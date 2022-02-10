லாரி ஆர்ப்பாட்டத்தில் பலர் கைது
ஒட்டாவா: ஒட்டாவாவில் கட்டாயத் தடுப்பூசிக்கு எதிராக கடந்த இரண்டு வார காலத்திற்கு மேலாக நடைபெற்று வரும் லாரி ஆர்ப்பாட்டம் பெரும்பாலும் அமைதியாக நடைபெற்றாலும், ஆர்ப்பாட்டக்காரர்களிடையே இருந்து வரும் தீவிரவாத பேச்சுகள் கவலையளிப்பதாக காவல்துறையினர் கூறினர். ஒரு சிலர் போர்நினைவிடத்தில் உள்ள சிலை ஒன்றின்மீது நடனமாடியதாக கூறப்படுகிறது. வெறுப்புணர்வு, பொதுச் சொத்துக்கு சேதம் விளைவித்தது உட்பட தகாத சம்பவங்கள் தொடர்பாக ஏறத்தாழ 80 குற்ற விசாரணைகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறையினர் கூறினர். இதில் 20க்கும் மேற்பட்டோர் கைதாகினர்.
ஹாங்காங்: தொற்றுக்கு ஒருவர் பலி
ஹாங்காங்: ஹாங்காங்கில் கிருமித்தொற்று உறுதி செய்யப்பட்ட ஒருவர் மாண்டுவிட்டார். ஐந்து மாதங்களுக்குப் பிறகு அங்கு ஏற்பட்ட முதல் உயிரிழப்பு இது. இருப்பினும், 71 வயது முதியவரின் அந்த மரணத்தை ஹாங்காங் அரசாங்கம் இன்னமும் கிருமித்தொற்றால் ஏற்பட்டதாக வகைப்படுத்தவில்லை. இதற்கிடையே, அங்கு நேற்று
1,160 பேர் தொற்றுக்கு ஆளானதாக அறிவிக்கப்பட விருந்ததாக வெளியிடப்படாத தகவல் ஒன்றை மேற்கோள் காட்டி டிவிபி ஊடகம் சொன்னது. இது அந்நாட்டின் ஆக அதிக எண்ணிக்கையாகும்.
கருங்கடலில் ரஷ்ய போர்கப்பல்கள்
மாஸ்கோ: கடற்படை பயிற்சிக்காக ரஷ்யாவின் ஆறு போர்கப்பல்கள் மத்திய தரைக்கடல் பகுதியில் இருந்து கருங்கடல் பகுதிக்குச் சென்றுள்ளதாக ரஷ்ய தற்காப்பு அமைச்சை மேற்கோள்காட்டி இன்டர்ஃபேக்ஸ் ஊடகம் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது. ஆனால், அது திட்டமிடப்பட்ட ராணுவ நடவடிக்கை என்றும் கூறப்படுகிறது.
உக்ரேன் எல்லையில் தனது படைகளைக் குவித்துள்ள ரஷ்யா, மேற்கத்திய நாடுகளுக்குத் தனது படைபலத்தைக் காட்டும் வகையில் இந்த நடவடிக்கையை மேற்கொண்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
மலேசியா: ஏடிஎம்மில் கொள்ளை
கிளாங்: மலேசியாவின் மெரு பகுதியில் உள்ள 'ஏடிஎம்' எனும் தானியங்கி பணம் வழங்கும் இயந்திரத்தில் இருந்து 260,000 ரிங்கிட் பணத்தைக் கொள்ளையடித்து சென்றவர்களைப் போலிசார் தேடி வருகின்றனர். கண்காணிப்பு கேமராவில் பதிவான காட்சிகளின்படி, இச்சம்பவத்தில் 30 வயது மதிக்கத்தக்க இரண்டு பேர் ஈடுபட்டுள்ளதாக போலிசார் கூறினர்.