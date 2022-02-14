கீழடியில் அகழ் வைப்பக கட்டுமானப் பணிகள்: ஆட்சியர் நேரில் ஆய்வு
சிவகங்கை: கீழடியில் கட்டப்பட்டு வரும் அகழ் வைப்பக பணிகளை சிவகங்கை மாவட்ட ஆட்சியர் நேரில் சென்று ஆய்வு செய்தார். கீழடியைச் சுற்றி அமைந்துள்ள கொந்தகை, அகரம், மணலூர் ஆகிய இடங்களில் ஏழாம் கட்ட அகழாய்வில் கண்டறியப்பட்ட தொன்மையான உலோகப் பொருள்கள், கலைநயம் வாய்ந்த பொருள்களை அறிஞர்கள், சான்றோர்கள், மாணவர்கள், பொதுமக்கள் பார்த்து தெரிந்து கொள்வதற்காக கீழடியில் அனைத்துலகத் தரத்துடன் அகழ் வைப்பகம் அமைக்கப்படுகிறது. சுமார் 40 ஆயிரம் சதுர அடியில் ரூ.11.33 கோடி மதிப்பீட்டில் இதற்கான கட்டுமானப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இப்பணிகளை ஆய்வுசெய்த மாவட்ட ஆட்சியர் துரிதமாகச் செயல்படுமாறு அறிவுறுத்தினார்.
கங்கை கொண்ட சோழபுரம் கோவிலில் கட்டுமானப் பணிகளுக்குத் தடை
தஞ்சை: கங்கைகொண்ட சோழபுரம் கோவிலின் பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகளில் கட்டுமானப் பணிகளை மேற்கொள்ளக் கூடாது என தொல்லியல் துறைக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. 'தொல்லியல் துறை சார்பில் அக்கோவிலில் சுமார் மூன்று கோடி ரூபாய் செலவில் புத்தக நிலையம், உணவகம், கழிப்பறைகள் உள்ளிட்ட வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட உள்ளதாக ஒரு தகவல் வெளியானது. இதையடுத்து இப்பணிகளுக்கு தடைவிதிக்கக் கோரி கும்பகோணத்தைச் சேர்ந்த வழக்கறிஞர் பாலகுரு என்பவர் உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்திருந்தார். இதையடுத்து இடைக்காலத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆறு குழந்தைத் தொழிலாளர்கள் மீட்பு
திருச்சி: ஒடிசா, மேற்குவங்க மாநிலங்களில் இருந்து திருப்பூருக்கு ரயிலில் வந்த ஆறு சிறுவர்களை ரயில்வே பாதுகாப்புப் படையினர் சந்தேகத்தின் பேரில் விசாரித்தனர். அப்போது ஆறு பேரும் ஆடை நிறுவனத்தில் வேலை பார்ப்பதற்காக வந்திருப்பது தெரியவந்தது. இதையடுத்து மூவரும் திருச்சியில் உள்ள காப்பகத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டனர். பெற்றோருக்குத் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தொடர் திருட்டு: தந்தை, மகன் கைது
விழுப்புரம்: தொடர் திருட்டுச் சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட தந்தையும் மகனும் காவல்துறையிடம் சிக்கினர். விழுப்புரம் பகுதியில் 52 வயதான கலியமூர்த்தியும் அவரது மகன் செல்வக்குமாரும் (23 வயது) இணைந்து வழிப்பறி, கொள்ளைச் சம்பவங்களில் ஈடுபட்டு வந்தனர். இதையடுத்து அவர்களைப் பிடிக்கத் தனிப்படை அமைக்கப்பட்டது. இந்நிலையில் மயிலம் பகுதியில் வைத்து இருவரையும் காவல்துறை கைது செய்துள்ளது. தந்தை, மகன் கூட்டணி அமைத்து திருடியது அப்பகுதி மக்களை அதிர்ச்சியடைய வைத்துள்ளது.