தளர்த்துகிறது தைவான்
தைப்பே: ஜப்பானில் 2011ஆம் ஆண்டு நிகழ்ந்த ஃபுகுஷிமா அணுசக்தி பேரழிவைத் தொடர்ந்து விதிக்கப்பட்ட ஜப்பானிய உணவு இறக்குமதி மீதான தடையை தளர்த்துவதாக தைவான் அறிவித்துள்ளது. இது டிரான்ஸ்-பசிபிக் வர்த்தக ஒப்பந்தத்திற்கான வழியை எளிதாக்கும் என கூறப்படுகிறது. 2011ல் ஏற்பட்ட கடுமையான நிலநடுக்கம் சுனாமியால், ஃபுகுஷிமா அணு உலையில் கசிவு ஏற்பட்டது. அமெரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா உள்ளிட்ட நாடுகள் ஏற்கெனவே தடையைத் தளர்த்தியுள்ளதாகவும் தாய்லாந்து போன்ற நாடுகளுக்கு ஃபுகுஷிமாவில் இருந்து அரிசி ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது.