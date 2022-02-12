விஜய் மல்லையா பிப்ரவரி 24ல் முன்னிலையாக உத்தரவு
புதுடெல்லி: தொழிலதிபர் விஜய் மல்லையா பிப்ரவரி 24ஆம் தேதி நேரில் முன்னிலையாக வேண்டும் என்று உச்ச நீதிமன்றம் கெடு விதித்துள்ளது. விஜய் மல்லையா, இந்தியாவில் உள்ள வங்கிகளில் கடன் பெற்று அதைத் திருப்பிச் செலுத்தாமல் இங்கிலாந்துக்குத் தப்பி ஓடிவிட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
அவரை இந்தியாவுக்குக் கொண்டு வருவதற்கான முயற்சிகளை மத்திய அமலாக்கத் துறையும் புலனாய்வு அமைப்புகள் மற்றும் வங்கிகளின் கூட்டமைப்பும் எடுத்து வருகின்றன. மல்லையாவுக்கு எதிரான வழக்குகளை 2017ஆம் ஆண்டு முதல் விசாரித்த நீதிமன்றம் நேரில் வரும்படி பல முறை அவருக்கு உத்தரவு பிறப்பித்தது.
ஆனால் அவர் இதுவரை முன்னிலையாகவில்லை. ஆகையால், இதுவே கடைசி வாய்ப்பு என்றும் தவறினால் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கை அவர் எதிர்கொள்ள நேரிடும் என்றும் நீதிமன்றம் எச்சரித்துள்ளது.
வானூர்தி இறக்குமதிக்குத் தடை
புதுடெல்லி: இந்திய அரசு, ஆளில்லா வானூர்திகளை (டிரோன்) இறக்குமதி செய்ய தடை விதித்து உள்ளது.
ஆளில்லா வானூர்தி தொடர்பான விதிமுறைகளைக் கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு இந்திய அரசு அறிவித்தது. ஆளில்லா வானூர்தி தயாரிப்புத் தொழிலை ஊக்குவிக்கும் நோக்கில் சலுகைத் திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில், வெளிநாடுகளில் இருந்து அத்தகைய வானூர்திகளை இறக்குமதி செய்ய அந்நிய வர்த்தக தலைமை இயக்குநரகம் தடை விதித்துள்ளது.
முகலாயத் தோட்டம் இன்று திறப்பு
புதுடெல்லி அதிபர் மாளிகையில் உள்ள முகலாயத் தோட்டம் வருடாந்திர தோட்டத் திருவிழாவையொட்டி இன்று முதல் திறக்கப்படுவதாக அதிபர் மாளிகை அறிவித்துள்ளது. மார்ச் 16ஆம் தேதி வரை காலை 10 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை பொது மக்கள் தோட்டத்தைப் பார்வையிடலாம் என்றும் பராமரிப்புப் பணிகளுக்காக திங்கட்கிழமைகள் மட்டும் பொதுமக்களுக்கு அனுமதி கிடையாது என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. படம்: இணையம்
பல்கலைகளுக்கு இனி முழு
அங்கீகாரம் அவசியம்
புதுடெல்லி: இந்தியாவில் உள்ள பல்கலைக்கழகங்களின் கீழ் ஏராளமான பொறியியல், தொழில்நுட்பக் கல்லூரிகள் இயங்கி வருகின்றன. இந்தியாவில் தொழில்நுட்ப படிப்புகளைத் தொடங்க அனைத்து இந்திய தொழில்நுட்பக் கல்வி மன்றத்தின் அங்கீகாரம் அவசியம்.
அங்கீகாரம் பகுதியளவிலும் வழங்கப்பட்டு வந்தது. ஆனால் இனிமேல் அனைத்து பல்கலைக்கழகங்களிலும் பி.இ, பி.டெக் உள்ளிட்ட தொழில்நுட்பப் படிப்புகளைத் தொடங்க இனி முழு அங்கீகாரம் அவசியம் என மன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.